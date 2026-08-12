«Παίζει» ανασχηματισμός;…

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Ρε φίλε, παραμονές 15αύγουστου, με ρωτάς τέτοια πράγματα;

Αυτή ήταν η αντίδραση κυβερνητικής πηγής όταν η στήλη την ρώτησε αν, στο πλαίσιο των σχεδιασμών του Μαξίμου για το φθινόπωρο, μετά τη ΔΕΘ υπάρξει και ένας κάποιος ανασχηματισμός της κυβέρνησης.

Εν πάση περιπτώσει, η ίδια πηγή σημείωσε ότι ο πρωθυπουργός και οι συνεργάτες τους αξιολογούν τους υπουργούς και έχουν πλήρη εικόνα για την απόδοσή τους – στο πλαίσιο της αρχής «το είπαμε, το κάναμε».

Αν – και τονίζεται το «αν» – κριθεί ότι θα πρέπει να υπάρξουν κάποιες «σημειακές παρεμβάσεις», αυτό θα αποφασιστεί εν καιρώ και, φυσικά, θα έχει και εκλογικό χαρακτήρα.

Δηλαδή, τα πρόσωπα που θα επιλεγούν να μπουν στο κυβερνητικό σχήμα θα προέρχονται από περιφέρειες που χρειάζονται κάποια, ας πούμε, ενίσχυση ενόψει κάλπης.

Για να δούμε.

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