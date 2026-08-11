search
ΤΡΙΤΗ 11.08.2026 19:46
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.08.2026 14:15

Πολάκης κατά Χριστοδουλάκη: Εξαρτημένος από την κυβέρνηση Μητσοτάκη – «Είχαμε σύμβαση και επί ΣΥΡΙΖΑ», απαντά ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ

11.08.2026 14:15
christodoulakis-polakis

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Κόντρα ανάμεσα σε Παύλο Πολάκη και Μανώλη Χριστοδουλάκη ξέσπασε με αφορμή το δημοσίευμα της εφημερίδας ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ, για τις συμβάσεις που έχει η οικογενειακή εταιρεία του δεύτερου με το υπουργείο Υγείας εδώ και πολλά χρόνια.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ έκανε μία σκληρή ανάρτηση, γράφοντας ότι «πρόκειται για καθαρά για εξαρτημένους οικονομικά από την κυβέρνηση Μητσοτάκη!».

Ο κ. Χριστοδουλάκης απάντησε ότι η εταιρεία «είχε τις αντίστοιχες συμβάσεις και επί δικής σας θητείας στο Υπουργείο Υγείας (και φυσικά επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα», εξηγώντας πως «η συντήρηση συστημάτων ιδιόκτητου κώδικα που έχουν εγκατασταθεί μέσα από διαγωνιστική διαδικασία, εμπίπτει στο στοιχείο της τεχνικής μοναδικότητας».

Η ανάρτηση του Παύλου Πολάκη

Εάν αληθεύουν όσα καταγγέλλει το ρεπορτάζ της εφημερίδας “ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ” η εταιρεία DATAMED Α.Ε. (συμφερόντων της οικογένειας του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ,Μ. Χριστοδουλάκη), έχει εισπράξει πάνω από 9.000.000 ευρώ από το Δημόσιο από το 2019 έως σήμερα. Μιλάμε για πάνω από 170 συμβάσεις, πολλές εκ των οποίων με απευθείας αναθέσεις και κλειστές διαπραγματεύσεις. Εάν ισχύει, (που μάλλον ισχύει) πρόκειται καθαρά για εξαρτημένους οικονομικά από την κυβέρνηση Μητσοτάκη!

Και όπως έλεγε ένας μουσάτος πριν 150 χρόνια (Καρλ Μαρξ) «οι υλικοί όροι ύπαρξης καθορίζουν τη συνείδηση», όπως επισης, συμπληρώνω εγώ και τα ραντεβού στο Κολωνάκι στα σπίτια επιχειρηματιών για πρόβες συγκυβέρνησης ΠΑΣΟΚ με Μητσοτάκη…

Η απάντηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη

«Δεν θα μένει τίποτα χωρίς απάντηση, και ειδικά αυτό, για να αντιληφθείτε το μέγεθος της ειρωνείας και της υποκρισίας από την τελευταία επίθεση.

Αγαπητέ κ. Πολάκη, η εταιρία στην οποία αναφέρεστε όταν μιλάτε για «οικονομικά εξαρτημένους από τη κυβέρνηση Μητσοτάκη», είχε τις αντίστοιχες συμβάσεις και επί δικής σας θητείας στο Υπουργείο Υγείας (και φυσικά επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα – αυτό για κάτι άλλα τρολάκια που βγήκαν τώρα από τις τρύπες τους).

Για να καταλάβω, έχω και από εσάς εξάρτηση;

Επειδή, λοιπόν, είμαι σίγουρος πως εσείς λόγω αντικειμένου γνωρίζετε για παράδειγμα ότι η συντήρηση συστημάτων ιδιόκτητου κώδικα που έχουν εγκατασταθεί μέσα από διαγωνιστική διαδικασία, εμπίπτει στο στοιχείο της τεχνικής μοναδικότητας, και επειδή φαντάζομαι πως εσείς δεν θα κάνατε τίποτα που να είναι ούτε παράνομο, ούτε μη ηθικό, περιμένω να απαντήσετε εσείς στη «Δημοκρατία» αντί για μένα.

ΥΓ: Το ποιοι σπεύδουν να υιοθετήσουν αλλά και να αναπαράξουν άκριτα τη βρωμιά, είναι ενδεικτικό της σκοπιμότητας που υπηρετεί ο δημιουργός της».

Διαβάστε επίσης

Αλέξης Τσίπρας στο in.gr: Κάλπη της ανατροπής η δεύτερη κάλπη – «Όχι» σε… «μεταγραφές αεροδρομίου»

ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια για τα θύματα του καταστροφικού σεισμού στην Κολομβία

Γεωργιάδης για την πτώση σοβάδων στο Βενιζέλειο: «Παιδιά χαλαρώστε, δεν καταρρέει το ΕΣΥ»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
revma-89234
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ευρώπη στα όριά της: Καύσωνας και ξηρασία σπρώχνουν ψηλότερα το ρεύμα – Η εικόνα στην Ελλάδα

egypt-ismailia
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Αίγυπτο: 18 νεκροί, στην πλειοψηφία τους παιδιά 13-14 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα (Videos)

odyssey-7123
ΣΙΝΕΜΑ

Από τον Όμηρο στον Νόλαν: Πώς υποδέχθηκαν οι Έλληνες την «Οδύσσεια» – Τι αποκαλύπτει η έρευνα της Κάπα Research

IRAN_FORDO
ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην επικεφαλής της Μοσάντ λέει ότι Ισραηλινοί κατάσκοποι «επισκέφθηκαν» την πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν στο Φορντό

reuma-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνεχείς και πολύωρες διακοπές ρεύματος στα Σφακιά – Ανησυχία και αγανάκτηση κατοίκων και επιχειρηματιών

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vila Mykonos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελλάδα των δύο ταχυτήτων: Βίλες 24.000 ευρώ τη νύχτα ενώ οι εργαζόμενοι «κόβουν» μέρες από τις διακοπές

tourism-akropoli-8234
TRAVEL

Forbes: Αυτοί είναι οι κορυφαίοι προορισμοί για να ζήσεις μετά την σύνταξη – Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που ξεχωρίζουν

karamitrou_grigoriadis
MEDIA

Τα νέα δίδυμα στην πρωινή ενημέρωση

odysseia-nea-yorki-damon-nolan-hathaway
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν κι επίσημα η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην καριέρα του με εισπράξεις πάνω από 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια

latinopoulou 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επεισόδιο με Λατινοπούλου και ομάδα Ρομά σε πλοίο για την Τήνο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.08.2026 19:45
revma-89234
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η Ευρώπη στα όριά της: Καύσωνας και ξηρασία σπρώχνουν ψηλότερα το ρεύμα – Η εικόνα στην Ελλάδα

egypt-ismailia
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Αίγυπτο: 18 νεκροί, στην πλειοψηφία τους παιδιά 13-14 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα (Videos)

odyssey-7123
ΣΙΝΕΜΑ

Από τον Όμηρο στον Νόλαν: Πώς υποδέχθηκαν οι Έλληνες την «Οδύσσεια» – Τι αποκαλύπτει η έρευνα της Κάπα Research

1 / 3