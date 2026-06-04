Al Jazeera για Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ: Το πρόσωπο της ακροδεξιάς του Ισραήλ — ή το πρόσωπο του Ισραήλ;

Τις τελευταίες εβδομάδες, ο Υπουργός Εθνικής Ασφαλείας του Ισραήλ, Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ, έδειξε στον κόσμο μια εκδοχή του «σύγχρονου Ισραήλ» που θα προτιμούσε να μην βλέπει.

Από τις δηλώσεις του στον Τύπο ότι «δεν θα επέτρεπε» μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν που θα ήταν κακή για το Ισραήλ, μέχρι την ανάρτηση βίντεο με την παρενόχληση ακτιβιστών του Παγκόσμιου Στόλου Sumud, οι ενέργειες του Μπεν-Γκβιρ έχουν προκαλέσει οργή σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ήταν βολικό τότε, αναφέρει το Al Jazzera, να χαρακτηριστεί ο ακροδεξιός ηγέτης του κόμματος Εβραϊκή Δύναμη ως ένας περιθωριακός πολιτικός εντός του κυβερνώντος συνασπισμού του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Αυτό επέτρεψε στους εγχώριους επικριτές των ακροδεξιών παρατάξεων στο Ισραήλ να συνεχίσουν να υποστηρίζουν την κυβέρνηση, και σε εταιρείες και χώρες εκτός Ισραήλ να συνεχίσουν το εμπόριο παρά τις αυξανόμενες καταδίκες της ισραηλινής κυβέρνησης.

Μετά τις δημόσιες επικρίσεις για τον χλευασμό του Μπεν-Γκβιρ προς τους κυρίως Ευρωπαίους ακτιβιστές από το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, την Ιταλία, τον Καναδά – ακόμη και τους κύριους συμμάχους του Ισραήλ στις ΗΠΑ – ο Νετανιάχου κατάλαβε τη βαθιά ζημιά που προκαλούσε αυτό στην εικόνα δημοσίων σχέσεων του Ισραήλ και περιέγραψε το θέαμα ως «μη συμβατό με τις αξίες και τους κανόνες του Ισραήλ».

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γκίντεον Σάαρ προχώρησε περαιτέρω, δημοσιεύοντας μια δήλωση κατηγορώντας τον συνάδελφό του υπουργό ότι προκάλεσε εν γνώσει του βλάβη στο κράτος του Ισραήλ και ισχυριζόμενος ότι ο Μπεν-Γκβιρ «δεν ήταν το πρόσωπο του Ισραήλ».

Είναι ένα συναίσθημα που αντικατοπτρίζεται από πολλά ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, πρόθυμα να διαχωρίσουν τον υπουργό από το ισραηλινό κράτος και την κυβέρνηση, ωστόσο είναι προφανές ότι ισχύει το αντίθετο, και ο Μπεν-Γκβιρ είναι το πρόσωπο ενός ολοένα και πιο κυρίαρχου τμήματος της ισραηλινής κοινωνίας.

«Είναι ηλίθιος, κάτι που μας λέει ότι δεν ενεργεί μόνος του», δήλωσε στο Al Jazeera η βουλευτής της Κνεσέτ, Άιντα Τούμα-Σλιμάν, του αριστερού κόμματος Χαντάς. «Ό,τι κάνει το κάνει με τη βοήθεια άλλων πολιτικών και δημοσίων υπαλλήλων που συμμερίζονται τις πεποιθήσεις του. Δεν θα μπορούσε να κάνει αυτό που κάνει αν δεν τον βοηθούσαν».

Ο δεξιός εξτρεμιστής, προβοκάτορας και καταδικασμένος υποκινητής βίας έχει τελικά ασκήσει αδιαμφισβήτητο έλεγχο στην αστυνομία και τις σωφρονιστικές δυνάμεις από τότε που ανέλαβε τον νεοσύστατο ρόλο του Υπουργού Εθνικής Ασφάλειας το 2022.

