Φουλάρει επικοινωνιακά ο ΣΥΡΙΖΑ: Καμπάνια ενημέρωσης με διαδοχικά σποτ και πολλές απαντήσεις – καρφιά

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Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε φάση ανασυγκρότησης σε όλη τη χώρα, προχωρά σε παρεμβάσεις πολιτικές και κοινωνικές και θέλει να βάλει τέλος στα σενάρια διάλυσης. «Είναι παρών: Για την Αριστερά – Για την Κοινωνία» λένε από την Κουμουνδούρου, τονίζοντας ότι το κόμμα προχωρά σε οριζόντια ανασυγκρότηση με επανεκκίνηση όλων των Νομαρχιακών Επιτροπών και Περιφερειακών Εκλογικών Επιτροπών.
Παράλληλα προχωρά η επικοινωνιακή καμπάνια ανασυγκρότησης, η οποία εξελίσσεται σε τρία διαδοχικά spots που «δίνουν ξεκάθαρο στίγμα ενότητας», όπως σημειώνεται.
Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου «τα spots απαντούν σε ερωτήματα που κατέκλυσαν τα Μέσα Ενημέρωσης και έδιναν λάθος μηνύματα στα μέλη και στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ότι δήθεν “ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο”, ότι “υπάρχουν τριβές μεταξύ στελεχών”, ότι “τα μέλη εγκαταλείπουν μαζικά τον ΣΥΡΙΖΑ” κλπ. Είναι όμως έτσι;».
Η απάντηση είναι η εξής, όπως τονίζουν από την ηγεσία του κόμματος, προϊδεάζοντας για το περιεχόμενο των σποτ και γενικότερα της καμπάνιας:
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