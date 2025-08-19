Υπερδιπλασιάστηκε η τιμή στο σουβλάκι μέσα σε πολύ σύντομο διάστημα, καθώς από τα 2 ευρώ, πλέον δύσκολα θα το βρει κάποιος με λιγότερο από 4 €, ενώ σε κάποιες περιοχές -και μάλιστα σε αστικά κέντρα- ξεπέρασε τα 5 €.

Το αγαπημένο έδεσμα των Ελλήνων έχει εδώ και καιρό ξεπεράσει το φράγμα των 4 ευρώ. Μάλιστα, υπάρχουν και μαγαζιά -σε μεγάλα αστικά κέντρα μάλιστα- που το πωλούν ήδη 5,20 €.

Η ακρίβεια στο… εθνικό αυτό φαγητό, το οποίο από λαϊκό τείνει να γίνει… είδος πολυτελείας, αλλάζει μία από τις βασικές συνήθειες των Ελλήνων καταναλωτών και κυρίως των νέων.

Παρότι υπάρχουν περιοχές που μπορεί να βρει κάποιος πιο φτηνό σουβλάκι, δηλαδή από 3,30 έως 3,70 ευρώ, σε πολλές περιπτώσεις πωλείται άνω των 4 €, ενώ υπάρχουν ακόμη και σε απομακρυσμένες συνοικίες η τιμή του φτάνει τα 4,50 έως 4,90.

Πάνω από 5 ευρώ και σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

Ιδιαίτερα… τσουχτερό έδεσμα έχει όμως γίνει στη Θεσσαλονίκη, όπου η τιμή του στα ανατολικά της πόλης έφτασε τα 5,20 ευρώ.

Όσο για τα νησιά, όσοι τα επισκέφθηκαν αυτό το καλοκαίρι και θέλησαν να απολαύσουν ένα σουβλάκι, θα διαπίστωσαν ότι σε ορισμένα από αυτά οι τιμές στο σουβλάκι… ξεφεύγουν.

Οι καταστηματάρχες λένε πως το κόστος και του κρέατος και του ρεύματος -πέρα από τα ενοίκια- έχει αυξηθεί δραματικά και δεν έχουν άλλο τρόπο να ανταπεξέλθουν, παρά να μετακυλήσουν το βάρος στα προϊόντα που πωλούν.

Νέες αυξήσεις από τον Σεπτέμβρη;

Ακόμη και καταστηματάρχες που δεν έχουν κάνει θεαματικές αυξήσεις, επιφυλάσσονται για τον Σεπτέμβριο.

Οι καταναλωτές αντιλαμβάνονται ότι οι καταστηματάρχες πιέζονται στο να ανεβάσουν τις τιμές του αγαπημένου εδέσματος για σχεδόν κάθε Έλληνα. Ωστόσο, δεν μπορούν να μην εκφράσουν τον προβληματισμό και την απογοήτευσή τους για το γεγονός ότι είναι πλέον τόσο ακριβό.

