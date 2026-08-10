Ξεκινούν οι αιτήσεις αποζημίωσης για τους πυρόπληκτους σε Βοιωτία και Δυτική Αττική – Η διαδικασία και τα ποσά

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Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις των πυρόπληκτων από την καταστροφική πυρκαγιά σε Δυτική Αττική και Βοιωτία.
Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, στο Πόρτο Γερμενό 79 σπίτια χαρακτηρίστηκαν «κόκκινα», 56 «κίτρινα» και 57 «πράσινα». Σε σύνολο 325 αυτοψιών σε Δυτική Αττική, Βοιωτία, Φωκίδα, Αχαΐα, Αργολίδα και Ρέθυμνο, 88 κτίρια κρίθηκαν «πράσινα». Αντίθετα, 119 κτήρια κατατάχθηκαν ως «κίτρινα» και 118 χαρακτηρίστηκαν «κόκκινα».
Σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται η καταβολή των επιδομάτων, που περιλαμβάνουν επίδομα ενοικίου και ενίσχυση για επισκευή και ανακατασκευή κτιρίων που καταστράφηκαν από τις μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται στους Δήμους Μάνδρας – Ειδυλλίας και Μεγαρέων.
Για την υποβολή της αίτησης απαιτούνται:
Για ακίνητα με περισσότερους ιδιοκτήτες, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση ή εξουσιοδότηση που θα ορίζει ποιος θα εισπράξει την ενίσχυση.
Επιπλέον, πρέπει να υποβληθούν αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας, Ε1 και Ε9 όλων των συνιδιοκτητών.
Εάν η κατοικία είναι μισθωμένη ή παραχωρημένη δωρεάν, την αίτηση για την ενίσχυση οικοσκευής υποβάλλει ο μισθωτής ή ο παραχωρησιούχος, προσκομίζοντας και το σχετικό μισθωτήριο ή παραχωρητήριο.
Οι πολίτες υποβάλλουν αίτηση στον οικείο Δήμο, συνοδευόμενη από:
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