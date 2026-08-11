Πολάκης κατά Χριστοδουλάκη: Εξαρτημένος από την κυβέρνηση Μητσοτάκη – «Είχαμε σύμβαση και επί ΣΥΡΙΖΑ», απαντά ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

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Κόντρα ανάμεσα σε Παύλο Πολάκη και Μανώλη Χριστοδουλάκη ξέσπασε με αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδας ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, για τις συμβάσεις που έχει η οικογενειακή εταιρεία του δεύτερου με το υπουργείο Υγείας εδώ και πολλά χρόνια.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έκανε μία σκληρή ανάρτηση, γράφοντας ότι «πρόκειται για καθαρά για εξαρτημένους οικονομικά από την κυβέρνηση Μητσοτάκη!».

Ο κ. Χριστοδουλάκης απάντησε ότι η εταιρεία «είχε τις αντίστοιχες συμβάσεις και επί δικής σας θητείας στο Υπουργείο Υγείας (και φυσικά επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα», εξηγώντας πως «η συντήρηση συστημάτων ιδιόκτητου κώδικα που έχουν εγκατασταθεί μέσα από διαγωνιστική διαδικασία, εμπίπτει στο στοιχείο της τεχνικής μοναδικότητας».

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

Εάν αληθεύουν όσα καταγγέλλει το ρεπορτάζ της εφημερίδας “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” η εταιρεία DATAMED Α.Ε. (συμφερόντων της οικογένειας του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ,Μ. Χριστοδουλάκη), έχει εισπράξει πάνω από 9.000.000 ευρώ από το Δημόσιο από το 2019 έως σήμερα. Μιλάμε για πάνω από 170 συμβάσεις, πολλές εκ των οποίων με απευθείας αναθέσεις και κλειστές διαπραγματεύσεις. Εάν ισχύει, (που μάλλον ισχύει) πρόκειται καθαρά για εξαρτημένους οικονομικά από την κυβέρνηση Μητσοτάκη!

Και όπως έλεγε ένας μουσάτος πριν 150 χρόνια (Καρλ Μαρξ) «οι υλικοί όροι ύπαρξης καθορίζουν τη συνείδηση», όπως επισης, συμπληρώνω εγώ και τα ραντεβού στο Κολωνάκι στα σπίτια επιχειρηματιών για πρόβες συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με Μητσοτάκη…

Η απάντηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη

«Δεν θα μένει τίποτα χωρίς απάντηση, και ειδικά αυτό, για να αντιληφθείτε το μέγεθος της ειρωνείας και της υποκρισίας από την τελευταία επίθεση.

Αγαπητέ κ. Πολάκη, η εταιρία στην οποία αναφέρεστε όταν μιλάτε για «οικονομικά εξαρτημένους από τη κυβέρνηση Μητσοτάκη», είχε τις αντίστοιχες συμβάσεις και επί δικής σας θητείας στο Υπουργείο Υγείας (και φυσικά επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα – αυτό για κάτι άλλα τρολάκια που βγήκαν τώρα από τις τρύπες τους).

Για να καταλάβω, έχω και από εσάς εξάρτηση;

Επειδή, λοιπόν, είμαι σίγουρος πως εσείς λόγω αντικειμένου γνωρίζετε για παράδειγμα ότι η συντήρηση συστημάτων ιδιόκτητου κώδικα που έχουν εγκατασταθεί μέσα από διαγωνιστική διαδικασία, εμπίπτει στο στοιχείο της τεχνικής μοναδικότητας, και επειδή φαντάζομαι πως εσείς δεν θα κάνατε τίποτα που να είναι ούτε παράνομο, ούτε μη ηθικό, περιμένω να απαντήσετε εσείς στη «Δημοκρατία» αντί για μένα.

ΥΓ: Το ποιοι σπεύδουν να υιοθετήσουν αλλά και να αναπαράξουν άκριτα τη βρωμιά, είναι ενδεικτικό της σκοπιμότητας που υπηρετεί ο δημιουργός της».

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