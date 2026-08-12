Μητσοτάκης για το νέο χρυσό μετάλλιο του Τεντόγλου: «Μόνιμος κάτοικος της κορυφής»

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Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, συνεχάρη τον Μίλτο Τεντόγλου για το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό μετάλλιο στο άλμα εις μήκος στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου στο Μπέρμιγχαμ.

«Ο Μίλτος Τεντόγλου μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμα φορά, Μίλτο. Προχώρα όλο και πιο μπροστά!», έγραψε ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Μίλτος Τεντόγλου μόνιμος κάτοικος της κορυφής μετά και το χρυσό μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Μπράβο για μία ακόμα φορά, Μίλτο. Προχώρα όλο και πιο μπροστά! — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 11, 2026

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