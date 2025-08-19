search
ΤΡΙΤΗ 19.08.2025 22:14
ΕΛΛΑΔΑ

19.08.2025 21:11

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα

19.08.2025 21:11
Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Κερατέας.

Πριν από λίγο, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά οροθετήθηκε και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης, αλλά παραμένουν όλες οι δυνάμεις για την θέσουν υπό έλεγχο.

Στο σημείο επιχειρούν 63 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα.

macron kai brizit – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ο Μακρόν λέει ότι μαζί με τη Μπριζίτ «έπρεπε» να μηνύσουν την ακροδεξιά influencer που επιμένει ότι η Πρώτη Κυρία γεννήθηκε άνδρας

TRUMP_ZELENSKY
ΚΟΣΜΟΣ

Πώς ένας Ουκρανός σχεδιαστής βοήθησε τον Ζελένσκι να ντυθεί για τον Τραμπ

peripoliko
ΕΛΛΑΔΑ

Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Έσπασε το μαχαίρι από τη μανία του δράστη και πήρε άλλο για να αποτελείωσε την 47χρονη

Gaza
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ ζητά την απελευθέρωση όλων των ομήρων από τη Χαμάς – Δεν έχει απαντήσει στην τελευταία ειρηνευτική πρόταση

troxaio_platanias1
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο-σοκ στα Χανιά: Αυτοκίνητο παρέσυρε άνδρα και τον πέταξε μέτρα μακριά

kairos_paralia_1808_1460-820_new
ΕΛΛΑΔΑ

Καιρός: Μετά τη «φθινοπωρινή» στροφή έρχεται ο τελευταίος καύσωνας του καλοκαιριού - Έως και 39°C η θερμοκρασία (video)

ergazomenos_estiasi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Καταπέλτης» ο πρόεδρος του εργαζομένων στον τουρισμό: «Έξι χρόνια δεν έμεινε τίποτα όρθιο, παγιώθηκαν 80.000 κενές θέσεις εργασίας»

PODCAST STAVROPOULOU SITE 21.08
PODCASTS

Podcast - Βίκυ Σταυροπούλου: «Η κόρη μου Δανάη Μπάρκα δοκιμάστηκε στον πιο σκληρό τομέα, στην τηλεόραση»

ioanna liouta
ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Χρυσάφι οι παραλίες της Αττικής, ακόμα κι οι Ελβετοί σοκαρίστηκαν

eforia kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Χιλιάδες παραβάτες καλούνται να πληρώσουν φόρο για γονικές παροχές και δωρεές που δεν πληρούσαν τις προϋποθέσεις