«Αν έστω και ένας αστυνομικός έλεγε όχι, δεν μπορείς να πολιτικοποιήσεις την αστυνομική δύναμη, αυτό θα ήταν όλο», δήλωσε η Τούμα-Σλιμάν. «Αν ο επικεφαλής της σωφρονιστικής υπηρεσίας έλεγε όχι, δεν μπορείς να λιμοκτονείς, να βασανίζεις και να κακοποιείς σεξουαλικά κρατούμενους, δεν θα το έκαναν, και αυτό θα ήταν όλο».

Σφυρηλατημένος μέσα στη διχόνοια

Ο Μπεν-Γκβιρ δεν ήταν άγνωστος όταν ανέλαβε θέση στην κυβέρνηση το 2022. Η πρώτη του επαφή με την πλειοψηφία του κόσμου ήρθε το 1995, αφότου ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Γιτζάκ Ράμπιν έκλεισε τις Συμφωνίες του Όσλο, μια σειρά συμφωνιών με την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (ΟΑΠ), οι οποίες ο κόσμος ήλπιζε ότι ήταν μια πορεία προς μια λύση δύο κρατών.

Εκείνη την εποχή, χαμογελώντας στην κάμερα, ο 19χρονος Μπεν-Γκβιρ βιντεοσκοπήθηκε να κραδαίνει το στολίδι της Cadillac στο καπό του αυτοκινήτου του Ράμπιν, δηλώνοντας στις κάμερες: «Φτάσαμε στο αυτοκίνητό του, θα φτάσουμε και σε αυτόν».

Ο Ράμπιν δολοφονήθηκε λίγες εβδομάδες αργότερα από τον δεξιό εξτρεμιστή και υπερεθνικιστή Γιγκάλ Αμίρ.

Γεννημένος σε ένα μικρό προάστιο δυτικά της Ιερουσαλήμ το 1976, ο Μπεν-Γκβιρ ισχυρίστηκε στην ιστοσελίδα ειδήσεων Mako το 2021 ότι έγινε θρησκευόμενος στα 12 και ριζοσπαστικοποιήθηκε στα 14 λόγω αυτού που ισχυριζόταν ότι ήταν η βία της Πρώτης Ιντιφάντα.

Ο δάσκαλός του θυμόταν ότι ο Μπεν-Γκβιρ, όπως και πολλοί άλλοι μαθητές λυκείου εκείνη την εποχή, υποστήριζε ανοιχτά το εξτρεμιστικό κόμμα Kach, το οποίο ίδρυσε ο Αμερικανοϊσραηλινός ραβίνος Meir Kahane.

Το Kach απαγορεύτηκε το 1988, αφού οι δικαστές διαπίστωσαν ότι το κόμμα παραβίασε τις συνταγματικές μεταρρυθμίσεις που εφαρμόστηκαν εκείνο το έτος.

Το 1994, χαρακτηρίστηκε τρομοκρατική οργάνωση αφού ένα μέλος του κόμματος, ο Μπαρούχ Γκόλντσταϊν, αναφερόμενος ρητά στην πολιτική του Kach, σφαγίασε δεκάδες Παλαιστίνιους πιστούς στη Χεβρώνα.

Ο Γκόλντσταϊν έγινε κάτι σαν πρότυπο για τον Μπεν-Γκβιρ, ο οποίος φέρεται να πήγε τη μέλλουσα σύζυγό του στον τάφο του δολοφόνου στο πρώτο τους ραντεβού. Αργότερα, ντύθηκε ως ο δολοφόνος για την εβραϊκή γιορτή Πουρίμ και έβαλε το πορτρέτο του Γκόλντσταϊν στο σπίτι του, μέχρι που το αφαίρεσε κατόπιν προτροπής των συμβούλων της προεκλογικής του εκστρατείας το 2021.

Κατηγορούμενος για τις δραστηριότητές του σε 53 περιπτώσεις, ο Μπεν-Γκβιρ αργότερα καυχήθηκε στην Haaretz ότι οι δικαστές στις δίκες του συνέστησαν να σπουδάσει νομική.

Ωστόσο, το 2007, δύο κατηγορίες οδήγησαν σε καταδίκες για υποκίνηση ρατσισμού και υποστήριξη τρομοκρατικής οργάνωσης, αφού ο Μπεν-Γκβιρ συνελήφθη κρατώντας πινακίδες που έγραφαν «Εκδιώξτε τον Άραβα εχθρό» και «Ο Ραβίνος Καχάνε είχε δίκιο: Οι Άραβες βουλευτές είναι μια πέμπτη φάλαγγα», αναφερόμενος σε Άραβες βουλευτές της ισραηλινής Κνεσέτ.

Ο Μπεν-Γκβιρ απέκτησε τα προσόντα του δικηγόρου, αψηφώντας τον Ισραηλινό Δικηγορικό Σύλλογο το 2012, ο οποίος είχε προσπαθήσει να τον απαγορεύσει λόγω των προηγούμενων καταδικών του και έγινε γνωστός για την υπεράσπιση ακροδεξιών εποίκων και σκληροπυρηνικών.

Το 2015, αυτές οι ακροδεξιές διασυνδέσεις απείλησαν και πάλι να εκτροχιάσουν τις πολιτικές του φιλοδοξίες όταν φωτογραφήθηκε στον γάμο του Αμιράμ Μπεν-Ουλιέλ, ενός εποίκου που καταδικάστηκε για τη δολοφονία ενός μωρού ενός έτους και των γονιών του, όταν προκάλεσε εμπρησμό στο σπίτι τους στο κατεχόμενο χωριό Ντούμα της Δυτικής Όχθης.

Στον γάμο, οι καλεσμένοι βιντεοσκοπήθηκαν να χορεύουν με μαχαίρια, τουφέκια και μια μολότοφ, ενώ ένας μαχαίρωσε επανειλημμένα μια φωτογραφία του βρέφους-θύματος.

Ο Μπεν-Γκβιρ υπερασπίστηκε τη συγκέντρωση, ισχυριζόμενος, προς δυσπιστία πολλών, ότι «κανείς δεν συνειδητοποίησε ότι αυτές ήταν φωτογραφίες ενός μέλους της οικογένειας Νταουάμπσεχ».

Ο βουλευτής της Κνεσέτ, Όφερ Κασίφ, ο οποίος είχε αμφισβητήσει την επιλεξιμότητα του Μπεν-Γκβιρ για να θέσει υποψηφιότητα, έδωσε στο Al Jazeera μια προσωπική περιγραφή του πολιτικού που έρχεται σε έντονη αντίθεση με την ευγενική περσόνα που παρουσιάζεται από ορισμένα τμήματα των ισραηλινών μέσων ενημέρωσης.

«Δεν έχω δει ποτέ τον Μπεν-Γκβιρ να γελάει ή να αστειεύεται. Είναι νταής, αλλά το είδος του νταή του σχολείου που σωπαίνει μόλις ο δάσκαλος υψώσει τη φωνή του», είπε.

«Ο Μπεν-Γκβιρ είναι ένας βίαιος άνθρωπος. Δηλαδή, έχει καταδίκες για υποστήριξη της τρομοκρατίας και είχε μια φωτογραφία του Μπαρούχ Γκόλντσταϊν στον τοίχο του».

Πολιτικοποιημένο μίσος

Το 2022, ο Νετανιάχου βοήθησε στην εδραίωση μιας συμμαχίας μεταξύ του Μπεν-Γκβιρ και του Μπεζαλέλ Σμότριτς, του ακροδεξιού ηγέτη του Θρησκευτικού Σιωνιστικού Κόμματος, καθώς το κοινό στράφηκε εναντίον ενός ευρέως συνασπισμού με επικεφαλής τον Ναφτάλι Μπένετ και τον Γιαΐρ Λαπίντ.

