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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

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10.08.2026 21:58

ΑΑΔΕ: Στο στόχαστρο τα νησιά ενόψει Δεκαπενταύγουστου – «Βροχή» καταγγελιών για beach bars και εστιατόρια (Video)

10.08.2026 21:58
BEACH BAR

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ σε τουριστικές περιοχές και νησιωτικούς προορισμούς ενόψει του Δεκαπενταύγουστου, με τις ελεγκτικές υπηρεσίες να επικεντρώνονται σε επιχειρήσεις που παρουσιάζουν αυξημένο φορολογικό ενδιαφέρον. Ταβέρνες, εστιατόρια, καφέ, beach bars και άλλες τουριστικές επιχειρήσεις μπαίνουν στο «μικροσκόπιο», ενώ σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό παραβάσεων διαδραματίζουν οι καταγγελίες των πολιτών.

Μέσω της εφαρμογής «Appodixi» έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα περίπου 225.000 καταγγελίες, από τις οποίες περισσότερες από 110.500 είναι επώνυμες. Στις συχνότερες αναφορές περιλαμβάνονται η μη έκδοση αποδείξεων, η έκδοση πλαστών ή μη έγκυρων παραστατικών, αλλά και περιπτώσεις στις οποίες οι αποδείξεις εκδίδονται χωρίς να διαβιβάζονται στο πληροφοριακό σύστημα της φορολογικής διοίκησης.

Πού επικεντρώνονται οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ

Σημαντικός είναι και ο όγκος των καταγγελιών που φτάνουν στην ΑΑΔΕ μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Συνολικά έχουν ξεπεράσει τις 97.000, ενώ περίπου 10.000 είναι επώνυμες και εξετάζονται κατά προτεραιότητα από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Οι ελεγκτικοί μηχανισμοί δίνουν ιδιαίτερη προσοχή σε επιχειρήσεις που ανήκουν σε κλάδους με υψηλό δείκτη φορολογικού κινδύνου, αλλά και σε εκείνες που έχουν καταγραφεί να παρανομούν στο παρελθόν. Στη λίστα των ελέγχων βρίσκονται, μεταξύ άλλων, εστιατόρια, ταβέρνες, καφέ, beach bars, εταιρείες ενοικίασης αυτοκινήτων και σκαφών, καταλύματα, τουριστικά γραφεία και επιχειρήσεις που προσφέρουν δραστηριότητες στη θάλασσα.

Το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2026 περιλαμβάνει περισσότερους από 190.000 ελέγχους, έρευνες και στοχευμένες δράσεις κατά της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου και του οικονομικού εγκλήματος.

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στην τουριστική περίοδο, με τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, την Κρήτη και τα Ιόνια νησιά να βρίσκονται μεταξύ των περιοχών όπου επικεντρώνονται οι έλεγχοι. Οι δράσεις, πάντως, δεν περιορίζονται στους δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς, καθώς ελεγκτικά κλιμάκια πραγματοποιούν ελέγχους σε επιχειρήσεις σε ολόκληρη τη χώρα.

Η ΑΑΔΕ αξιοποιεί παράλληλα διαφορετικές πηγές δεδομένων, συνδυάζοντας τους επιτόπιους ελέγχους με τις καταγγελίες, τα ψηφιακά στοιχεία και την ανάλυση προτύπων συμπεριφοράς, προκειμένου να εντοπίσει περιπτώσεις που παρουσιάζουν ενδείξεις φορολογικής παραβατικότητας.

Στο επίκεντρο της ανάλυσης βρίσκονται, μεταξύ άλλων, οι διαφορές ανάμεσα στις δηλωμένες εισπράξεις και στις συναλλαγές που πραγματοποιούνται μέσω POS, οι συχνές ακυρώσεις αποδείξεων, οι αποκλίσεις μεταξύ αγορών και πωλήσεων, οι καθυστερημένες διαβιβάσεις φορολογικών στοιχείων και η ασυνήθιστα χαμηλή απόδοση ΦΠΑ.

Παράλληλα, προβλέπεται πρόστιμο 500 ευρώ σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης δήλωσης απόκτησης ταμειακής μηχανής.

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