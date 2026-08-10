Ξεκινούν οι αιτήσεις αποζημίωσης για τους πυρόπληκτους σε Βοιωτία και Δυτική Αττική – Η διαδικασία και τα ποσά

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Ξεκινούν σήμερα οι αιτήσεις των πυρόπληκτων από την καταστροφική πυρκαγιά σε Δυτική Αττική και Βοιωτία.

Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, στο Πόρτο Γερμενό 79 σπίτια χαρακτηρίστηκαν «κόκκινα», 56 «κίτρινα» και 57 «πράσινα». Σε σύνολο 325 αυτοψιών σε Δυτική Αττική, Βοιωτία, Φωκίδα, Αχαΐα, Αργολίδα και Ρέθυμνο, 88 κτίρια κρίθηκαν «πράσινα». Αντίθετα, 119 κτήρια κατατάχθηκαν ως «κίτρινα» και 118 χαρακτηρίστηκαν «κόκκινα».

Σύμφωνα με τις εξαγγελίες της κυβέρνησης, μέσα στις επόμενες 10 ημέρες αναμένεται η καταβολή των επιδομάτων, που περιλαμβάνουν επίδομα ενοικίου και ενίσχυση για επισκευή και ανακατασκευή κτιρίων που καταστράφηκαν από τις μεγάλες πυρκαγιές του καλοκαιριού.

Τα ποσά που έχουν ανακοινωθεί πως θα δοθούν

Επίδομα 600 ευρώ για κάλυψη πρώτων αναγκών

Ως και 6.000 ευρώ ενίσχυση για επισκευές και οικοσκευές

Αποζημίωση ως και 100% για πληγέντα κτίρια

500 ευρώ επίδομα ενοικίου, ανάλογα τα μέλη της οικογένειας

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στους Δήμους Μάνδρας – Ειδυλλίας και Μεγαρέων.

Τα δικαιολογητικά για τις αποζημιώσεις

Για την υποβολή της αίτησης απαιτούνται:

Συμπληρωμένη αίτηση οικονομικής ενίσχυσης

Αστυνομική ταυτότητα

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Ε1 του τελευταίου φορολογικού έτους

Τελευταία υποβληθείσα δήλωση στοιχείων ακινήτων Ε9

Δελτίο αυτοψίας ή επανελέγχου της ΓΔΑΕΦΚ ή ο αριθμός του δελτίου

Λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος

Τραπεζικός λογαριασμός IBAN, με τον αιτούντα ως δικαιούχο

Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από εκπρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής ή ηλεκτρονική εξουσιοδότηση μέσω gov.gr.

Τι απαιτείται σε περίπτωση συνιδιοκτησίας

Για ακίνητα με περισσότερους ιδιοκτήτες, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση ή εξουσιοδότηση που θα ορίζει ποιος θα εισπράξει την ενίσχυση.

Επιπλέον, πρέπει να υποβληθούν αντίγραφα αστυνομικής ταυτότητας, Ε1 και Ε9 όλων των συνιδιοκτητών.

Εάν η κατοικία είναι μισθωμένη ή παραχωρημένη δωρεάν, την αίτηση για την ενίσχυση οικοσκευής υποβάλλει ο μισθωτής ή ο παραχωρησιούχος, προσκομίζοντας και το σχετικό μισθωτήριο ή παραχωρητήριο.

Οι πολίτες υποβάλλουν αίτηση στον οικείο Δήμο, συνοδευόμενη από:

Δελτίο Αυτοψίας της Γ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.

Έντυπα Ε1 και Ε9 του τελευταίου φορολογικού έτους

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά σε περίπτωση αναπηρίας

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