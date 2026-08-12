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12.08.2026 00:13

Μητσοτάκης για το νέο χρυσό μετάλλιο του Τεντόγλου: «Μόνιμος κάτοικος της κορυφής»

12.08.2026 00:13
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Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχάρη τον Μίλτο Τεντόγλου για το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στο Μπέρμιγχαμ.

«Ο Μίλτος Τεντόγλου μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμα φορά, Μίλτο. Προχώρα όλο και πιο μπροστά!», έγραψε ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 12.08.2026 01:08
tentoglou
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Η επική αντίδραση του Τεντόγλου όταν συνειδητοποίησε on camera ότι… ξέχασε το μετάλλιό του (Video)

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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για το νέο χρυσό μετάλλιο του Τεντόγλου: «Μόνιμος κάτοικος της κορυφής»

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