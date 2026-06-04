search
ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 16:17
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.06.2026 15:20

Ο Τραμπ αποκαλεί «αντιπατριωτική» την ψηφοφορία της Βουλής των Αντιπροσώπων για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν

04.06.2026 15:20
ntonald trump new

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στη Βουλή των Αντιπροσώπων με αφορμή μια ψηφοφορία για τον περιορισμό της εξουσίας του σε στρατιωτική δράση κατά του Ιράν, αποκαλώντας την «άνευ νοήματος» και χαρακτηρίζοντας την κίνηση «αντιπατριωτική».

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών, ενέκρινε ψήφισμα για τον περιορισμό της δυνατότητας του Τραμπ να συνεχίσει να επιτίθεται στο Ιράν, εκτός εάν το Κογκρέσο κηρύξει πόλεμο ή εγκρίνει τη χρήση στρατιωτικής βίας.

«Χθες, σε μια άνευ νοήματος ψηφοφορία, η Βουλή ψήφισε, 4 κακοί Ρεπουμπλικάνοι και όλοι οι Δημοκρατικοί, να περιορίσει τις πολεμικές μου εξουσίες, ακριβώς στη μέση των τελικών μου διαπραγματεύσεων για τον τερματισμό του πολέμου με την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν», δήλωσε ο Τραμπ σε μια ανάρτηση στο Truth Social.

«Ποιος θα έκανε κάτι τέτοιο αντιπατριωτικό; Ξέρουν πού βρίσκονται οι διαπραγματεύσεις».

Κατηγόρησε τους αντιπάλους του ότι ενεργούν από προσωπική εχθρότητα. «Οι Δημοκρατικοί τροφοδοτούνται από το Σύνδρομο Διαταραχής του Τραμπ. Θα προτιμούσαν να αποτύχει η Χώρα μας παρά να μου δώσουν άλλη μια, από τις πολλές, νίκες», πρόσθεσε.

«Οι τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι, αυτή είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία – Είναι εντυπωσιοθήρες! Θα έπρεπε να ντρέπονται για τον εαυτό τους. MAGA!!!».

Διαβάστε επίσης:

Μοτζταμπά Χαμενεΐ κατά ΗΠΑ και Ισραήλ: Ο εχθρός υπέστη συντριπτική ήττα και επιχειρεί να διχάσει το Ιράν

Οι υπηρεσίες ασφαλείας της Σερβίας συμβούλεψαν τον Βούτσιτς να μην πάει στη σύνοδο της ΕΕ

Ομηρία στην Καλιφόρνια: Βετεράνος του στρατού, καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα ο δράστης – Τον εκτέλεσαν οι αστυνομικοί (photos/video)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
starmer-new
ΚΟΣΜΟΣ

O Στάρμερ απαντά στον Έλον Μασκ: Προσπαθεί να «σπείρει διχόνοια» για τη δολοφονία εφήβου στη Βρετανία

predator_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αίτημα Κουκάκη να ανασυρθεί η υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο μετά τις δηλώσεις Ντίλιαν 

c4_r
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδηγούμε το Honda HR-V e:HEV το οποίο εστιάζει στην καθημερινότητα

gvir
ΚΟΣΜΟΣ

Al Jazeera για Ιταμάρ Μπεν-Γκβιρ: Το πρόσωπο της ακροδεξιάς του Ισραήλ — ή το πρόσωπο του Ισραήλ;

nasos athanasiou kideia – new
ΕΛΛΑΔΑ

Νάσος Αθανασίου: Σύσσωμος ο πολιτικός και δημοσιογραφικός κόσμος στην κηδεία του στα Βριλήσσια

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

androulakis axtsioglou – salmas – karystianou – new
ΚΑΛΧΑΣ

4 συμπεράσματα από 6 γκάλοπ και η Καρυστιανού, τα βάρη του Τσίπρα, η προοδευτική διακυβέρνηση, το «σενάριο εν κινήσει», ο Σαλμάς, οι παγκίτες και Κασσελάκης

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

timologio-revmatos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καμπανάκι Κομισιόν: 3 λόγοι που η Ελλάδα έχει τιμές ρεύματος υψηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

samaras-7345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάχυτος εκνευρισμός για το κόμμα Σαμαρά - Η ασάφεια για το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού δυσκολεύει τους χειρισμούς της Ν.Δ.

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 16:15
starmer-new
ΚΟΣΜΟΣ

O Στάρμερ απαντά στον Έλον Μασκ: Προσπαθεί να «σπείρει διχόνοια» για τη δολοφονία εφήβου στη Βρετανία

predator_new
ΕΛΛΑΔΑ

Αίτημα Κουκάκη να ανασυρθεί η υπόθεση των υποκλοπών από το αρχείο μετά τις δηλώσεις Ντίλιαν 

c4_r
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Οδηγούμε το Honda HR-V e:HEV το οποίο εστιάζει στην καθημερινότητα

1 / 3