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12.08.2026 11:33

Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που έπεσε στις ράγες του μετρό στον «Άγιο Αντώνιο»

12.08.2026 11:33
metro

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Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε ο άνδρας που έπεσε στις ράγες του σταθμού Μετρό «Άγιος Αντώνιος» το πρωί της Τετάρτης (12/8).

Μεταφέρθηκε με φορείο σε ασφαλές σημείο και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Για την πτώση του άνδρα στις γραμμές του μετρό, στην κατεύθυνση προς Ανθούπολη, ενημερώθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στις 10 το πρωί. Στην επιχείρηση ανάσυρσης έλαβαν μέρος 10 πυροσβέστες με 4 οχηματα.

Εξαιτίας του περιστατικού, η κυκλοφορία στη Γραμμή 2 του Μετρό διεξάγεται προσωρινά μόνο στο τμήμα «Σεπόλια – Ελληνικό».

Παράλληλα, εκτός λειτουργίας παραμένουν προσωρινά οι σταθμοί «Ανθούπολη», «Περιστέρι» και «Άγιος Αντώνιος».

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ΤΕΤΑΡΤΗ 12.08.2026 11:37
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ΕΛΛΑΔΑ

Χωρίς τις αισθήσεις του ο άνδρας που έπεσε στις ράγες του μετρό στον «Άγιο Αντώνιο»

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