Ουκρανία: Συνετρίβη μαχητικό MiG-29 στην Οδησσό – Σώος ο πιλότος (Video)

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Ουκρανικό μαχητικό αεροσκάφος MiG-29 συνετρίβη σήμερα στην περιοχή της Οδησσού, όπως ανακοίνωσε η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας. Ο πιλότος κατάφερε να εγκαταλείψει εγκαίρως το αεροσκάφος με τον μηχανισμό εκτίναξης, εντοπίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.
Σύμφωνα με την ενημέρωση που δημοσιοποιήθηκε μέσω Telegram, το MiG-29 εκτελούσε αποστολή με στόχο να πλήξει θέσεις των ρωσικών δυνάμεων.
Κατά την εκτόξευση πυραύλου παρουσιάστηκε εμπλοκή, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά στο μαχητικό. Ο πιλότος έχασε στη συνέχεια τον έλεγχο του αεροσκάφους, το οποίο συνετρίβη στην περιοχή της Οδησσού.
Η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία ανέφερε ότι ο πιλότος κατάφερε να εγκαταλείψει το MiG-29 χρησιμοποιώντας τον μηχανισμό εκτίναξης.
Στη συνέχεια εντοπίστηκε και διακομίστηκε σε νοσοκομείο.
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