search
ΤΡΙΤΗ 11.08.2026 19:42
search
MENU CLOSE
ΥΓΕΙΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.08.2026 15:04

Κονγκό: Πάνω από 2.000 νεκροί από τον Έμπολα – 4.381 επιβεβαιωμένα κρούσματα

11.08.2026 15:04
ebola_congo_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη συνεχιζόμενη επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με τις αρχές της χώρας να ανακοινώνουν σήμερα ότι οι θάνατοι ανέρχονται πλέον σε 2.011, σε σύνολο 4.381 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

Η νέα έξαρση του ιού εξαπλώνεται σε περιοχές της ανατολικής και βορειοανατολικής ΛΔ Κονγκό, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη ένοπλες συγκρούσεις, και πλησιάζει πλέον σε έκταση την επιδημία της περιόδου 2018-2020.

Πλησιάζει την πλέον φονική επιδημία στη χώρα

Η επιδημία του 2018-2020 παραμένει μέχρι σήμερα η πιο θανατηφόρα που έχει καταγραφεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς είχε στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 2.300 ανθρώπους, μεταξύ περίπου 3.500 καταγεγραμμένων ασθενών.

Η 17η επιδημία Έμπολα στη χώρα κηρύχθηκε στις 15 Μαΐου, με καθυστέρηση αρκετών εβδομάδων, σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών.

Ήδη θεωρείται η σημαντικότερη επιδημία στην ιστορία της ΛΔ Κονγκό, ενώ, σύμφωνα με τη διευθύντρια της Συμμαχίας για τα εμβόλια Gavi, Σάνια Νίσταρ, θα μπορούσε «να γίνει η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στον κόσμο».

Στο 45,9% η θνησιμότητα

Οι υγειονομικές αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό υπολογίζουν το ποσοστό θνησιμότητας της τρέχουσας έξαρσης στο 45,9%.

Την ίδια ώρα, ειδικοί του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας συνέστησαν την Παρασκευή να αξιολογηθεί μέσω κλινικής δοκιμής το εμβόλιο Ervebo.

Πρόκειται για το μοναδικό εμβόλιο κατά του Έμπολα που έχει αξιολογηθεί από ομοτίμους, ενώ δεν υπάρχει συγκεκριμένο εμβόλιο για το στέλεχος Μπουντιμπουγκιό, το οποίο ευθύνεται για την τρέχουσα επιδημία στη ΛΔ Κονγκό.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, χαιρέτισε μέσω ανάρτησής του στο X «τα καλά νέα».

Διαβάστε επίσης:

Μπορεί ο άνθρωπος να ζήσει 194 χρόνια; Τι δείχνει νέα μελέτη για τα όρια της ζωής

Διαβήτης: Τι πρέπει να ξέρετε για τα καλοκαιρινά φρούτα

ΕΚΕΑ: Κάλεσμα από την Ελεονόρα Ζουγανέλη για εθελοντική αιμοδοσία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
egypt-ismailia
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Αίγυπτο: 18 νεκροί, στην πλειοψηφία τους παιδιά 13-14 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα (Videos)

odyssey-7123
ΣΙΝΕΜΑ

Από τον Όμηρο στον Νόλαν: Πώς υποδέχθηκαν οι Έλληνες την «Οδύσσεια» – Τι αποκαλύπτει η έρευνα της Κάπα Research

IRAN_FORDO
ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην επικεφαλής της Μοσάντ λέει ότι Ισραηλινοί κατάσκοποι «επισκέφθηκαν» την πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν στο Φορντό

reuma-new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συνεχείς και πολύωρες διακοπές ρεύματος στα Σφακιά – Ανησυχία και αγανάκτηση κατοίκων και επιχειρηματιών

etna
ΚΟΣΜΟΣ

«Βρυχάται» η Αίτνα στη Σικελία: Νέα προσωρινή διακοπή των πτήσεων στο αεροδρόμιο της Κατάνιας λόγω της ηφαιστειακής τέφρας (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vila Mykonos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελλάδα των δύο ταχυτήτων: Βίλες 24.000 ευρώ τη νύχτα ενώ οι εργαζόμενοι «κόβουν» μέρες από τις διακοπές

tourism-akropoli-8234
TRAVEL

Forbes: Αυτοί είναι οι κορυφαίοι προορισμοί για να ζήσεις μετά την σύνταξη – Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που ξεχωρίζουν

karamitrou_grigoriadis
MEDIA

Τα νέα δίδυμα στην πρωινή ενημέρωση

odysseia-nea-yorki-damon-nolan-hathaway
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν κι επίσημα η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην καριέρα του με εισπράξεις πάνω από 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια

latinopoulou 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επεισόδιο με Λατινοπούλου και ομάδα Ρομά σε πλοίο για την Τήνο (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.08.2026 19:27
egypt-ismailia
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στην Αίγυπτο: 18 νεκροί, στην πλειοψηφία τους παιδιά 13-14 ετών, σε τροχαίο δυστύχημα (Videos)

odyssey-7123
ΣΙΝΕΜΑ

Από τον Όμηρο στον Νόλαν: Πώς υποδέχθηκαν οι Έλληνες την «Οδύσσεια» – Τι αποκαλύπτει η έρευνα της Κάπα Research

IRAN_FORDO
ΚΟΣΜΟΣ

Πρώην επικεφαλής της Μοσάντ λέει ότι Ισραηλινοί κατάσκοποι «επισκέφθηκαν» την πυρηνική εγκατάσταση του Ιράν στο Φορντό

1 / 3