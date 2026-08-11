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11.08.2026 00:08

Άγιος Δημήτριος: Αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός μέσα σε υπηρεσιακό όχημα

11.08.2026 00:08
peripoliko-nyxta

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Νεκρός βρέθηκε αστυνομικός γεννημένος το 1988 μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο στον Άγιο Δημήτριο, ενώ οι Αρχές ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Το όχημα εντοπίστηκε στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης και, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν κλειδωμένο. Ο αστυνομικός που υπηρετούσε στην Υποδιεύθυνση Περιπολιών Αθηνών είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από τη σύζυγό του, καθώς δεν είχε δώσει σημεία ζωής.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, εντοπίστηκαν εκδορές στην περιοχή του λαιμού του, καθώς και μελανιές στα χέρια.

Η δήλωση εξαφάνισης

Η σύντροφός του, η οποία υπηρετεί επίσης στην Αστυνομία, ανέφερε ότι ο αστυνομικός δεν αντιμετώπιζε κάποιο πρόβλημα υγείας. Όπως είπε, πριν από την εξαφάνισή του δεν είχε προηγηθεί διαπληκτισμός.

Σύμφωνα με την ίδια, ο 38χρονος έφυγε από το σπίτι τους στον Νέο Κόσμο την Κυριακή, 9/8, το βράδυ, περίπου στις 22:30. Το πρωί της Δευτέρας, 10/8, αναμενόταν να παρουσιαστεί στην υπηρεσία του, κάτι που δεν συνέβη.

Καθώς δεν υπήρχε επικοινωνία μαζί του, ξεκίνησε να τον αναζητά. Στη συνέχεια προχώρησε σε δήλωση εξαφάνισης, περίπου στις 21:00 το βράδυ της Δευτέρας, στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ακροπόλεως.

Κλειδωμένο το όχημα

Η αναζήτηση ολοκληρώθηκε με τον εντοπισμό του αστυνομικού νεκρού μέσα στο συμβατικό υπηρεσιακό όχημα, στη συμβολή των δύο οδών στον Άγιο Δημήτριο. Το κινητό τηλέφωνό του παρέμενε ενεργοποιημένο και έδινε στίγμα στην περιοχή.

Το γεγονός ότι το αυτοκίνητο βρέθηκε κλειδωμένο, σε συνδυασμό με τις εκδορές στον λαιμό και τις μελανιές στα χέρια του 38χρονου, αποτελεί μέρος των στοιχείων που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Οι Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, εξετάζοντας όλα τα ενδεχόμενα, προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του αστυνομικού. Στο σημείο μετέβη και κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

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