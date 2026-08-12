Φωτιά στην περιοχή Ίμερος Ροδόπης – Εντολή εκκένωσης από το 112

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Φωτιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Ιμερος του Νομού Ροδόπης, με το 112 να έχει ηχήσει άμεσα για εκκένωση δύο περιοχών.
Συγκεκριμένα, ζητηθηκε να εκκενωθούν οι περιοχές Αμπελάκια και Προφήτης Ηλίας, με προορισμό προς τα Μαρώνεια.
Στο σημείο επιχειρούν 24 πυροσβέστες με εννέα οχήματα. καθώς κα ι 4 εναέρια μέσα (3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο)
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ και μηχανήματα έργου.
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