ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 13:57
17.04.2026 12:02

«Top Gun 3»: O Tom Cruise επιστρέφει ως Maverick – Οι ανακοινώσεις της Paramount στο CinemaCon για το sequel (photos/videos)

17.04.2026 12:02
credit: Facebook/@Top Gun

Η συνέχεια της τεράστιας επιτυχίας της Paramount Pictures, «Top Gun: Maverick» (2022), βρίσκεται πλέον και επίσημα στο στάδιο της παραγωγής.

Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης στο CinemaCon που πραγματοποιείται στο Λας Βέγκας, ο συνεπικεφαλής ταινιών της Paramount, Τζος Γκρίνσταϊν (Josh Greenstein) επιβεβαίωσε πως το σενάριο της νέας ταινίας ήδη γράφεται.

Ο Τομ Κρουζ (Tom Cruise) αναμένεται να ενσαρκώσει ξανά τον εμβληματικό ρόλο του Pete «Maverick» Mitchell, ενώ στο πρότζεκτ επιστρέφει και ο παραγωγός των μεγάλων επιτυχιών, Τζέρι Μπρουκχάιμερ (Jerry Bruckheimer).

Σημειώνεται ότι το Deadline είχε αναφέρει το 2024 ότι μια τρίτη ταινία του franchise βρισκόταν υπό ανάπτυξη με τον Έρεν Κρούγκερ (Ehren Kruger) να αναλαμβάνει τη συγγραφή του σεναρίου.

Το «Top Gun: Maverick» αποτελεί την πιο εμπορική ταινία του Κρουζ, με εισπράξεις που αγγίζουν το 1,49 δισ. δολάρια. Σε σκηνοθεσία του Τζόζεφ Κοσίνσκι (Joseph Kosinski) το φιλμ απέσπασε έξι υποψηφιότητες για Όσκαρ, κερδίζοντας τελικά το χρυσό αγαλματίδιο για τον Καλύτερο Ήχο.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Paramount, Ντέιβιντ Έλισον (David Ellison), υπογράμμισε την κομβική σημασία που είχε το «Maverick» για το στούντιο, καθιστώντας σαφές ότι το επερχόμενο sequel βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των μελλοντικών κινηματογραφικών σχεδίων.

Διαβάστε επίσης:

«As Deep as the Grave»: Κυκλοφόρησε το trailer της ταινίας με την AI εκδοχή του Val Kilmer (video)

Κρίστοφερ Νόλαν για την «Οδύσσεια» – «Αυτή η ταινία ήταν ο απόλυτος εφιάλτης στα γυρίσματα» (Video)

Κριτική ταινιών: «Ένζο» και «Ξεκινήματα» – Περιπέτειες των σωμάτων

Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου στην Αθήνα

Η κλιματική αλλαγή αλλάζει τη μετεωρολογική «γλώσσα» στην Ιαπωνία – Ο νέος όρος για τον καύσωνα

Άννα Βίσση: Ιστορικό sold out η συναυλία στο ΟΑΚΑ – Πωλήθηκαν πάνω από 70.000 εισιτήρια σε λιγότερο από 24 ώρες (Video)

Ρεσιτάλ σκληρότητας στον Βόλο: Έδεσαν νεογέννητα γατάκια στην ουρά της μαμάς τους

Ο Τάσος Δέδες στο Allwyn Game Time περιγράφει αγώνα της ΑΕΚ και υποδύεται τον Θανάση Βέγγο

Η «ανησυχία» για τα τουρκικά Eurofighter, φέρνει νέα αγορά Rafale, και... τον Μακρόν στην Αθήνα

Το οικογενειακό Πάσχα του Γιώργου Παπανδρέου στην Κρήτη

Η Τίνα Μεσσαροπουλου έκανε κοινοποίηση την ανάρτηση Σκέρτσου για τη μάχη ζωής που δίνει ο σύζυγός της 

«Καρατόμηση» εξπρές του διοικητή της ΕΥΠ στα Ιωάννινα

Σπουδαστές έχουν κάνει αγωγή για εξαπάτηση στο κολέγιο από το οποίο πήρε πτυχίο ο Μακάριος Λαζαρίδης

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.04.2026 13:56
Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου στην Αθήνα

Η κλιματική αλλαγή αλλάζει τη μετεωρολογική «γλώσσα» στην Ιαπωνία – Ο νέος όρος για τον καύσωνα

Άννα Βίσση: Ιστορικό sold out η συναυλία στο ΟΑΚΑ – Πωλήθηκαν πάνω από 70.000 εισιτήρια σε λιγότερο από 24 ώρες (Video)

