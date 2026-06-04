search
ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 10:41
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

04.06.2026 10:18

Ομηρία στην Καλιφόρνια: Βετεράνος του στρατού, καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα ο δράστης – Τον εκτέλεσαν οι αστυνομικοί (photos/video)

04.06.2026 10:18
california_omiria

Βετεράνος του αμερικανικού στρατού σκοτώθηκε από πυρά της αστυνομίας χθες Τετάρτη, αφού πήρε ομήρους μέσα σε κτίριο τράπεζας στην Καλιφόρνια φορώντας εκρηκτικά σε κάποιους από τους ανθρώπους που κρατούσε, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Η ομηρία, που διήρκεσε 15 ώρες, άρχισε όταν ο Άντονι Σιρλς-Χάρις, 41 ετών, μπήκε το πρωί προχθές Τρίτη, κουβαλώντας εκρηκτικά, μέσα σε κτίριο γραφείων της Chase Bank στην Μπέικερσφιλντ, κάπου δυο ώρες οδικώς βόρεια του Λος Άντζελες.

Ο πρώην στρατιωτικός, με βαρύ φάκελο για ποινικά αδικήματα σεξουαλικής φύσης κι ιστορικό βίας, οχυρώθηκε κρατώντας δέκα ομήρους στον δεύτερο όροφο του ακινήτου, όπου εδρεύουν επίσης δημόσιες υπηρεσίες και το τοπικό σύστημα παιδείας.

Σύμφωνα με το wionews, ο Searles-Harris υπηρέτησε στον αμερικανικό στρατό μεταξύ 2006 και 2007, πριν αποταχθεί ατιμωτικά λόγω αδικαιολόγητης απουσίας. Στη συνέχεια, το 2014 καταδικάστηκε για δύο σεξουαλικά αδικήματα σε βάρος παιδιού ηλικίας κάτω των 14 ετών και αποφυλακίστηκε το 2018. Τα αρχεία της Καλιφόρνιας τον καταχωρούσαν ως εγγεγραμμένο σεξουαλικό παραβάτη. Αναφορές που σχετίζονταν με την υπόθεση ισχυρίζονταν ότι είχε φιλοξενήσει ανήλικα κορίτσια σε πάρτι, τους είχε προμηθεύσει ναρκωτικά και αλκοόλ και τις είχε εξαναγκάσει σε σεξουαλικές πράξεις.

Όταν επικοινώνησαν μαζί του διαπραγματευτές της αστυνομίας, προειδοποίησε πως είχε ζωστεί βόμβα, σύμφωνα με αξιωματικό της αστυνομίας της Μπέικερσφιλντ, τον Τζέρεμι Μπλέικμορ.

«Είπε επίσης (…) ότι είχε φορέσει εκρηκτικά σε κάποιους από τους ομήρους, κάτι που επιβεβαιώσαμε με βάση δικές μας παρατηρήσεις», εξήγησε ο κ. Μπλέικμορ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Η ομοσπονδιακή αστυνομία (FBI) ανέπτυξε επιτόπου μονάδα ειδικευμένη σε υποθέσεις ομηριών.

Δυο όμηροι αφέθηκαν ελεύθεροι, το μεσημέρι και το βράδυ, αλλά οι διαπραγματεύσεις δεν προχώρησαν παρότι καταβλήθηκαν επανειλημμένες προσπάθειες.

Το FBI επενέβη τις πρώτες πρωινές ώρες για να «εξουδετερώσει» τον δράστη.

«Περί τις 04:30 (…) επενέβη ομάδα διάσωσης ομήρων και εξουδετέρωσε το πρόσωπο αυτό», ανέφερε ο ειδικός πράκτορας Σιντ Πατέλ της ομοσπονδιακής αστυνομίας.

Οι όμηροι είναι «όλοι σώοι από σωματική άποψη», πρόσθεσε.

«Είμαι σίγουρος ότι θα υπάρξουν ψυχολογικά επακόλουθα, με τα οποία θα πρέπει να ζήσουν, και ειδικοί μας που είναι επιφορτισμένοι με την (ψυχολογική) υποστήριξη θυμάτων θα είναι εκεί για να τους βοηθήσουν», διαβεβαίωσε.

Δεν έχει διατυπωθεί ως αυτό το στάδιο κάποια εκτίμηση για τα κίνητρα του δράστη ούτε από την αστυνομία, ούτε από το FBI.

Διαβάστε επίσης:

Ινδία: Συνελήφθη ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου για τη φονική πυρκαγιά με τους 21 νεκρούς

Τουλάχιστον 8 νεκροί σε νέους βομβαρδισμούς στη Γάζα

Τρεις νεκροί σε επίθεση της Ουκρανίας στην Κριμαία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
apergis-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Απέργης: Ο 4χρονος γιος του ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε Αργυρό και Ακύλα (Videos)

tsipras areios pagos 77= new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Παίρνει τα ηνία της αναδιάταξης σε Αριστερά και Κεντροαριστερά

panelladikes-2025 -1
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Δείτε τα θέματα που έπεσαν στους υποψήφιους των ΕΠΑΛ στα μαθήματα ειδικότητας

war smoke beirut
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ υπέγραψε κατάπαυση του πυρός με τον Λίβανο, αλλά θα… συνεχίσει τους βομβαρδισμούς, λέει ο υπουργός Άμυνας

california_omiria
ΚΟΣΜΟΣ

Ομηρία στην Καλιφόρνια: Βετεράνος του στρατού, καταδικασμένος για σεξουαλικά εγκλήματα ο δράστης – Τον εκτέλεσαν οι αστυνομικοί (photos/video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
paralia-new
TRAVEL

Ποια ελληνική παραλία αναδείχθηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο (Video)

androulakis axtsioglou – salmas – karystianou – new
ΚΑΛΧΑΣ

4 συμπεράσματα από 6 γκάλοπ και η Καρυστιανού, τα βάρη του Τσίπρα, η προοδευτική διακυβέρνηση, το «σενάριο εν κινήσει», ο Σαλμάς, οι παγκίτες και Κασσελάκης

xristopoulou
LIFESTYLE

Χριστοπούλου μετά το τέλος του Real View: «Εγώ δεν είμαι η Μουτίδου κι έχω περάσει πολύ καλά αυτή τη σεζόν» (Video)

samaras-7345
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Διάχυτος εκνευρισμός για το κόμμα Σαμαρά - Η ασάφεια για το εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού δυσκολεύει τους χειρισμούς της Ν.Δ.

ntonald trump new
ΚΟΣΜΟΣ

Ράπισμα στον Τραμπ από τη Βουλή: Ψήφισμα για απόσυρση των αμερικανικών δυνάμεων από τη Μέση Ανατολή

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 10:39
apergis-gios-new
LIFESTYLE

Νίκος Απέργης: Ο 4χρονος γιος του ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε Αργυρό και Ακύλα (Videos)

tsipras areios pagos 77= new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Παίρνει τα ηνία της αναδιάταξης σε Αριστερά και Κεντροαριστερά

panelladikes-2025 -1
ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Δείτε τα θέματα που έπεσαν στους υποψήφιους των ΕΠΑΛ στα μαθήματα ειδικότητας

1 / 3