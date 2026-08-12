Αλέξης Τσίπρας, part III: Τι λέει για το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ, τη φορολογία, το 112 και τα ιδιωτικά ΑΕΙ (Video)

Takeaways by to pontiki AI Ο Αλέξης Τσίπρας προαναγγέλλει φορολογικές ελαφρύνσεις για μισθωτούς και συνταξιούχους, προτείνοντας την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος και τη μείωση της φορολογίας της μισθωτής εργασίας.

Παράλληλα, δηλώνει ότι θα διατηρήσει αμετάβλητη τη φορολογία για τη μεσαία τάξη και τις επιχειρήσεις, επιδιώκοντας την εύρεση δημοσιονομικού χώρου μέσω του περιορισμού της διαφθοράς και των απευθείας αναθέσεων.

Επιπλέον, προτείνει το σχέδιο «Αριστοτέλης» για την αυτοδιοίκηση, υποστηρίζει τον δημόσιο χαρακτήρα του νερού και προαναγγέλλει αλλαγές στον νόμο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών.

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Ενόψει της παρουσίασης του οικονομικού προγράμματος της ΕΛΑΣ στις 2 Σεπτεμβρίου, ο Αλέξης Τσίπρας προαναγγέλει ευνοϊκές αλλαγές στη φορολόγηση των μισθωτών και συνταξιούχων στο τρίτο μέρος της συνέντευξής του στο in.gr.

Ο Αλέξης Τσίπρας διαχωρίζει τη φορολόγηση του μεγάλου πλούτου από τη φορολόγηση της επιχειρηματικότητας. «Τον πλούτο θα τον φορολογήσουμε. Τους επιχειρηματίες γιατί; Δεν θα αυξήσουμε ούτε ένα ευρώ τον φόρο σε αυτό που ονομάζουμε επιχειρηματικότητα και μεσαία τάξη. Ούτε ένα ευρώ» αναφέρει. Υποστηρίζει ότι η συσσώρευση πλούτου σε περιορισμένο αριθμό προσώπων και επιχειρήσεων αποτελεί πλέον ευρωπαϊκό ζήτημα και επικαλείται ως παράδειγμα τη μεγάλη συγκέντρωση της επιχειρηματικής κερδοφορίας σε περιορισμένο αριθμό εισηγμένων εταιρειών. Για τον ίδιο, η συζήτηση αφορά τη διάκριση ανάμεσα στον μεγάλο πλούτο και στα μεσαία εισοδήματα: «Οι μεσαίοι προφανώς δεν πρέπει να επιβαρυνθούν άλλο».

Μείωση φόρων για μισθωτούς

Προαναγγέλλει φορολογική ελάφρυνση των μισθωτών και τονίζει: «Στη ΔΕΘ θα ακούσετε φορολογική πολιτική», υποστηρίζοντας ότι πρέπει να αρθεί η «μεγάλη δυσαρμονία» του ελληνικού φορολογικού συστήματος. Όπως αναφέρει, «η μισθωτή εργασία στην Ελλάδα πληρώνει 25% περισσότερους φόρους από ό,τι το κεφάλαιο». «Θα σας καταθέσουμε το σχέδιό μας για τη μείωση της φορολογίας της μισθωτής εργασίας», σημειώνει και παράλληλα, αμφισβητεί την εικόνα γενικευμένης μείωσης φόρων τα προηγούμενα χρόνια, επικαλούμενος την αύξηση των εσόδων από ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος.

Στις φορολογικές παρεμβάσεις περιλαμβάνεται η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος. «Το τέλος επιτηδεύματος πρέπει να καταργηθεί. Δεν έχει νόημα αυτό», αναφέρει. Επιχειρηματολογεί ότι η ίδια επιβάρυνση επιβάλλεται ανεξαρτήτως οικονομικού μεγέθους, με αποτέλεσμα μια μικρή επιχείρηση να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο με μια εταιρεία πολύ μεγαλύτερων οικονομικών δυνατοτήτων.

