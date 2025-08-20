Τη στιγμή που η χώρα βγήκε από μία δύσκολη περίοδο με τα πύρινα μέτωπα να ξεπηδούν το ένα μετά το άλλο, που 454.000 στρέμματα έγιναν στάχτη από την αρχή του χρόνου, οι εποχικοί πυροσβέστες συνεχίζουν να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και να ζητούν το αυτονόητο. Ποιο είναι αυτό; Τη μονιμοποίησή τους και να σταματήσει ο ηλικιακός περιορισμός.

Συγκεκριμένα, για ακόμη μια φορά αποδείχτηκε ότι οι πυροσβέστες (μόνιμο προσωπικό) δεν φτάνουν για να αντιμετωπιστούν οι φωτιές που ξεσπούν κάθε χρόνο στη χώρα μας. Παράλληλα, οι εποχικοί αποδεικνύουν με τη συμμετοχή τους και τη δράση τους στο πεδίο όχι απλά ότι είναι σημαντικοί, αλλά απαραίτητοι στο έργο της κατάσβεσης.

Όπως αποκαλύπτουν και οι ίδιοι, δέχονται ηλικιακό ρατσισμό, αφού μετά τα 35 έτη δεν μπορούν να βρίσκονται στο πεδίο, παρά μόνο ως οδηγοί, παρά το γεγονός ότι περνούν από επιτροπή γιατρών κάθε χρόνο.

Να σημειωθεί πως οι εποχικοί πυροσβέστες εργάζονται από 1η Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου και τον χειμώνα λαμβάνουν μόλις τρεις μήνες επίδομα ανεργίας.

Μιλώντας στο topontiki.gr, o Παναγιώτης Ανδριόπουλος, Α’ Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, τόνισε ότι «αυτό που συμβαίνει είναι εργασιακό bullying, καθώς δεν μας δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρουμε, ενώ μπορούμε».

Ο κ. Ανδριόπουλος ανέφερε πως οι εποχικοί πυροσβέστες περνούν κάθε χρόνο από 11 γιατρούς, αλλά και αξιολόγηση. «Αυτός που δεν είναι καλός ή κοροϊδεύει, θα κοπεί. Τόσο απλά. Δεν γίνεται άνθρωποι που είναι άνω των 50 ετών να τους πετάς εκτός. Ούτε μετά τα 35 να τους λες ότι δεν μπορούν να προσφέρουν στην κατάσβεση», συμπλήρωσε.

Επιπλέον, υπογράμμισε ότι «όταν κάποιος θέλει να μπει στο σώμα, θα πρέπει να περνάει πρώτα από εποχικός, αφού εκεί βρίσκεται το πραγματικό πεδίο και αποκτάς μεγάλη εμπειρία για τη συνέχεια. Ένας πυροσβέστης μέσα σε ένα 24ωρο μπορεί να αντιμετωπίσει πολλά. Δεν είναι εύκολη δουλειά».

Σχολιάζοντας την κατάσταση που επικρατεί συχνά στο μέτωπο των πυρκαγιών, είπε τα εξής: «όταν εμπλέκονται πολλοί φορείς επικρατεί ένα χάος. Υπάρχουν περιπτώσεις που παρακαλείς τον δήμο για λίγο νερό. Πρέπει να συντονίζεται η Περιφέρεια με την πυροσβεστική. Να έχει νερό η υδροφόρα για να τροφοδοτεί το πυροσβεστικό όχημα. Το σωστό θα ήταν να υπάρχει συνεργασία Δασαρχείου-πυροσβεστικής, όχι όπως γίνεται τώρα».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το πιο σημαντικό κομμάτι είναι αυτό της πρόληψης. Για να υπάρχει άμεση κατάσβεση πρέπει να έχει προηγηθεί η πρόληψη.

«Δεν πρέπει να διώχνουν προσωπικό»

Μιλώντας για τις αλλαγές στους εποχικούς πυροσβέστες τόνισε πως «δεν πρέπει να διώχνουν προσωπικό, ούτε να γίνονται ανακατατάξεις. Όταν μια ομάδα είναι καλή, δεν την αλλάζεις. Αντίθετα, προχωράς σε προσθήκες για να την κάνεις ακόμη καλύτερη».

Όπως είπε «με το νέο καθεστώς χάνεται πολύτιμη εμπειρία. Δεν πρέπει το προσωπικό να αλλάζει κάθε 5 χρόνια. Χρειάζεται να παντρέψεις το παλιό με το καινούργιο».

Ταυτόχρονα, ο Αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Συμβασιούχων Πυροσβεστών, θέλοντας να μας δώσει μια εικόνα για την κατάσταση των πυροσβεστικών οχημάτων, αποκάλυψε πως τα περισσότερα είναι παλιά και δουλεύουν σε καθημερινή βάση, αλλά και πολλές ώρες.

«Τα οχήματα χρειάζονται αναβάθμιση και συντήρηση»

Όπως πρόσθεσε «τα οχήματα χρειάζονται αναβάθμιση και συντήρηση. Η κάθε περιοχή έχει την ιδιομορφία της, άρα θέλει και τα κατάλληλα οχήματα. Δεν είναι για παράδειγμα το ίδιο η Θεσσαλία με την Ηλεία. Έχουν διαφορετική μορφολογία, άλλα χαρακτηριστικά.

Τέλος, ανέδειξε την ανάγκη να παραμείνουν οι εποχικοί πυροσβέστες στο σώμα και τον χειμώνα, καθώς θα μπορούσαν να βοηθούν στην πρόληψη. Για παράδειγμα θα μπορούσαν να συμβάλλουν στον καθαρισμό δρόμων και όχι αυτό να συμβαίνει την ώρα της φωτιάς που είναι ήδη αργά.

«Δεν μπορεί το κράτος να με θεωρεί ικανό το καλοκαίρι και ανίκανο τον χειμώνα. Το 2025 θα φύγουν κι άλλοι εποχικοί. Το μόνιμο σώμα κουράζεται όταν είναι σε διαρκή επιφυλακή. Χρειάζεται στήριξη. Εμείς εξάλλου έχουμε αποδείξει τα διαπιστευτήριά μας», κατέληξε.

