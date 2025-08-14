search
14.08.2025 12:46

Φωτιά τώρα στην περιοχή Πόρτο Εννιά στην Κερατέα – Σηκώθηκαν 3 εναέρια

14.08.2025 12:46
Φωτογραφία αρχείου

Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 12:00 σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πόρτο Εννιά στην Κερατέα.

Στην περιοχή επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

1 / 3