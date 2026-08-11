Κονγκό: Πάνω από 2.000 νεκροί από τον Έμπολα – 4.381 επιβεβαιωμένα κρούσματα

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Περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τη συνεχιζόμενη επιδημία του Έμπολα στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, με τις αρχές της χώρας να ανακοινώνουν σήμερα ότι οι θάνατοι ανέρχονται πλέον σε 2.011, σε σύνολο 4.381 επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.

Η νέα έξαρση του ιού εξαπλώνεται σε περιοχές της ανατολικής και βορειοανατολικής ΛΔ Κονγκό, όπου βρίσκονται σε εξέλιξη ένοπλες συγκρούσεις, και πλησιάζει πλέον σε έκταση την επιδημία της περιόδου 2018-2020.

Πλησιάζει την πλέον φονική επιδημία στη χώρα

Η επιδημία του 2018-2020 παραμένει μέχρι σήμερα η πιο θανατηφόρα που έχει καταγραφεί στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, καθώς είχε στοιχίσει τη ζωή σε σχεδόν 2.300 ανθρώπους, μεταξύ περίπου 3.500 καταγεγραμμένων ασθενών.

Η 17η επιδημία Έμπολα στη χώρα κηρύχθηκε στις 15 Μαΐου, με καθυστέρηση αρκετών εβδομάδων, σύμφωνα με εκτιμήσεις ειδικών.

Ήδη θεωρείται η σημαντικότερη επιδημία στην ιστορία της ΛΔ Κονγκό, ενώ, σύμφωνα με τη διευθύντρια της Συμμαχίας για τα εμβόλια Gavi, Σάνια Νίσταρ, θα μπορούσε «να γίνει η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί ποτέ στον κόσμο».

Στο 45,9% η θνησιμότητα

Οι υγειονομικές αρχές της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό υπολογίζουν το ποσοστό θνησιμότητας της τρέχουσας έξαρσης στο 45,9%.

Την ίδια ώρα, ειδικοί του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας συνέστησαν την Παρασκευή να αξιολογηθεί μέσω κλινικής δοκιμής το εμβόλιο Ervebo.

Πρόκειται για το μοναδικό εμβόλιο κατά του Έμπολα που έχει αξιολογηθεί από ομοτίμους, ενώ δεν υπάρχει συγκεκριμένο εμβόλιο για το στέλεχος Μπουντιμπουγκιό, το οποίο ευθύνεται για την τρέχουσα επιδημία στη ΛΔ Κονγκό.

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντάνομ Γκεμπρεγέσους, χαιρέτισε μέσω ανάρτησής του στο X «τα καλά νέα».

Some good news on #Ebola: new data from two animal studies show that Ervebo vaccine (the only licensed vaccine against Ebola Zaire) might offer some level of cross-protection against Bundibugyo virus. The studies were done in line with @WHO's call for more research.



The WHO… — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) August 7, 2026

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