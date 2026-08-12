Απίθανη γκάφα βρετανικού ραδιοσταθμού: «Πέθανε» τον… βασιλιά Κάρολο – Ο «περίεργος» εργαζόμενος

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Μια πρωτοφανής γκάφα σημειώθηκε σε βρετανικό ραδιοφωνικό σταθμό, όταν μεταδόθηκαν κατά λάθος προηχογραφημένες ανακοινώσεις για τον θάνατο του βασιλιά Καρόλου Γ’.

Ο ραδιοφωνικός σταθμός Radio Caroline μετέδωσε στις 19 Μαΐου τρεις προηχογραφημένες ανακοινώσεις που ανέφεραν ψευδώς ότι ο βασιλιάς Κάρολος Γ’ είχε πεθάνει, σύμφωνα με έκθεση της βρετανικής ρυθμιστικής αρχής μέσων ενημέρωσης Ofcom.

Οι ανακοινώσεις ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «The Barry Marsh Show». Ακολούθησαν ο εθνικός ύμνος και περίπου 16 λεπτά σιωπής, προτού συνεχιστεί το κανονικό πρόγραμμα.

A British radio station mistakenly announced that King Charles III had died after an employee played prerecorded royal death announcements "out of curiosity."https://t.co/yRAuK9LO77 — 7News DC (@7NewsDC) August 12, 2026

Έπαιξε τα αρχεία «από περιέργεια»

Σύμφωνα με την Ofcom, εργαζόμενος που πραγματοποιούσε συντήρηση σε υπολογιστή απέκτησε πρόσβαση στα αρχεία που είχαν ετοιμαστεί για την περίπτωση θανάτου του μονάρχη και τα έπαιξε «από περιέργεια».

Όπως διαπιστώθηκε, ο εργαζόμενος δεν είχε αντιληφθεί ότι τα αρχεία θα διέκοπταν τη ζωντανή μετάδοση. Μόλις κατάλαβε ότι μεταδίδονταν στον αέρα, σταμάτησε την αναπαραγωγή τους.

Ωστόσο, ο σταθμός χρειάστηκε περίπου 30 λεπτά για να διορθώσει την ψευδή είδηση.

Η… πολύ σημαντική ανακρίβεια

Η Ofcom χαρακτήρισε τη μετάδοση «πολύ σημαντική ανακρίβεια» και έκρινε ότι ο Radio Caroline παραβίασε δύο κανόνες που αφορούν:

την ακρίβεια των ειδήσεων,

την έγκαιρη διόρθωση σημαντικών λαθών.

Ο σταθμός ανέφερε ότι ο εργαζόμενος επιπλήχθηκε και ζήτησε συγγνώμη. Παράλληλα, άλλαξε τις διαδικασίες ασφαλείας, μεταφέροντας τα προηχογραφημένα αρχεία για τον θάνατο του μονάρχη σε εξωτερικό σκληρό δίσκο, ώστε να αποτραπεί αντίστοιχο περιστατικό.

Ο βασιλιάς Κάρολος… ζει

Ο βασιλιάς Κάρολος Γ’, 77 ετών, ανέβηκε στον θρόνο μετά τον θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ το 2022 και φυσικά συνεχίζει να ασκεί τα βασιλικά του καθήκοντα.

Τον Φεβρουάριο του 2024 ανακοίνωσε ότι διαγνώστηκε με καρκίνο, ενώ τον Δεκέμβριο του 2025 γνωστοποίησε ότι η θεραπεία του θα περιοριζόταν, κάνοντας λόγο για έγκαιρη διάγνωση και αποτελεσματική αντιμετώπιση.

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