Βρετανία: Θαυμαστές του Χάρι Πότερ άλλαξαν τη διαδρομή καλωδίου 430 εκατ. λιρών για έναν… κινηματογραφικό «τάφο»

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Η διαδρομή ενός καλωδίου ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ιρλανδίας τροποποιήθηκε, έπειτα από τις αντιδράσεις θαυμαστών του Χάρι Πότερ για το ενδεχόμενο να περάσει πάνω από το σημείο που θεωρούν «τάφο» του Ντόμπι.

Η ηλεκτρική διασύνδεση Greenlink, ένα έργο αξίας 430 εκατομμυρίων λιρών, συνδέει το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου με την Ιρλανδία. Το καλώδιο, μήκους 200 χιλιομέτρων, κατευθύνεται προς την κομητεία Ουέξφορντ και αρχικά προβλεπόταν να υπογειοποιηθεί στην παραλία Φρέσουότερ Ουέστ στο Πέμπροκσιρ της Ουαλίας.

Εκεί βρίσκεται το σημείο όπου, στην ταινία «Ο Χάρι Πότερ και οι Κλήροι του Θανάτου», ενταφιάστηκε ο Ντόμπι, ο φανταστικός χαρακτήρας-ξωτικό της σειράς. Η παραλία αποτελεί προορισμό για τους θαυμαστές του Χάρι Πότερ, οι οποίοι αφήνουν πέτρες με την ένδειξη «Εδώ κείται ο Ντόμπι».

Την ίδια ώρα, το National Trust, που έχει στην κατοχή του την έκταση, έχει ζητήσει από τους επισκέπτες να μην αφήνουν αντικείμενα στο σημείο, καθώς η παραλία θεωρείται οικολογικά ευαίσθητη περιοχή.

Οι αντιδράσεις των θαυμαστών και η αλλαγή σχεδιασμού

Ο διευθυντής του έργου, Σάιμον Λάντλαμ, αποκάλυψε στο podcast Energy Revolution ότι οι υπεύθυνοι της διασύνδεσης δεν είχαν αρχικά αντιληφθεί τη σημασία του σημείου για τους φίλους της σειράς.

Οι θαυμαστές πληροφορήθηκαν τα σχέδια όταν ο Λάντλαμ έδειξε σε συνέντευξή του στο BBC το σημείο της παραλίας από όπου θα περνούσε το καλώδιο. Η δημοσιοποίηση της διαδρομής προκάλεσε κύμα αντιδράσεων.

«Κάναμε το γύρισμα, τελειώσαμε, επέστρεψα στο Λονδίνο και το πρόβαλαν λίγες εβδομάδες αργότερα. Και δεχτήκαμε εκατοντάδες κλήσεις, δηλαδή, πραγματικά εκατοντάδες κλήσεις», σημείωσε.

Ο ίδιος δεν γνώριζε ποιος ήταν ο Ντόμπι και αρχικά δεν μπορούσε να καταλάβει τον λόγο για τον οποίο η εταιρεία δεχόταν τόσο μεγάλο αριθμό τηλεφωνημάτων. Όπως περιέγραψε, ένας συνεργάτης του τον ενημέρωσε: «Από ό,τι φαίνεται, πρόκειται να περάσουμε κατευθείαν πάνω από τον τάφο του Ντόμπι».

«Είπα: “Ντόμπι; Ποιος είναι ο Ντόμπι; Δεν ξέρω κανέναν Ντόμπι”. Είπα: “Είναι ένας πλασματικός χαρακτήρας σε ένα πλασματικό βιβλίο, όλη η ιστορία είναι φανταστική, για τι πράγμα μιλάτε;”». Η απάντηση του συναδέλφου του, σύμφωνα με τον Λάντλαμ, ήταν χαρακτηριστική: «Όχι, είναι πάρα, πάρα πολύ σοβαρό».

Μετά τις αντιδράσεις, η εταιρεία ανέθεσε σε πολεοδόμους και σχεδιαστές να εξετάσουν εναλλακτικές λύσεις, ώστε η νέα χάραξη να μην περνά από το επίμαχο σημείο. «Πολλοί άνθρωποι χάρηκαν πολύ με αυτό, και το έργο προχωρά τώρα κανονικά και ο Ντόμπι είναι χαρούμενος».

Ο Λάντλαμ πρόσθεσε ότι η νέα διαδρομή πέρασε και σχετικά κοντά από πραγματικά αρχαιολογικά κατάλοιπα: «Περάσαμε αρκετά κοντά από πραγματικά κατάλοιπα της Εποχής του Χαλκού, αλλά αποφύγαμε τον τάφο του Ντόμπι».

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