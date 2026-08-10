Τσίπρας: Όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς να το κάνω – Το 2015 δεν ήξερα πώς να το πετύχω

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Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση για τους θεσμούς τη Δικαιοσύνη και την ακρίβεια εξαπολύει, μεταξύ άλλων, ο Αλέξης Τσίπρας, στο πρώτο μέρος της συνέντευξής του στο in.gr, που δημοσιεύτηκε σήμερα, ενώ συγκρίνοντας τη σημερινή του πολιτική πρόταση με το 2015 δηλώνει ότι τότε γνώριζε τι ήθελε να κάνει, χωρίς όμως να γνωρίζει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο μπορούσε να το πετύχει, σε αντίθεση με το παρόν.

Η σύγκριση με το 2015

Ο Αλέξης Τσίπρας επανέλαβε ότι η βασική διαφορά σε σχέση με το 2015 είναι η εμπειρία που έχει αποκτήσει από τη διακυβέρνηση της χώρας.

Όπως είπε, τότε γνώριζε τι ήθελε να κάνει, χωρίς όμως να γνωρίζει ακριβώς τον τρόπο με τον οποίο μπορούσε να το πετύχει.

Σήμερα, έχοντας την εμπειρία της διακυβέρνησης «στις πιο δύσκολες συνθήκες» και μέσα σε «μια πολλαπλή κρίση», σημείωσε ότι είναι σε θέση να λέει «όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς να το κάνω».

Κριτική στη λειτουργία της Δικαιοσύνης

Ο πρώην πρωθυπουργός άσκησε κριτική στη λειτουργία της ελληνικής Δικαιοσύνης. λέγοντας, μεταξύ άλλων, ότι στη χώρα έχει δημιουργηθεί κάτι σαν «καθεστώς» και σημειώνοντας ότι η Δικαιοσύνη είναι «ουσιαστικά ευνουχισμένη από την ηγεσία της που διορίζεται από αυτή την κυβέρνηση».

Παράλληλα, χαρακτήρισε θετικό το γεγονός ότι «υπάρχουν και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί».

«Έχουμε γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας»

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίζεται ο Αλέξης Τσίπρας όταν η συζήτηση περνά στην ποιότητα της δημοκρατίας και στη λειτουργία των θεσμών.

«Αναφέρομαι στο γεγονός ότι έχουμε γίνει ο καλύτερος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

«Δεν νομίζω να υπάρχει άλλη χώρα που η σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση να καθορίζεται τόσο όσο εμείς από τη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία» υποστηρίζει.

Και απαριθμεί τις υποθέσεις στις οποίες αναφέρεται: «Μια το σκάνδαλο των υποκλοπών, μια η συγκάλυψη των Τεμπών και το μπάζωμα, μια τα θέματα της διαφθοράς με τον ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Διαφθορά και ακρίβεια είναι δίδυμα αδελφάκια»

«Η διαφθορά και η ακρίβεια είναι δίδυμα αδελφάκια, διότι ένα μεγάλο μέρος της ακρίβειας οφείλεται και σε αυτήν τη διαφθορά», υπογράμμισε.

Όπως εξήγησε, «κάθε ευρώ που λείπει από το δημόσιο ταμείο για να πηγαίνει σε μίζες ή σε απευθείας αναθέσεις είναι ένα ευρώ που λείπει από το δημόσιο σχολείο. Είναι ένα ευρώ που λείπει από το δημόσιο νοσοκομείο, από τις κρίσιμες εκείνες υποδομές που σε περιόδους κρίσης ακρίβειας θα μπορούσαν να στηρίξουν τη μέση ελληνική οικογένεια».

Παράλληλα, καταλόγισε στην κυβέρνηση έλλειψη πολιτικής βούλησης για σύγκρουση με τα ολιγοπώλια.

«Η ακρίβεια δεν αντιμετωπίζεται με επιδόματα»

Ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριξε ότι η αντιμετώπιση της ακρίβειας δεν μπορεί να βασίζεται στην πολιτική των επιδομάτων, καθώς, όπως είπε, με αυτόν τον τρόπο δεν αντιμετωπίζεται η αιτία του προβλήματος.

«Το ζήτημα της ακρίβειας δεν αντιμετωπίζεται με επιδόματα. Η λογική μας δεν είναι να επιδοτούμε προκειμένου να αντιμετωπίζουμε την κρίση, διότι δεν λύνεις κανένα πρόβλημα αν δεν καταπολεμήσεις την αιτία του προβλήματος», ανέφερε.

Χρησιμοποίησε ως παράδειγμα την αγορά κατοικίας, σημειώνοντας ότι εάν δοθεί επίδομα σε έναν ενοικιαστή, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν χαμηλή προσφορά και υψηλή ζήτηση, ο ιδιοκτήτης θα μπορούσε να αυξήσει το ενοίκιο και ουσιαστικά το ποσό του επιδόματος να καταλήξει σε εκείνον.

