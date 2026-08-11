search
ΤΡΙΤΗ 11.08.2026 03:24
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.08.2026 00:31

Βενεζουέλα: Ξεπέρασαν τους 6.300 οι νεκροί από τους σεισμούς του Ιουνίου

11.08.2026 00:31
venezuela_earthquake_new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε 6.301 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν με διαφορά λίγων δευτερολέπτων τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Περισσότεροι από 73.000 τραυματίες έχουν δεχθεί ιατρική φροντίδα σε νοσοκομεία, ενώ το 23% των ερειπίων έχει απομακρυνθεί από τις πληγείσες περιοχές, σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου.

Η υπηρεσιακή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες έχει υποσχεθεί ότι θα παραδοθούν σε σεισμοπαθείς 4.000 νέες κατοικίες μέσα στη χρονιά και άλλες 10.000 το 2027.

Διαβάστε επίσης:

Τουρκία: Περιορισμένη αμνηστία σε μέλη του PKK – Εκτός ρύθμισης ο Οτσαλάν

Τραμπ: «Μόνο οι ΗΠΑ ελέγχουν το Στενό του Ορμούζ» – Νέα απειλή για κλιμάκωση

Ουκρανία: Συνετρίβη μαχητικό MiG-29 στην Οδησσό – Σώος ο πιλότος (Video)





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ipex-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια για τα θύματα του καταστροφικού σεισμού στην Κολομβία

venezuela_earthquake_new
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ξεπέρασαν τους 6.300 οι νεκροί από τους σεισμούς του Ιουνίου

peripoliko-nyxta
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα

adonis-georgiadis
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γεωργιάδης για την πτώση σοβάδων στο Βενιζέλειο: «Παιδιά χαλαρώστε, δεν καταρρέει το ΕΣΥ»

ocalan pkk
ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκία: Περιορισμένη αμνηστία σε μέλη του PKK – Εκτός ρύθμισης ο Οτσαλάν

Δείτε όλες τις ειδήσεις
karamitrou_grigoriadis
MEDIA

Τα νέα δίδυμα στην πρωινή ενημέρωση

Vila Mykonos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελλάδα των δύο ταχυτήτων: Βίλες 24.000 ευρώ τη νύχτα ενώ οι εργαζόμενοι «κόβουν» μέρες από τις διακοπές

kleidaries
ΕΛΛΑΔΑ

Βύρωνας: Διαρρήκτες ρίχνουν οξύ στις κλειδαριές για να μπουν σε διαμερίσματα

tourism-akropoli-8234
TRAVEL

Forbes: Αυτοί είναι οι κορυφαίοι προορισμοί για να ζήσεις μετά την σύνταξη – Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που ξεχωρίζουν

odysseia-nea-yorki-damon-nolan-hathaway
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν κι επίσημα η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην καριέρα του με εισπράξεις πάνω από 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.08.2026 02:48
ipex-new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΥΠΕΞ: Συλλυπητήρια για τα θύματα του καταστροφικού σεισμού στην Κολομβία

venezuela_earthquake_new
ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Ξεπέρασαν τους 6.300 οι νεκροί από τους σεισμούς του Ιουνίου

peripoliko-nyxta
ΕΛΛΑΔΑ

Άγιος Δημήτριος: Αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα

1 / 3