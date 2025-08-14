Φωτιά τώρα στην περιοχή Πόρτο Εννιά στην Κερατέα – Σηκώθηκαν 3 εναέρια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12:00 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πόρτο Εννιά στην Κερατέα.
Στην περιοχή επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