Πού θα βρει τα λεφτά

Για την εφαρμογή των προτάσεών του αναφέρει με αιχμηρό τρόπο πως «στην εντιμότητά μας θα τα βρούμε τα λεφτά». Και ξεκαθαρίζει: «Θα σταματήσει το πάρτι της διαφθοράς, των απευθείας αναθέσεων, των κλειστών διαγωνισμών, της μίζας, των επιστροφών. Αυτό θα σταματήσει». Κατά τον ίδιο, ο περιορισμός αυτών των πρακτικών μπορεί να δημιουργήσει δημοσιονομικό χώρο «για να στηρίξει την κοινωνία». Ασκεί κριτική για τον τρόπο αξιοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, υποστηρίζοντας ότι χάθηκε μια σημαντική ευκαιρία για τη δημιουργία υποδομών μακροπρόθεσμης κοινωνικής και αναπτυξιακής αξίας.

Όχι στο «112 και καθαρίσαμε»

Στο μέτωπο της πολιτικής προστασίας, ο Αλέξης Τσίπρας αναγνωρίζει τον καθοριστικό ρόλο της κλιματικής κρίσης, αλλά απορρίπτει τη χρήση της ως αποκλειστικής εξήγησης για την έκταση των καταστροφών. Συγκρίνει την Ελλάδα με άλλες χώρες της Μεσογείου και θέτει το ερώτημα γιατί η αύξηση των καμένων εκτάσεων είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται, πολύ υψηλότερη στην Ελλάδα. Η ουσία, όπως σημειώνει, είναι «τι κάνεις για να προστατευτείς απέναντι στα φαινόμενα της κλιματικής κρίσης», δίνοντας βάρος στην πρόληψη, στις υποδομές και στην ενίσχυση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

Ασκεί κριτική και στον τρόπο με τον οποίο, κατά την άποψή του, η κυβέρνηση αντιμετωπίζει τις φυσικές καταστροφές. Η ανθρώπινη ζωή, ξεκαθαρίζει, αποτελεί την απόλυτη προτεραιότητα. Υποστηρίζει όμως ότι η πολιτική προστασία δεν μπορεί να περιορίζεται στην έγκαιρη εκκένωση περιοχών με το 112. «Δεν είναι ότι σε ενδιαφέρει μόνο αυτό και δεν σε ενδιαφέρει καθόλου αν θα καούν τα δάση, αν θα καούν οι περιουσίες, αν θα καούν τα σπίτια» αναφέρει.

Αιχμές για ΔΕΔΔΗΕ

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στον ΔΕΔΔΗΕ και στον εκσυγχρονισμό του ηλεκτρικού δικτύου, συνδέοντάς τον άμεσα με την πρόληψη των πυρκαγιών. Ο Αλέξης Τσίπρας θέτει το ζήτημα της υπογειοποίησης του δικτύου στις δασικές περιοχές και διερωτάται γιατί οι αυξημένοι πόροι που εισπράττει ο ΔΕΔΔΗΕ δεν κατευθύνονται κατά προτεραιότητα σε τέτοιες επενδύσεις. «Πού πάνε αυτά τα χρήματα; Γιατί δεν υπογειοποιείτε τα καλώδια; Γιατί δεν εκσυγχρονίζετε το δίκτυο;», αναφέρει. Ασκεί παράλληλα κριτική στην καταβολή μερισμάτων και στις επενδύσεις real estate της εταιρείας, υποστηρίζοντας ότι «το κοινό όφελος, το κοινωνικό συμφέρον, το κοινό καλό» έχουν περάσει σε δεύτερη μοίρα.

Το νερό υπό δημόσιο έλεγχο

Ανάλογη γραμμή ακολουθεί στο ζήτημα του νερού και των δικτύων. «Το νερό είναι δημόσιο αγαθό, πρέπει να είναι υπό δημόσιο έλεγχο», δηλώνει. Σύμφωνα με τον ίδιο, τα δίκτυα αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού και η λειτουργία τους πρέπει να υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον και όχι πρωτίστως την κερδοφορία ιδιωτών. Για τις αλλαγές στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης είναι ακόμη πιο συγκεκριμένος: «Αυτό που έχει γίνει με τις ΔΕΥΑ εμένα μου μυρίζει σχέδιο ιδιωτικοποίησης. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής».

Το σχέδιο «Αριστοτέλης»

Ο Αλέξης Τσίπρας συνδέει το ζήτημα του νερού με τη συνολική πρότασή του για την αυτοδιοίκηση. «Πρώτα θα γίνουν βιώσιμες οι ΔΕΥΑ, θα πέσει το κόστος της ενέργειας και μετά, ναι, το σχέδιό μας είναι να πάνε στους δήμους», σημειώνει. Στόχος, όπως λέει, είναι «οι αποφάσεις να παίρνονται όσο το δυνατόν κοντύτερα στον πολίτη». Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρεται στο σχέδιο «Αριστοτέλης» της ΕΛΑΣ για την αυτοδιοίκηση, με βασικό στόχο οι αποφάσεις να λαμβάνονται πιο κοντά στον πολίτη και να ενισχυθεί η συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών.

Ασκεί κριτική στη σημερινή διοικητική διάρθρωση, κάνοντας λόγο για «δήμους-τέρατα» και υποστηρίζοντας ότι σε ορισμένες περιπτώσεις οι πολίτες χρειάζεται να διανύσουν πολλά χιλιόμετρα για να φτάσουν στο δημαρχείο. Παράλληλα, προαναγγέλλει την επαναφορά των δημοτικών κοινοτήτων με εκλεγμένους προέδρους, καθώς και τη θεσμοθέτηση συμμετοχικού σχεδιασμού και συμμετοχικού προϋπολογισμού. «Ένα κομμάτι των αποφάσεων να λαμβάνεται, με τη βοήθεια της ψηφιακής τεχνολογίας, απευθείας από τους ίδιους τους πολίτες», αναφέρει.

Αλλαγές για τα ιδιωτικά ΑΕΙ

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ ξεκαθαρίζει ότι η πολιτική του παραμένει προσανατολισμένη στην ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστήμιο. Ωστόσο αναγνωρίζει ότι μια επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να κινηθεί μέσα στο θεσμικό και δικαστικό πλαίσιο που θα έχει διαμορφωθεί. «Θα αλλάξουμε τον νόμο Πιερρακάκη», δηλώνει. Όπως εξηγεί, στόχος θα είναι να διασφαλιστεί στην πράξη ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των ιδρυμάτων και να θεσπιστεί ένα αυστηρό κατώτατο επίπεδο ποιότητας σπουδών.

«Αυτή την ασυδοσία που πάει να δημιουργηθεί με υποτυπώδεις σπουδές και υποτυπώδη δήθεν κολέγια δεν θα την αφήσουμε να εξελιχθεί», αναφέρει. Ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι «δεν θα παρανομήσουμε. Δεν θα πάμε κόντρα στο πλαίσιο των αρχών που διέπει μια ευνομούμενη πολιτεία».

Ανάπτυξη και δίκαιη μοιρασιά της πίτας

Πέρα από τη φορολογία και την αναδιανομή, ο Αλέξης Τσίπρας προαναγγέλλει ότι ο δεύτερος μεγάλος πυλώνας του οικονομικού σχεδίου θα αφορά την ανάπτυξη. «Ένα θέμα είναι πώς θα μοιράσεις την πίτα δίκαια. Αλλά άμα η πίτα μικραίνει, όσο δίκαια και να τη μοιράζεις, δεν θα είναι κανείς ευχαριστημένος. Το θέμα είναι να μεγαλώσουμε την πίτα» σημειώνει. Το σχέδιο, όπως αναφέρει, θα επιδιώκει διατηρήσιμους ρυθμούς ανάπτυξης σε ορίζοντα τετραετίας και πενταετίας και αλλαγή του σημερινού παραγωγικού μοντέλου.

Ο Αλέξης Τσίπρας αμφισβητεί ένα μοντέλο ανάπτυξης που βασίζεται κυρίως στο real estate και στον τουρισμό. «Καμία οικονομία δεν μπορεί να βασίζεται μονάχα στο real estate και στον τουρισμό. Τελεία και παράγραφος» δηλώνει. Θέτει ως προτεραιότητες τον πρωτογενή και δευτερογενή τομέα, την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών δυνατοτήτων της χώρας και μια «ολιστική βιομηχανική πολιτική». «Δεν πείθομαι από το παραμύθι ότι αυτή η χώρα δεν μπορεί να παράξει. Ας το ξεχάσουμε. Θα είμαστε τα γκαρσόνια της Ευρώπης. Δεν πείθομαι. Έχει δυνατότητες αυτή η χώρα. Σχέδιο δεν είχε ποτέ» αναφέρει.

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