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12.08.2026 08:37

Άγιος Δημήτριος: Πού επικεντρώνονται οι έρευνες για τον νεκρό αστυνομικό – Τα ιατροδικαστικά ευρήματα και ο πιθανός καβγάς

12.08.2026 08:37
agios_dimitrios_astynomikos
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  • Οι αρχές ερευνούν τον θάνατο 34χρονου αστυνομικού που εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε κλειδωμένο υπηρεσιακό όχημα στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου.
  • Η ιατροδικαστική εξέταση διαπίστωσε εκδορές στον λαιμό του θύματος, οδηγώντας την αστυνομία να εξετάζει το ενδεχόμενο προηγηθείσας συνάντησης με άγνωστο άτομο.
  • Οι αξιωματικοί αναλύουν το τηλεφωνικό ιστορικό και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας για να ανασυνθέσουν τις τελευταίες κινήσεις του αστυνομικού.
  • Ως πιθανότερη αιτία θανάτου εξετάζεται το πνευμονικό οίδημα, ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

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Αναπάντητη παραμένει μέχρι στιγμής σειρά ερωτημάτων σχετικά με τον θάνατο 34χρονου αστυνομικού, το πτώμα του οποίου εντοπίστηκε στο κλειδωμένο υπηρεσιακό αυτοκίνητό του στον Άγιο Δημήτριο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ιατροδικαστική εξέταση της σορού διαπίστωσε εκδορές στον λαιμό του αστυνομικού, οι οποίες ενδέχεται να προκλήθηκαν από επαφή με δεύτερο άτομο, με αποτέλεσμα οι αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο του θανάτου να προηγήθηκε συνάντηση και διαπληκτισμός του νεκρού με άγνωστο άτομο.

Στο πλαίσιο αυτό, η αστυνομία ερευνά τις τηλεφωνικές κλήσεις και τα μηνύματα του 34χρονου, προκειμένου να διαπιστώσει με ποιους επικοινώνησε τις τελευταίες ώρες πριν από την εξαφάνισή του, ενώ εξετάζεται και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, για να εντοπιστούν οι κινήσεις και διαδρομές του αστυνομικού.

Ο 34χρονος είχε φύγει από το σπίτι του στον Νέο Κόσμο, όπου συζούσε με την 38χρονη σύντροφό του, επίσης αστυνομικό, το βράδυ της Κυριακής. Το επόμενο πρωί, καθώς δεν απαντούσε στις τηλεφωνικές κλήσεις της και δεν είχε παρουσιαστεί στην υπηρεσία του, η σύντροφός του δήλωσε την εξαφάνισή του στο Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως.

Το κινητό του τηλέφωνο παρέμενε ενεργό και το στίγμα του οδήγησε τους συναδέλφους του στην περιοχή του Αγίου Δημητρίου. Εκεί εντοπίστηκε στη θέση του οδηγού του συμβατικού οχήματος της Αστυνομίας. Το αυτοκίνητο ήταν κλειδωμένο από μέσα, ενώ ανάμεσα στα πόδια του βρέθηκε ένα άδειο μπουκάλι ποτού.

Από την πρώτη αυτοψία, ο ιατροδικαστής τοποθέτησε χρονικά τον θάνατο περίπου 10 έως 12 ώρες πριν από τον εντοπισμό του πτώματος. Ως πιθανότερη αιτία θανάτου εξετάζεται το βαρύ πνευμονικό οίδημα, καθώς διαπιστώθηκαν ενδείξεις υποξίας και πνευμονικής εμβολής.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ιατροδικαστή, η κατανάλωση μεγάλης ποσότητας αλκοόλ, σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες, θα μπορούσε να έχει επιβαρύνει σημαντικά την κατάσταση της υγείας του και να έχει συμβάλει στην πρόκληση πνευμονικού οιδήματος.

Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο 34χρονος είχε τραβήξει μέρος των ρούχων του, κάτι που ενδέχεται να συνδέεται με έντονη αδιαθεσία ή δυσφορία που αισθάνθηκε λίγο πριν από τον θάνατό του. Στο παρελθόν είχε λάβει ορισμένες αναρρωτικές άδειες λόγω λοιμώξεων του αναπνευστικού.

Ωστόσο, τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να αποσαφηνιστούν μετά τη νεκροτομή και, κυρίως, μετά την ολοκλήρωση των τοξικολογικών και ιστολογικών εξετάσεων. Οι εξετάσεις αναμένεται να δείξουν τα επίπεδα αλκοόλ στον οργανισμό του, αλλά και εάν είχαν καταναλωθεί φαρμακευτικές ή άλλες ουσίες.

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