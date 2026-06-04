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04.06.2026 07:47

Τουλάχιστον 8 νεκροί σε νέους βομβαρδισμούς στη Γάζα

04.06.2026 07:47
gaza new

Αεροπορικοί βομβαρδισμοί των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας στοίχισαν τη ζωή τις πρώτες πρωινές ώρες σε τουλάχιστον οκτώ ανθρώπους, ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας στον μικρό παλαιστινιακό θύλακο.

Πέντε και δύο άνθρωποι αντίστοιχα σκοτώθηκαν σε πλήγματα εναντίον διαμερισμάτων στο βορειοδυτικό και στο νοτιοδυτικό τμήμα της πόλης, κι άλλος ένας σε επιδρομή εναντίον οικήματος στον καταυλισμό προσφύγων Ας Σάτι, στα δυτικά της πόλης, διευκρίνισε ο εκπρόσωπος, ο Μαχμούντ Μπασάλ.

Στους βομβαρδισμούς τραυματίστηκαν άλλοι 15 άνθρωποι, σύμφωνα με τον ίδιο.

Πάνω από 900 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί αφότου κηρύχτηκε ανακωχή τη 10η Οκτωβρίου 2025 –έπειτα από δυο χρόνια πολέμου, με έναυσμα την έφοδο της Χαμάς στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023–, καθώς η Λωρίδα της Γάζας παραμένει θέατρο σχεδόν καθημερινών φονικών επεισοδίων, σύμφωνα με καταμέτρηση του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς, οι αριθμοί του οποίου χαρακτηρίζονται αξιόπιστοι από τον ΟΗΕ.

Κατά τη λεγόμενη πρώτη φάση της κατάπαυσης του πυρός, απελευθερώθηκαν οι τελευταίοι ισραηλινοί όμηροι που απέμεναν στα χέρια της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, με αντάλλαγμα την αποφυλάκιση Παλαιστινίων σε κέντρα κράτησης του Ισραήλ.

Αλλά η δεύτερη φάση, κατά την οποία υποτίθεται πως θα αφοπλιζόταν η Χαμάς και θα άρχιζε να αποσύρεται προοδευτικά ο ισραηλινός στρατός, δεν προχωρά.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι διέταξε τον στρατό του να θέσει υπό τον έλεγχό του το 70% της Λωρίδας της Γάζας. Εκτιμάται πως σήμερα κατέχει το 60% της μικρής παραθαλάσσιας περιοχής.

Στα τέλη Μαΐου ο Μοχάμεντ Όντα, που είχε μόλις αναλάβει επικεφαλής του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, σκοτώθηκε σε ισραηλινό βομβαρδισμό, 11 ημέρες μετά τη δολοφονία του προκατόχου του.

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ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 08:31
syntaxeis
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