Μετά από προηγούμενες εκλογές το 2021 και το 2019, επέστρεψαν στην Κνεσέτ ως η τρίτη μεγαλύτερη παράταξη, διατηρώντας τον συνασπισμό του Νετανιάχου και, σύμφωνα με αναλυτές, λειτουργώντας ως δημόσια πρόσωπα για τις πιο εξτρεμιστικές πτυχές της δεξιάς ιδεολογίας του.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Μπεν-Γκβιρ κατηγορήθηκε από αναλυτές και ακτιβιστές ότι διαμόρφωσε την ισραηλινή αστυνομική δύναμη σύμφωνα με την δική του ακροδεξιά εικόνα.

Έχει καυχηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι επιδεινώνει τις ήδη επιδεινούμενες συνθήκες των Παλαιστινίων κρατουμένων, πολλοί από τους οποίους κρατούνται χωρίς κατηγορίες, ενώ παράλληλα υπερασπίζεται τον βιασμό και την αναγκαστική λιμοκτονία άλλων.

Ταυτόχρονα, απειλώντας να ρίξει τον κυβερνώντα συνασπισμό με το πρώτο σημάδι ότι η γενοκτονία στη Γάζα μπορεί να σταματήσει, ο Μπεν-Γκβιρ ηγήθηκε επίσης πολυάριθμων εισβολών στο Τζαμί Αλ-Άκσα, έναν από τους ιερότερους τόπους του Ισλάμ, σε αντίθεση με τις κυβερνητικές πολιτικές.

Μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, ο Μπεν-Γκβιρ επέβλεψε μια ραγδαία αύξηση των αδειών οπλοκατοχής σε Ισραηλινούς εποίκους σε όλη την κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Όπως είχε προβλεφθεί, έχει υπάρξει μια αύξηση της θανατηφόρας βίας κατά των Παλαιστινίων από τότε.

Τον Απρίλιο, η διεθνής αγανάκτηση επικεντρώθηκε σε βίντεο του υπουργού να κρατάει ένα μπουκάλι σαμπάνια καθώς γιόρταζε την ψήφιση ενός νομοσχεδίου που στοχοποιούσε τους Παλαιστίνιους με τη θανατική ποινή.

Ο πρώην σύμβουλος της ισραηλινής κυβέρνησης Ντάνιελ Λέβι επεσήμανε ότι μεγάλο μέρος της κριτικής στον Μπεν-Γκβιρ για τους ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα αφορούσε τη δημοσιοποίηση, παρά την κακοποίηση που είχαν υποστεί κατά την ισραηλινή κράτηση.

Παρ’ όλα αυτά, παρά τη διεθνή αντίδραση, η βάση του Μπεν-Γκβιρ φαίνεται να παραμένει σταθερή.

Ωστόσο, η Ισραηλινή δημοσκόπος Ντάλια Σάιντλιν επεσήμανε ότι, στην πραγματικότητα, οι πολιτικές θέσεις του Μπεν-Γκβιρ σπάνια ήταν πιο ακραίες από πολλές στο κυβερνών κόμμα Λικούντ.

«[Αυτός] αντιπροσωπεύει μια λαϊκιστική ακροδεξιά εβραϊκή υπερεθνικιστική πολιτική με ένα θεατρικό, προκλητικό τσίρκο με στυλ που έχει απήχηση σε εθνικιστές-λαϊκιστές πολιτικούς σε όλο τον κόσμο», δήλωσε στο Al Jazeera.

«Οι υποστηρικτές του θα μπορούσαν να είναι κοσμικοί, παραδοσιακοί ή θρησκευόμενοι δεξιοί που πιστεύουν ότι οι απειλές από τους Παλαιστίνιους μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω βίας και ταπείνωσης».

Ο Μπεν-Γκβιρ κλήθηκε να απαντήσει στα σημεία που τέθηκαν σε αυτό το άρθρο, αλλά δεν το έχει κάνει ακόμη, επισημαίνει το Al Jazzera.

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