Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που έπεσε στις ράγες του μετρό στον «Άγιο Αντώνιο»

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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο άνδρας που έπεσε στις ράγες του σταθμού Μετρό «Άγιος Αντώνιος» το πρωί της Τετάρτης (12/8).

Μεταφέρθηκε με φορείο σε ασφαλές σημείο και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για την πτώση του άνδρα στις γραμμές του μετρό, στην κατεύθυνση προς Ανθούπολη, ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στις 10 το πρωί. Στην επιχείρηση ανάσυρσης έλαβαν μέρος 10 πυροσβέστες με 4 οχηματα.

Χωρίς τις αισθήσεις του #ανασύρθηκε άνδρας από συρμό του ΜΕΤΡΟ στο Σταθμό "Άγιος Αντώνιος" στο Περιστέρι Αττικής και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Επιχείρησαν 10 #πυροσβέστες με 4 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2026

Εξαιτίας του περιστατικού, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό διεξάγεται προσωρινά μόνο στο τμήμα «Σεπόλια – Ελληνικό».

Παράλληλα, εκτός λειτουργίας παραμένουν προσωρινά οι σταθμοί «Ανθούπολη», «Περιστέρι» και «Άγιος Αντώνιος».

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