Φωτιά τώρα στην περιοχή Πόρτο Εννιά στην Κερατέα – Σηκώθηκαν 3 εναέρια

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12:00 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πόρτο Εννιά στην Κερατέα.

Στην περιοχή επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

