Μαϊάμι: Συνελήφθησαν ξανά ο Άντριου Τέιτ και ο αδελφός του – Νέες κατηγορίες από τη Βρετανία για σεξουαλική επίθεση και βιασμό (Video)

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Αμερικανοβρετανός μισογύνης και διαμορφωτής της κοινής γνώμης, ο Άντριου Τέιτ, κι ο αδελφός του Τρίσταν συνελήφθησαν χθες Σάββατο στο Μαϊάμι, στις νότιες ΗΠΑ, ανακοίνωσαν οι US Marshals, αστυνομικό σώμα επιφορτισμένο με την καταδίωξη φυγάδων και την εκτέλεση αποφάσεων της δικαιοσύνης.

Η βρετανική εισαγγελία ανακοίνωσε παράλληλα ότι η σύλληψη των δυο ανδρών σχετίζεται με αίτημα των αρχών της Βρετανίας – ο ίνφλουενσερ και ο αδελφός του καταζητούνται λόγω κατηγοριών για βιασμούς, επιθέσεις, και άλλα ποινικά αδικήματα, κυρίως σεξουαλικής φύσης, ιδίως εμπορία σάρκας.

Andrew and Tristan Tate have been arrested by U.S. Marshals in Miami following a UK extradition request over more than 50 charges, including allegations of rape, trafficking, assault, and other offenses. pic.twitter.com/CduzMWYxUy — Breaking911 (@Breaking911) July 19, 2026

Ο Άντριου Τέιτ, 39 ετών, βρίσκεται αντιμέτωπος με 7 νέες κατηγορίες για βιασμό, 3 κατηγορίες για εμπορία ή διευκόλυνση εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση, σωματική βία που προκάλεσε σωματική βλάβη, καθώς και 19 κατηγορίες για κατοχή εικόνων παιδικής κακοποίησης και ακραία πορνογραφία.

Ο Τρίσταν Τέιτ αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για βιασμό, σεξουαλική επίθεση και εμπορία ανθρώπων. Τα αδικήματα διαπράχθηκαν μεταξύ Ιουλίου 2010 και Αυγούστου 2017.

Οι εισαγγελείς του Ηνωμένου Βασιλείου ζητούν την έκδοσή τους από τις ΗΠΑ, μετά τη σύλληψή τους στο Μαϊάμι, προκειμένου να δικαστούν τόσο για τις αρχικές όσο και για τις νέες κατηγορίες.

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