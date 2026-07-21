Νέα στοιχεία για τους αδελφούς Τέιτ: Δικαστικά έγγραφα αποκαλύπτουν καταγγελίες για στραγγαλισμούς και βιασμούς

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Νέα αποσφραγισμένα δικαστικά έγγραφα φέρνουν στο φως περισσότερες λεπτομέρειες για τις σοβαρές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι Άντριου και Τρίσταν Τέιτ στο Ηνωμένο Βασίλειο, την ώρα που παραμένουν υπό κράτηση στη Φλόριντα και δίνουν δικαστική μάχη κατά της έκδοσής τους.

Σύμφωνα με τα ομοσπονδιακά έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν τη Δευτέρα, οι βρετανικές αρχές έχουν συγκεντρώσει νέες καταγγελίες γυναικών, οι οποίες περιγράφουν περιστατικά σεξουαλικής και σωματικής κακοποίησης. Μεταξύ άλλων, αναφέρουν ότι οι δύο αδελφοί τις στραγγάλιζαν –σε ορισμένες περιπτώσεις μέχρι να χάσουν τις αισθήσεις τους– και στη συνέχεια τις βίαζαν.

Οι Άντριου και Τρίσταν Τέιτ, οι οποίοι εμφανίστηκαν τη Δευτέρα ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου στο Μαϊάμι, απορρίπτουν όλες τις κατηγορίες. Οι συνήγοροί τους έχουν δηλώσει ότι θα εξαντλήσουν κάθε νομικό μέσο προκειμένου να αποτραπεί η έκδοσή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ ένας εξ αυτών κάλεσε δημόσια την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ να παρέμβει.

Οι αδελφοί Τέιτ έγιναν αρχικά γνωστοί μέσα από τηλεοπτικό ριάλιτι στη Βρετανία, ωστόσο τα τελευταία χρόνια απέκτησαν τεράστια απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προωθώντας περιεχόμενο που έχει κατηγορηθεί ως ακραία μισογυνιστικό.

Ο Άντριου Τέιτ, ο οποίος αυτοχαρακτηρίζεται μισογυνιστής και έχει εκφράσει επανειλημμένα τη στήριξή του στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, αποτελεί μία από τις πιο προβεβλημένες προσωπικότητες της λεγόμενης «manosphere», του διαδικτυακού χώρου όπου κυριαρχούν περιεχόμενο τοξικής αρρενωπότητας και ακραίες αντιλήψεις για τις γυναίκες.

Οι νέες κατηγορίες

Οι δύο αδελφοί αντιμετώπιζαν ήδη κατηγορίες για βιασμό και εμπορία ανθρώπων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ωστόσο, μετά από νέα έρευνα της βρετανικής αστυνομίας, που βασίστηκε στις καταγγελίες τεσσάρων ακόμη γυναικών, ο συνολικός αριθμός των κατηγοριών αυξήθηκε στις 59.

Στην περίπτωση του Άντριου Τέιτ, η νέα δικογραφία περιλαμβάνει τις καταθέσεις δύο γυναικών.

Η πρώτη, η οποία εργαζόταν σε επιχείρηση διαδικτυακών καμερών (webcam), υποστηρίζει ότι το 2015, στο σπίτι της στο Μπέντφορντ της Αγγλίας, ο Τέιτ την έπιασε επανειλημμένα από τον λαιμό μέχρι να χάσει τις αισθήσεις της και στη συνέχεια τη βίασε.

Η δεύτερη γυναίκα αναφέρει ότι είχε αρχικά συναινετική σεξουαλική σχέση μαζί του, αφού γνωρίστηκαν μέσω εφαρμογής γνωριμιών. Σε μεταγενέστερη συνάντησή τους, όμως, στο σπίτι της στο Μάντσεστερ, καταγγέλλει ότι κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής πράξης την ακινητοποίησε, δεν μπορούσε να αναπνεύσει και φοβήθηκε πως επρόκειτο να τη σκοτώσει.

Ο Άντριου Τέιτ αντιμετωπίζει πλέον επτά επιπλέον κατηγορίες βιασμού, τρεις για σωματεμπορία, τρεις για σωματική επίθεση, καθώς και 19 ακόμη κατηγορίες που σχετίζονται με άσεμνο υλικό που αφορά ανηλίκους και ακραία πορνογραφία. Συνολικά, οι κατηγορίες σε βάρος του ανέρχονται πλέον στις 42.

