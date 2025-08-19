Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κερατέα

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική μετά από φωτιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή της Κερατέας.

Πριν από λίγο, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά οροθετήθηκε και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης, αλλά παραμένουν όλες οι δυνάμεις για την θέσουν υπό έλεγχο.

Στο σημείο επιχειρούν 63 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην Κερατέα Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 63 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 23 οχήματα. August 19, 2025

Διαβάστε επίσης:

Πάτρα: Ξεκίνησε η επιστροφή των ασθενών στο Καραμανδάνειο μετά την εκκένωση

Θύμα τηλεφωνικής απάτης ηλικιωμένη στην Ημαθία – Πώς της πήραν μεγάλο χρηματικό ποσό και πανάκριβα κοσμήματα

Χίος: Η εικόνα της καταστροφής από drone – Συγκλονιστικό video