Watergas Project: Ανακοινώθηκαν οι καλλιτέχνες που θα φέρουν τη σύγχρονη τέχνη στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

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Οι 13 εικαστικοί που επιλέχθηκαν να παρουσιάσουν τα έργα τους στο κτίριο του Νέου Υδαταερίου από τις 19 έως τις 29 Οκτωβρίου 2026.

Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου παρουσιάζει τους/τις δημιουργούς, από 18 έως 35 ετών, που επιλέχθηκαν μέσα από Open Call για να συμμετάσχουν στην ομαδική έκθεση που θα φιλοξενηθεί από τις 19 έως τις 29 Οκτωβρίου στο εμβληματικό κτίριο του Νέου Υδαταερίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων. Η μεγάλη ανταπόκριση που δέχτηκε το ανοιχτό κάλεσμα από τον εικαστικό κόσμο αποτυπώνεται στις περισσότερες από 50 προτάσεις που υποβλήθηκαν, διαμορφώνοντας μια ιδιαίτερα απαιτητική διαδικασία επιλογής, με τον τελικό αριθμό συμμετοχών να ανέρχεται στις 13, συν 2 επιλαχούσες.

Μέσα από installations, ζωγραφική, γλυπτική και video art, οι δημιουργοί προσεγγίζουν το Νέο Υδαταέριο ως έναν τόπο που εμπνέει τη σύγχρονη δημιουργία, προτείνοντας νέες αναγνώσεις της βιομηχανικής κληρονομιάς και μνήμης. Τα έργα συνομιλούν με τον διατηρητέο εξοπλισμό του κτιρίου, αναδεικνύοντας τον χώρο όχι μόνο ως ένα ζωντανό πεδίο ιστορίας, αλλά και πολιτισμού.

Το Νέο Υδαταέριο δεν αποτελεί απλά τον χώρο φιλοξενίας της έκθεσης. Πρόκειται για ένα από τα πιο ξεχωριστά –και νεότερα– κτίρια του παλιού εργοστασίου φωταερίου, το οποίο διατηρεί αναλλοίωτο τον αυθεντικό βιομηχανικό του εξοπλισμό από τη δεκαετία του 1950. Η μοναδική αυτή συνθήκη καθιστά το κτίριο αναπόσπαστο μέρος της εκθεσιακής εμπειρίας, όπου η υλικότητα συνυπάρχει με την τέχνη.

Οι 13 επιτυχούσες προτάσεις έργων είναι οι ακόλουθες (με σειρά κατάταξης σύμφωνη με τη συνολική βαθμολογία):

Άννι Ξενοδοχίδη | ΔΙΑΣΤΡΩΜΑΤΩΣΗ – INSTALLATION Λήδα Ζαχαροπούλου | Ascension – INSTALLATION Θεανώ Γιαννέζη | Υδατομνήμη (Water Memory)- INSTALLATION Ζαχαρίας Σιάγκας | Tube- – INSTALLATION Γεωργία-Μαρία Παπουτσή | Υλικό Τοπίο – Άυλες Μνήμες – VIDEO ART Ηλιάννα-Ευσταθία Διώτη | ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΣΑ ΑΠΟΥΣΙΑ – INSTALLATION / ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Δανάη Νικολαϊδη | Liquid Memories – ΓΛΥΠΤΙΚΗ Ίριδα Φλώρου | μετα-Φάσεις – INSTALLATION Κατερίνα Γιαννοπούλου | LIQUID ARCHIVE – INSTALLATION/VIDEO ART Βασιλεία Σωφρονίδου | Anapneo No2 – VIDEO ART Ανδρέας Πλεμμένος | Νερό και Καρβούνο στη Νοηματική Γλώσσα – VIDEO ARΤ Έκτορας Βασιλείου | Βιομηχανική Πύλη – ΓΛΥΠΤΙΚΗ Σοφία Ξουλίδου | το Μετά – ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ

Τέλος, οι 2 επιλαχούσες προτάσεις που θα ενεργοποιηθούν σε περίπτωση μη αποδοχής των επιλεγμένων για οποιοδήποτε λόγο είναι οι εξής:

Διονυσία Αδαμοπούλου | Ίζημα – ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ Αριάδνη Ευαγγέλου | Ενδιάμεσοι Χώροι: Κάρβουνο -INSTALLATION

Οι συμμετοχές αξιολογήθηκαν από πενταμελή επιτροπή επαγγελματιών από τους χώρους της μουσειολογίας, των εικαστικών τεχνών, του φωτισμού και της πολιτιστικής διαχείρισης, με βασικά κριτήρια την ποιότητα της καλλιτεχνικής πρότασης, τη συνάφεια του έργου με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του Νέου Υδαταερίου και την πρωτοτυπία της προσέγγισης.

Η κριτική επιτροπή αποτελούνταν από τις:

Γωγώ Βουδούρη (Μηχανικός ΕΜΠ, MArch Digital Tectonics IaaC, MA Πολιτιστική Διαχείριση – Πάντειο Πανεπιστήμιο, Γενική Διευθύντρια Μουσείου Γαΐτη – Σίμωσι)

(Μηχανικός ΕΜΠ, MArch Digital Tectonics IaaC, MA Πολιτιστική Διαχείριση – Πάντειο Πανεπιστήμιο, Γενική Διευθύντρια Μουσείου Γαΐτη – Σίμωσι) Χριστίνα Θανάσουλα (Σχεδιάστρια Φωτισμών, Διδάσκουσα Θεατρικού Φωτισμού στο Τμήμα Σκηνοθεσίας της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου)

(Σχεδιάστρια Φωτισμών, Διδάσκουσα Θεατρικού Φωτισμού στο Τμήμα Σκηνοθεσίας της Δραματικής Σχολής του Εθνικού Θεάτρου) Γεωργία Λαζάρου (Εικαστικός, Μουσειοπαιδαγωγός στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου)

(Εικαστικός, Μουσειοπαιδαγωγός στο Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου) Αργυρώ Μπατσή (Μουσειολόγος, Υπεύθυνη Δράσεων Ανάπτυξης Κοινού του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου)

(Μουσειολόγος, Υπεύθυνη Δράσεων Ανάπτυξης Κοινού του Βιομηχανικού Μουσείου Φωταερίου) Μαρία Φλώρου (Μουσειολόγος, Υπεύθυνη Μουσείων Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων)

Με το Watergas Project, το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου συνεχίζει τη στρατηγική του να μετατρέπει το Νέο Υδαταέριο σε έναν ζωντανό χώρο σύγχρονης δημιουργίας. Τα τελευταία χρόνια, μέσα από performance, προβολές, θεατρικές και εικαστικές δράσεις, το Μουσείο έχει εδραιωθεί ως ένας ζωτικός τόπος πολιτισμού, όπου το ίδιο το βιομηχανικό περιβάλλον συναναστρέφεται ενεργά με τις σύγχρονες καλλιτεχνικές πρακτικές και την έμπνευση.

*Η δράση υλοποιείται με την υποστήριξη του Φυσικού Αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μεγάλου χορηγού του ΒΜΦ. Ο ιστορικότερος πάροχος ενέργειας στην χώρα επιστρέφει στις ρίζες του και τιμώντας τη μακρά πορεία του, συμβάλλει ενεργά στην ανάδειξη της βιομηχανικής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς.