Εποχικοί Πυροσβέστες: Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Τρίπολη – Με μαύρα περιβραχιόνια στη μνήμη των συναδέλφων τους (photos/ videos)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας, με δυναμική παρουσία εποχικών Πυροσβεστών απ΄όλη την Πελοπόννησο, πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας 10 Αυγούστου, από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου (Π.Ο.Π.Υ.Ι.Δ.) και το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών(Π.Σ.ΣΥ.Π.) , στην έδρα της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Πελοποννήσου, στην Τρίπολη

Φορώντας μαύρα περιβραχιόνια, οι Εποχικοί Πυροσβέστες, τήρησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των συναδέλφων τους που έχασαν τη ζωή τους στις πρόσφατες πυρκαγιές, ενώ στη συνέχεια φώναξαν «Αθάνατοι».

Στο επίκεντρο των αιτημάτων τους βρίσκεται η 12μηνη και σταθερή εργασία, καθώς και η εξασφάλιση αξιοπρεπών και ασφαλών συνθηκών εργασίας για το προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι διοργανωτές κατά την διάρκεια της κινητοποίησης τους τόνισαν ότι οι Εποχικοί Πυροσβέστες αποτελούν σημαντικό μέρος της επιχειρησιακής δύναμης του Πυροσβεστικού Σώματος και για τον λόγο αυτό διεκδικούν ίση μεταχείριση, σταθερές και αξιοπρεπείς εργασιακές συνθήκες, 12μηνη απασχόληση και κατάργηση των ηλικιακών ορίων στις προκηρύξεις και ζητούν την αξιοποίηση της εμπειρίας και εκπαίδευσής τους έτσι ώστε να μην αποκλείονται έμπειροι Πυροσβέστες, απαραίτητοι σε όλη τη διάρκεια του έτους, στην πρόληψη, τη δασοπροστασία και την πολιτική προστασία.

«Ήρθε η ώρα να βγάλουμε τα μπεζ, οι καταστροφές δεν είναι εποχικές» είναι ένα από τα συνθήματά που ακούστηκαν στη διαμαρτυρία.

Η κινητοποίηση στην Τρίπολη αποτελεί την αρχή μιας σειράς δράσεων που έχουν προγραμματίσει. Επόμενος σταθμός είναι η Αθήνα, στις 31 Αυγούστου, με συγκέντρωση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου, ενώ οι κινητοποιήσεις αναμένεται να συνεχιστούν και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.

«Με σεβασμό στους συναδέλφους που έφυγαν από τη ζωή, αλλά και με αποφασιστικότητα για το μέλλον όλων όσοι υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα», αναφέρουν στο μήνυμά τους οι Εποχικοί Πυροσβέστες.

Παρόντες Γιαννακούρας – Ηλιόπουλος

Τόσο ο κος Θάνος Ψαρόπουλος, Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου, όσο και ο Βουλευτής Αρκαδίας του ΠΑΣΟΚ Βαγγέλης Γιαννακούρας, αλλά και ο ανεξάρτητος βουλευτής Νάσος Ηλιόπουλος, που έδωσαν το “παρών” στη διαμαρτυρία εξέφρασαν την αμέριστη συμπαράστασή τους στα δίκαιααιτήματα των εποχικών αλλά και μόνιμων Πυροσβεστών ενώ τόνισαν την ανάγκη να δοθούν από την πολιτεία άμεσα λύσεις σε ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά εδώ και χρόνια και έχουν να κάνουν με τις άθλιες εργασιακές συνθήκες στον τομέα της πυρόσβεσης, την ανεπάρκεια των μέσων πυρόσβεσης και αντιπυρικής προστασίας και του ανθρώπινου δυναμικού.

Παρών στην κινητοποίηση των εποχικών Πυροσβεστών ήταν και ο Αντιδήμαρχος Τρίπολης, Γιάννης Χασάπης.

φωτογραφίες: arcadiaportal,

με πληροφορίες από Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης

Διαβάστε επίσης:

Πέθανε ο Στέλιος Ράμφος

Χανιά: Ναυαγοσώστης έσωσε γυναίκα από τα κύματα στον Καβρό (Video)

Ρόδος: Χειροπέδες σε 73χρονο για διάθεση αλκοόλ σε ανηλίκους – Ο έλεγχος και η καταγγελία