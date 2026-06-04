Ο Τραμπ αποκαλεί «αντιπατριωτική» την ψηφοφορία της Βουλής των Αντιπροσώπων για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων με αφορμή μια ψηφοφορία για τον περιορισμό της εξουσίας του σε στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, αποκαλώντας την «άνευ νοήματος» και χαρακτηρίζοντας την κίνηση «αντιπατριωτική».

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών, ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό της δυνατότητας του Τραμπ να συνεχίσει να επιτίθεται στο Ιράν, εκτός εάν το Κογκρέσο κηρύξει πόλεμο ή εγκρίνει τη χρήση στρατιωτικής βίας.

«Χθες, σε μια άνευ νοήματος ψηφοφορία, η Βουλή ψήφισε, 4 κακοί Ρεπουμπλικάνοι και όλοι οι Δημοκρατικοί, να περιορίσει τις πολεμικές μου εξουσίες, ακριβώς στη μέση των τελικών μου διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

«Ποιος θα έκανε κάτι τέτοιο αντιπατριωτικό; Ξέρουν πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις».

Κατηγόρησε τους αντιπάλους του ότι ενεργούν από προσωπική εχθρότητα. «Οι Δημοκρατικοί τροφοδοτούνται από το Σύνδρομο Διαταραχής του Τραμπ. Θα προτιμούσαν να αποτύχει η Χώρα μας παρά να μου δώσουν άλλη μια, από τις πολλές, νίκες», πρόσθεσε.

«Οι τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι, αυτή είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία – Είναι εντυπωσιοθήρες! Θα έπρεπε να ντρέπονται για τον εαυτό τους. MAGA!!!».

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