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Ο αριθμός των νεκρών από τον σεισμό που έπληξε χθες την Κολομβία αυξήθηκε σε 224, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, σε νεότερο, ακόμη προσωρινό, απολογισμό των θυμάτων της ισχυρής σεισμικής δόνησης 7,4 βαθμών.

Οι προσπάθειες διάσωσης σε όλη τη δυτική Κολομβία συνεχίζονται για δεύτερη ημέρα την Τρίτη, καθώς οι εργαζόμενοι σε ομάδες έκτακτης ανάγκης σκάβουν μέσα σε κατεστραμμένα κτίρια και ισοπεδωμένα σπίτια.

Ο σεισμός μεγέθους 7,4 Ρίχτερ έπληξε την καρδιά της Κολομβίας νωρίς τη Δευτέρα.

Ομάδες έκτακτης ανάγκης, με τη βοήθεια αστυνομικών, στρατιωτών και εθελοντών, εργάστηκαν όλη τη νύχτα με εκσκαφείς και, κατά καιρούς, με γυμνά χέρια, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια.

Στο Κάλι, όπου κατοικούν περίπου 2,2 εκατομμύρια άνθρωποι, τουλάχιστον 85 άνθρωποι σκοτώθηκαν. Δεκάδες κτίρια έμειναν ακάλυπτα ή καταστράφηκαν ολοσχερώς, αναγκάζοντας τους κατοίκους να βγουν στους δρόμους.

Αρκετοί από τους τελευταίους ορόφους ενός από τα νοσοκομεία της πόλης – μερικά αφιερωμένα στην παιδιατρική περίθαλψη – κατέρρευσαν, αφήνοντας ορισμένους ασθενείς παγιδευμένους και αναγκάζοντας περίπου 600 άλλους να νοσηλευτούν σε έναν δρόμο γεμάτο ερείπια, δήλωσε η διευθύντρια του νοσοκομείου Ίρνε Τόρες Κάστρο στην τηλεόραση Caracol.

Η Κάρμεν Γιασμίν Γκαρσία, 43 ετών, κάτοικος του Καλί που εργάζεται εθελοντικά σε ομάδες διάσωσης, δήλωσε το απόγευμα της Δευτέρας ότι η ομάδα της απεγκλώβισε επτά άτομα από ένα κτίριο που κατέρρευσε, αλλά τέσσερις άλλοι και ένας σκύλος παρέμειναν παγιδευμένοι.

«Πριν από λίγο ακούγονταν γρατζουνιές, αλλά τώρα δεν ακούμε τίποτα, εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι ο σκύλος είναι ζωντανός και μπορούμε να βγάλουμε αυτούς τους ανθρώπους έξω», είπε η Γκαρσία. «Χρειαζόμαστε ανθρώπους με ξύλα και φτυάρια, όσο περισσότεροι άνθρωποι βοηθήσουν τόσο το καλύτερο».

Η καταστροφή παραπέμπει στον φονικό σεισμό του 1999 που κατέστρεψε την ίδια περιοχή καλλιέργειας καφέ, σκοτώνοντας περισσότερους από 1.000 ανθρώπους, καθώς και με καταστροφικούς σεισμούς που σκότωσαν περισσότερους από 6.300 στη γειτονική Βενεζουέλα τον Ιούνιο.

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