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12.08.2026 12:15

Σύρος: Ναυαγοσώστρια έσωσε 16χρονη που τραυματίστηκε πέφτοντας από μώλο

12.08.2026 12:15
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Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τρίτης (11/8) στην παραλία της Βάρης στη Σύρο, όταν μία 16χρονη τραυματίστηκε μετά από πτώση από τον μώλο.

Ευτυχώς, στο σημείο βρισκόταν ναυαγοσώστρια, η οποία επενέβη άμεσα και κατάφερε να αποσοβήσει τα χειρότερα.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 17:45. Όπως αναφέρει το cyclades24.gr, η Παρασκευή, από την Πανελλήνια Σχολή Ναυαγοσωστικής αντιλήφθηκε την πτώση και προσέγγισε άμεσα την τραυματισμένη ανήλικη με σανίδα διάσωσης.

Λόγω του τραυματισμού και υπό τον φόβο πιθανής κάκωσης, προχώρησε με ιδιαίτερη προσοχή στην ακινητοποίηση του αυχένα της 16χρονης με αυχενικό κολάρο, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος περαιτέρω επιβάρυνσης της κατάστασής της.

Στη συνέχεια, με τη συνδρομή λουόμενου, η κοπέλα μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην ακτή, όπου την παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η 16χρονη είχε τις αισθήσεις της, ωστόσο βρισκόταν σε κατάσταση σοκ μετά την πτώση και τον τραυματισμό της.

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