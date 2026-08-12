Μην χάσετε το «ΠΟΝΤΙΚΙ» που κυκλοφορεί την Πέμπτη 13 Αυγούστου

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Με πρωτοσέλιδο τίτλο «Σφαγή μνηστήρων για την… Πηνελόπη» και αναλυτικό – αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για τις τρεις διμέτωπες συγκρούσεις, την τακτική Μητσοτάκη και το κακό σενάριο της «ισοπαλίας», αλλά και για την προειδοποίηση του Μακιαβέλι «ο πόλεμος αρχίζει όταν θες, αλλά δεν τελειώνει όταν θες», κυκλοφορεί το «ΠΟΝΤΙΚΙ» το πρωί της Πέμπτης.

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