«Να ρυθμιστεί το Airbnb και να σταματήσει η Golden Visa στην κατοικία»

Για τη στεγαστική κρίση προτείνει αξιοποίηση δημόσιων ακινήτων, κίνητρα για να επιστρέψουν κλειστά ιδιωτικά ακίνητα στην αγορά και ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής και προσιτής κατοικίας.

«Να ρυθμιστεί το Airbnb και να σταματήσει η Golden Visa στην κατοικία και ταυτόχρονα να υπάρξουν προγράμματα δημιουργίας νέας κατοικίας» αναφέρει.

Αναγνωρίζει ότι τα αποτελέσματα μιας τέτοιας πολιτικής δεν θα φανούν από τη μία ημέρα στην άλλη, αλλά εκτιμά ότι σε ορίζοντα ενός έως δύο ετών μπορούν να υπάρξουν οι πρώτες ουσιαστικές αλλαγές.

«Εχθρός δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά τα πολύ ισχυρά συμφέροντα»



Σε αυτό το πλαίσιο, ο Αλέξης Τσίπρας απορρίπτει την εικόνα μιας αναγκαστικής σύγκρουσης με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

«Δεν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση εχθρός ή αντίπαλος. Εχθρός ή αντίπαλος είναι οι καθεστηκυίες λογικές και βεβαίως τα πολύ ισχυρά συμφέροντα τα οποία θα αντισταθούν σε ένα τέτοιο σχέδιο».

Πηγαίνει μάλιστα ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι σήμερα το πρόβλημα δεν είναι η οικονομία της αγοράς, αλλά η στρέβλωσή της από μονοπώλια και ολιγοπώλια: «Εδώ που έχουμε φτάσει […] αυτό το οποίο πρέπει πρωτίστως να πούμε είναι να λειτουργήσει ο καπιταλισμός με όρους κανονικότητας».

«Δεν υπόσχομαι θαύματα»

Ερωτηθείς για τις παρεμβάσεις που θα μπορούσε να εφαρμόσει μια νέα κυβέρνηση, ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να υποσχεθεί «θαύματα».

«Θα μπορούσα να σου υποσχεθώ ότι από τη μια μέρα στην άλλη η ζωή σου θα γίνει ένας παράδεισος. Ότι ο μισθός σου θα τριπλασιαστεί. Πόσο αξιόπιστο θα ήταν αυτό;», είπε.

Τόνισε, παράλληλα, ότι δεν αντιλαμβάνεται την πολιτική ως «την τέχνη του εφικτού», αλλά ως «την τέχνη της διεύρυνσης του εφικτού».

Απάντηση στους πολιτικούς του αντιπάλους

Ο πρώην πρωθυπουργός αναφέρθηκε και στην κριτική που δέχεται από τους πολιτικούς του αντιπάλους, επισημαίνοντας ότι πολλές φορές οι κατηγορίες που του αποδίδονται κινούνται σε εντελώς αντίθετες κατευθύνσεις.

«Η συντριπτική κριτική που δέχομαι από τους πολιτικούς μου αντιπάλους είναι ότι είμαι αμετανόητος, ότι δεν έχω καταλάβει τίποτα, ότι θέλω να ξανακλείσω τις τράπεζες, ότι θα σφάξω τους αστούς με κονσερβοκούτι κτλ. Αυτή είναι η βασική κριτική που δέχομαι από τη Νέα Δημοκρατία, ότι είμαι ο Μαδούρο της Μεσογείου. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είμαι ένας συμβιβασμένος. Εντάξει, όταν ακούς τις ακριβώς αντίθετες κριτικές, μάλλον η αλήθεια είναι κάπου στη μέση», σχολίασε.

Το σχέδιο για τη ΔΕΗ

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε σε συγκεκριμένο σχέδιο για τη ΔΕΗ.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι να μετατραπεί από μία δημόσια επιχείρηση «εξυπηρέτησης της ωφέλειας των funds και των ιδιωτικών συμφερόντων» σε μία δημόσια επιχείρηση η οποία «θα κατευθύνει τον ανταγωνισμό προς όφελος της ελληνικής κοινωνίας και θα μειώσει τις τιμές».

«Ο ναρκισσισμός είναι μια από τις σειρήνες που πρέπει να κουλαντρίσεις»

Η συνέντευξη έχει και μια περισσότερο προσωπική διάσταση, με αφετηρία την Οδύσσεια και την «Ιθάκη».

«Σε όλους τους ανθρώπους υπάρχουν σειρήνες. Σε όλα τα ταξίδια υπάρχουν σειρήνες, οι οποίες κυρίως είναι μέσα μας» λέει ο Αλέξης Τσίπρας.

Και εξηγεί: «Η ματαιοδοξία, πολλές φορές η έλλειψη αίσθησης του βάρους, το να πατάει κανείς στο έδαφος, ο ναρκισσισμός σε πολλούς ανθρώπους, είναι σειρήνες τις οποίες κανείς πρέπει να τις κουλαντρίσει, να τις ισορροπήσει».

Μαρινάκης για την συνέντευξη Τσίπρα: «Η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο εκείνος νομίζει»

Από την πλευρά του, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε με ειρωνία τη συνέντευξη του προέδρου της ΕΛΑΣ.

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