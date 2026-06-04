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04.06.2026 06:37

Ισραήλ και Λίβανος συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός υπό αμερικανική αιγίδα – Οι όροι για τη Χεζμπολάχ

04.06.2026 06:37
livanos israel usa

Σε συμφωνία για εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός κατέληξαν οι κυβερνήσεις του Ισραήλ και του Λιβάνου, έπειτα από διήμερες συνομιλίες στην Ουάσιγκτον υπό την αιγίδα των ΗΠΑ.

Η τριμερής ανακοίνωση προβλέπει επίσης τη δημιουργία «πιλοτικών ζωνών» υπό τον αποκλειστικό έλεγχο του λιβανικού στρατού, με στόχο την προώθηση μιας συνολικής συμφωνίας ειρήνης και ασφάλειας.

Οι όροι της συμφωνίας

Σύμφωνα με την ανακοίνωση που δόθηκε στη δημοσιότητα από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, το Ισραήλ και ο Λίβανος συμφώνησαν να εφαρμοστεί κατάπαυση του πυρός, υπό την προϋπόθεση ότι «θα σταματήσουν πλήρως τα πυρά της Χεζμπολάχ» και ότι «θα απομακρυνθούν εσπευσμένα όλα τα μέλη της Χεζμπολάχ από τον τομέα νοτίως του Λιτάνι».

Το κείμενο αναφέρει ακόμη ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να δημιουργήσουν άμεσα, υπό την καθοδήγηση των ΗΠΑ, «πιλοτικές ζώνες» στις οποίες αποκλειστικό έλεγχο θα ασκούν οι λιβανικές ένοπλες δυνάμεις, χωρίς παρουσία μη κρατικών δυνάμεων.

Στόχος η συνολική συμφωνία ειρήνης

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, τα μέτρα αυτά αποσκοπούν στο να επιτρέψουν στις δύο πλευρές να «προχωρήσουν προς συνολική συμφωνία ειρήνης και ασφάλειας».

Παράλληλα, οι κυβερνήσεις Ισραήλ και Λιβάνου επαναβεβαίωσαν ότι το μέλλον των μεταξύ τους σχέσεων πρέπει να αποφασιστεί αποκλειστικά από τις δύο κυρίαρχες κυβερνήσεις.

«Απέρριψαν κάθε απόπειρα, από πλευράς οποιουδήποτε κράτους ή μη κρατικού παράγοντα, να θέσει υπό ομηρία το μέλλον του Λιβάνου», αναφέρει χαρακτηριστικά το κείμενο, αφήνοντας αιχμές κατά του Ιράν και της Χεζμπολάχ.

Νέος γύρος συνομιλιών στις 22 Ιουνίου

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν επίσης να συμμετάσχουν σε νέο γύρο συνομιλιών την εβδομάδα που ξεκινά στις 22 Ιουνίου, με στόχο τη σύναψη μιας ευρύτερης συμφωνίας.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε επιμείνει ότι οι συνομιλίες για τον Λίβανο πρέπει να «διαχωριστούν» από εκείνες που αφορούν το Ιράν.

Η Τεχεράνη, ωστόσο, απορρίπτει αυτή την προσέγγιση, υποστηρίζοντας ότι «ο πόλεμος είναι ένας».

Συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί

Παρά τις διαπραγματεύσεις στην Ουάσιγκτον, οι συγκρούσεις συνεχίζονται στην περιοχή.

Μόνο την Τετάρτη, ισραηλινοί βομβαρδισμοί στη λιβανική επικράτεια προκάλεσαν τον θάνατο εννέα ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ένας στρατιώτης και δύο διασώστες.

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ΠΕΜΠΤΗ 04.06.2026 08:31
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