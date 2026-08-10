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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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10.08.2026 12:51

Φουλάρει επικοινωνιακά ο ΣΥΡΙΖΑ: Καμπάνια ενημέρωσης με διαδοχικά σποτ και πολλές απαντήσεις – καρφιά

10.08.2026 12:51
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Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σε φάση ανασυγκρότησης σε όλη τη χώρα, προχωρά σε παρεμβάσεις πολιτικές και κοινωνικές και θέλει να βάλει τέλος στα σενάρια διάλυσης. «Είναι παρών: Για την Αριστερά – Για την Κοινωνία» λένε από την Κουμουνδούρου, τονίζοντας ότι το κόμμα προχωρά σε οριζόντια ανασυγκρότηση με επανεκκίνηση όλων των Νομαρχιακών Επιτροπών και Περιφερειακών Εκλογικών Επιτροπών.

Παράλληλα προχωρά η επικοινωνιακή καμπάνια ανασυγκρότησης, η οποία εξελίσσεται σε τρία διαδοχικά spots που «δίνουν ξεκάθαρο στίγμα ενότητας», όπως σημειώνεται.

Σύμφωνα με την Κουμουνδούρου «τα spots απαντούν σε ερωτήματα που κατέκλυσαν τα Μέσα Ενημέρωσης και έδιναν λάθος μηνύματα στα μέλη και στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ότι δήθεν “ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει τον ιστορικό του κύκλο”, ότι “υπάρχουν τριβές μεταξύ στελεχών”, ότι “τα μέλη εγκαταλείπουν μαζικά τον ΣΥΡΙΖΑ” κλπ. Είναι όμως έτσι;».

Η απάντηση είναι η εξής, όπως τονίζουν από την ηγεσία του κόμματος, προϊδεάζοντας για το περιεχόμενο των σποτ και γενικότερα της καμπάνιας:

  • πάνω από 70.000 ενεργά μέλη έχουν επαναταυτοποιηθεί στον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και η διαδικασία συνεχίζεται
  • 35 Νομαρχιακές έχουν, ήδη, ανασυγκροτηθεί και προχωρούν σε σχηματισμό Επιτροπών Εκλογικού Αγώνα και συγκρότηση ψηφοδελτίων, ενώ μέχρι τη ΔΕΘ θα έχουν ενεργοποιηθεί όλες
  • στην καμπάνια εκ μέρους της συλλογικής ηγεσίας, οι Ρένα Δούρου, Νίκος Παππάς και Παύλος Πολάκης απευθύνουν προσκλητήριο ενεργοποίησης στον ΣΥΡΙΖΑ που «είναι εδώ για την Αριστερά και τους ανθρώπους» «για τα συμφέροντα των πολλών και όχι των ολιγαρχών»
  • στα γυρίσματα συμμετέχουν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ
  • για τον ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ήρθε η ώρα της οργανωτικής και πολιτικής αντεπίθεσης που θα κορυφωθεί με σειρά εκδηλώσεων, αλλά και την ενεργή παρουσία στη ΔΕΘ, όπου θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα του κόμματος.
  • παράλληλα, θα προβληθούν δεκάδες θεματικά μικρά spots, στα οποία πρωταγωνιστούν Βουλευτές και Βουλεύτριες, μέλη της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής, αναδεικνύοντας προβλήματα της κοινωνίας και τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. Η πρώτη παρέμβαση έγινε ήδη με δύο spots για τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια.

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