Σε ξεχωριστή δικογραφία, οι βρετανικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο Τρίσταν Τέιτ βίαζε κατ’ εξακολούθηση γυναίκα με την οποία διατηρούσε μακροχρόνια σχέση την περίοδο 2012-2013. Σύμφωνα με την καταγγελία, τη στραγγάλιζε μέχρι να χάνει τις αισθήσεις της, τη χτυπούσε επανειλημμένα με ζώνη προκαλώντας σοβαρούς μώλωπες, ενώ σε μία περίπτωση της προκάλεσε και μαυρισμένο μάτι.

Ο Τρίσταν Τέιτ αντιμετωπίζει δύο νέες κατηγορίες βιασμού, μία για σεξουαλική επίθεση και τρεις για διευκόλυνση μετακίνησης με σκοπό την εκμετάλλευση. Συνολικά αντιμετωπίζει πλέον 17 κατηγορίες.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστηρίζουν ότι οι καταγγελίες ενισχύονται από μαρτυρικές καταθέσεις, ηλεκτρονικά μηνύματα και φωτογραφικό υλικό.

Γιατί συνελήφθησαν στις ΗΠΑ

Οι αδελφοί Τέιτ είχαν συλληφθεί το 2022 στη Ρουμανία, όπου εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εμπορία ανθρώπων, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και σεξουαλική εκμετάλλευση γυναικών.

Αν και αρχικά δεν μπορούσαν να εγκαταλείψουν τη χώρα, οι περιορισμοί μετακίνησης ήρθησαν πέρυσι και οι δύο άνδρες ταξίδεψαν στη Φλόριντα με ιδιωτικό αεροσκάφος.

Στις 18 Ιουλίου συνελήφθησαν από την Υπηρεσία Δίωξης Φυγόδικων των ΗΠΑ, έπειτα από το αίτημα έκδοσης που υπέβαλαν οι βρετανικές αρχές.

Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές της Φλόριντα έχουν ξεκινήσει δική τους ποινική έρευνα.

Η διαδικασία της έκδοσης

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ηνωμένο Βασίλειο συνδέονται με διμερή συμφωνία έκδοσης, η οποία επιτρέπει την παράδοση καταζητούμενων προσώπων για να δικαστούν στη χώρα που τα αναζητά.

Αρχικά, αμερικανικό δικαστήριο θα εξετάσει αν πληρούνται οι νομικές προϋποθέσεις της έκδοσης. Η τελική απόφαση, ωστόσο, ανήκει στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος έχει τη διακριτική ευχέρεια να εγκρίνει ή να απορρίψει το αίτημα.

Η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι η βρετανική δίωξη έχει πολιτικά κίνητρα και ότι η διαδικασία έκδοσης παρεμβαίνει στις εκκρεμείς υποθέσεις των δύο αδελφών στη Ρουμανία.

Από την πλευρά τους, πάντως, τόσο το Στέιτ Ντιπάρτμεντ όσο και πηγές προσκείμενες στον Λευκό Οίκο έχουν διαμηνύσει ότι δεν υπάρχει πρόθεση πολιτικής παρέμβασης στην υπόθεση.

Τι ακολουθεί

Οι Άντριου και Τρίσταν Τέιτ παραμένουν υπό κράτηση στη Φλόριντα μέχρι να ολοκληρωθούν οι πρώτες διαδικασίες της υπόθεσης.

Το επόμενο διάστημα ομοσπονδιακός δικαστής θα αποφασίσει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την έκδοσή τους στο Ηνωμένο Βασίλειο. Παράλληλα, θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο αποφυλάκισής τους με περιοριστικούς όρους ή εγγύηση.

Νομικοί εκτιμούν ότι πρόκειται για μια διαδικασία που ενδέχεται να διαρκέσει αρκετούς μήνες, καθώς η υπεράσπιση αναμένεται να αξιοποιήσει κάθε διαθέσιμο ένδικο μέσο προκειμένου να καθυστερήσει ή να αποτρέψει την έκδοση.

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