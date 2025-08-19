Πώς έγινε το δυστύχημα στο Γουδί – Η στιγμή που λευκό βαν εμβολίζει το ασθενοφόρο και γίνεται καπνός (Video)

Βίντεο-ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας από την ανατροπή του ασθενοφόρου που σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, στου Γουδή.

Ειδικότερα, στο βίντεο του τηλεοπτικού σταθμού Alpha φαίνεται ένα λευκό βαν να εξέρχεται από κάθετο δρόμο χωρίς να σταματήσει στο STOP και να εμβολίζει το ασθενοφόρο. Από την πρόσκρουση, το όχημα ανατράπηκε, εγκλωβίζοντας τους διασώστες στο εσωτερικό του.

Σοκάρει ο διασώστης

«Η κυρία που οδηγούσε πέρασε με τουλάχιστον 80 χιλιόμετρα, μας χτύπησε από τη δεξιά μεριά. Εγκλωβιστήκαμε μέσα στο ασθενοφόρο…», δήλωσε ένας από τους διασώστες στον Alpha που βρισκόταν στο όχημα τη στιγμή της σύγκρουσης.

Χάρη στην άμεση κινητοποίηση πολιτών, οι επιβαίνοντες απεγκλωβίστηκαν. Στον οδηγό του ασθενοφόρου οι γιατροί εφάρμοσαν ΚΑΡΠΑ πριν μεταφερθεί στο «Λαϊκό» Νοσοκομείο, όπου συνεχίζει να νοσηλεύεται.

Bίντεο από την ανατροπή του ασθενοφόρου στου Γουδή:

