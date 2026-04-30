Η Εκκλησία της Σαϊεντολογίας καταδικάζει την παράξενη τάση που σαρώνει στο TikTok με χρήστες να εισβάλλουν στις εγκαταστάσεις της

Ένα κτίριο της Εκκλησίας της Σαϊεντολογίας στην καρδιά του Χόλιγουντ αφαίρεσε τις λαβές των θυρών του και περιόρισε την είσοδο του κοινού αυτή την εβδομάδα, μετά από μια παράξενη τάση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με νέους να εισβάλλουν μέσα στο κτίριο και να τρέχουν στους διαδρόμους του.

Βίντεο που σαρώνουν στα social media, μερικά από τα οποία έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια προβολές στο TikTok και το Instagram, δείχνουν συμμετέχοντες να καταγράφουν τον εαυτό τους να «τρέχει γρήγορα», σαν να βρίσκονται σε βιντεοπαιχνίδι, μέσα από τα κτίρια της Σαϊεντολογίας στο Χόλιγουντ. Συχνά φαίνονται να αποφεύγουν τα μέλη της εκκλησίας και τους φύλακες ασφαλείας που ουρλιάζουν μέχρι που τελικά τους συνοδεύουν έξω.

Η Σαϊεντολογία είναι μια έντονα ιδιωτική θρησκευτική ομάδα που ακολουθεί τις διδασκαλίες του ιδρυτή Λ. Ρον Χάμπαρντ και έχει διασημότητες που την ακολουθούν, συμπεριλαμβανομένων αστέρων όπως ο Τομ Κρουζ και ο Τζον Τραβόλτα.

Η εκκλησία κατακεραυνώνει τους συμμετέχοντες σε δήλωσή της την Τετάρτη, κατηγορώντας τους για «παραβίαση, παρενόχληση και διαταραχή θρησκευτικών εγκαταστάσεων».

«Τις τελευταίες εβδομάδες, άτομα έχουν επανειλημμένα εισβάλει σε εκκλησιαστικές ιδιοκτησίες στη Λεωφόρο Χόλιγουντ, έχουν διαταράξει θρησκευτικές και δημόσιες εγκαταστάσεις, έχουν καταστρέψει εκκλησιαστική περιουσία και έχουν θέσει σε κίνδυνο προσωπικό, ενορίτες και επισκέπτες», δήλωσε η Εκκλησία.

Η μετατροπή των χώρων της σε «στόχους για viral ακροβατικά δεν είναι δημοσιογραφία, διαμαρτυρία ή κοινωνική δραστηριότητα», πρόσθεσε.

Η αστυνομία δήλωσε στο NBC Los Angeles ότι παρακολουθεί την τρέχουσα τάση, αφού έλαβε πολλαπλές κλήσεις σε κτίρια της Σαϊεντολογίας στο Hollywood Division. Τέσσερις από τις κλήσεις έγιναν τη Δευτέρα.

Η αστυνομία δήλωσε ότι η τάση τροφοδοτήθηκε περαιτέρω από μια ανάρτηση στο X που προσέφερε οικονομικό κίνητρο για σχετικά βίντεο. Μέχρι στιγμής, κανείς δεν έχει συλληφθεί σε σχέση με τις δράσεις αυτές. Ωστόσο, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι μερικές περιπτώσεις έχουν καταγραφεί ως έρευνες για εγκλήματα μίσους, ανάλογα με το τι είπε ή έκανε ένας ύποπτος.

Η αστυνομία δήλωσε ότι διεξάγει επιπλέον περιπολίες στην περιοχή και γύρω από αυτήν για να αποτρέψει περαιτέρω περιστατικά.

Η εκκλησία αναφέρθηκε συγκεκριμένα στην ανακοίνωσή της σε ένα «μεγάλης κλίμακας περιστατικό» το Σάββατο, όταν δεκάδες άνθρωποι εισέβαλαν τρέχοντας στην Έκθεση Ζωής L. Ron Hubbard και στο κέντρο δημόσιας πληροφόρησης της εκκλησίας, και τα δύο στη Λεωφόρο Χόλιγουντ, χωρίς άδεια.

«Μέλη του προσωπικού αιφνιδιάστηκαν από το χάος και η Εκκλησία εξετάζει όλα τα διαθέσιμα μέτρα για την προστασία του προσωπικού, των επισκεπτών και της περιουσίας της», ανέφερε η δήλωση.

Το βίντεο του περιστατικού φαίνεται να δείχνει μια μεγάλη ομάδα ανθρώπων – συμπεριλαμβανομένου ενός ατόμου με στολή του Ιησού και ενός με στολή του Sonic the Hedgehog – να ανοίγουν απότομα τις πόρτες της Έκθεσης Ζωής L. Ron Hubbard, ακόμη και όταν ένας φύλακας ασφαλείας προσπαθεί να κρατήσει τις πόρτες κλειστές στην άλλη πλευρά.

Μόλις ανοίγουν οι πόρτες, το βίντεο δείχνει τουλάχιστον δώδεκα νέους, πολλοί από τους οποίους φορούν μάσκες προσώπου ή μάσκες του σκι, να εισβάλλουν στο κτίριο και να τρέχουν σε διαφορετικά δωμάτια στο εσωτερικό. Κάποιος κυνηγάει την ομάδα φωνάζοντας: «Παραβιάζετε τον χώρο, παρακαλώ φύγετε! Έχει κληθεί η αστυνομία!».

Το βίντεο, το οποίο είχε συγκεντρώσει πάνω από 1,4 εκατομμύρια προβολές στο Instagram μέχρι την Τετάρτη, τελειώνει με την ομάδα να απομακρύνεται από τις εγκαταστάσεις από προσωπικό της Σαϊεντολογίας.

Αξιωματούχοι της αστυνομίας δήλωσαν ότι γνωρίζουν το περιστατικό και ότι τουλάχιστον δύο ύποπτοι σε αυτήν την ομάδα αναζητούνται ως ύποπτοι για εγκλήματα, ένας ως ύποπτος για διάρρηξη και ένας άλλος ως ύποπτος για κακούργημα βανδαλισμού.

Η αστυνομία δήλωσε ότι οι αστυνομικοί που επισκέφθηκαν το σημείο ολοκλήρωσαν μια αναφορά για βανδαλισμό και ξυλοδαρμό με εμπλοκή σε έγκλημα μίσους.

Η εκκλησία δήλωσε ότι καταγράφει και αναφέρει κάθε περιστατικό στις αρχές επιβολής του νόμου και έχει λάβει «πρόσθετα μέτρα ασφαλείας» για την προστασία των μελών του προσωπικού, των επισκεπτών και των ενοριτών.

«Η Εκκλησία καλωσορίζει νόμιμους επισκέπτες», ανέφερε η δήλωσή της. «Δεν καλωσορίζει όχλους που εισέρχονται βίαια, καταστρέφουν περιουσία, διαταράσσουν θρησκευτικούς χώρους ή θέτουν σε κίνδυνο άτομα για προβολές».

Ο 18χρονος δημιουργός περιεχομένου, ο οποίος φέρεται να ξεκίνησε την τάση, δήλωσε πρόσφατα στο The Hollywood Reporter ότι θέλει να σταματήσουν οι αντιγραφείς.

«Δεν ανέχομαι αυτό που έκανα, παρόλο που δεν παραβίασα κανέναν νόμο», δήλωσε στο πρακτορείο η δημιουργός, η οποία στο διαδίκτυο είναι γνωστή ως Swhileyy. «Το μόνο που έκανα ήταν να εξερευνήσω το κτίριο. Δεν μου ζητήθηκε ποτέ να μην επιστρέψω στις εγκαταστάσεις».

«Ούτε μια φορά σε κανένα βίντεο ή σε κανένα τμήμα σχολίων ή οπουδήποτε δεν προώθησα την ιδέα να τρέχω από εκεί ή να καταρρίπτω το ρεκόρ μου», πρόσθεσε ο Swhileyy.

Ο Swhileyy,που δεν αποκάλυψε το πραγματικό του όνομα στο διαδίκτυο ή στο Hollywood Reporter, δεν απάντησε στο αίτημα του NBC News για σχολιασμό.

Η ηθοποιός Leah Remini, πρώην Σαϊεντολόγος που είναι σφοδρή επικριτής της θρησκείας, προέτρεψε επίσης τους ανθρώπους να σταματήσουν να συμμετέχουν στην τάση, λέγοντας ότι πιστεύει ότι «βοηθά άθελά της τη Σαϊεντολογία».

«Αν κάποιος έχει υποστεί πλύση εγκεφάλου για χρόνια ώστε να πιστεύει ότι ο έξω κόσμος είναι γεμάτος με επικίνδυνους τρελούς που επιθυμούν να εμποδίσουν τη Σαϊεντολογία, μια ομάδα ανθρώπων που τρέχουν μέσα από ένα κτίριο θα επιβεβαιώσει μόνο αυτή την πεποίθηση και θα τον οδηγήσει να αφοσιωθεί ακόμη περισσότερο στον σκοπό στον οποίο πιστεύει», έγραψε στη συνέχεια.

