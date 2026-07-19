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19.07.2026 17:15

«Θρίλερ» στα Δωδεκάνησα: Εντοπίστηκαν νεκροί πατέρας και κόρη σε Κω και Τήλο – Είχαν εξαφανιστεί κάνοντας τζετ σκι

19.07.2026 17:15
LIMENIKO

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Σορός κοριτσιού σε προχωρημένη σήψη εντοπίστηκε σε θαλάσσια περιοχή στα Καρδάμαινα της Κω και σορός άνδρα έξω από το λιμάνι της Τήλου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δύο σοροί εκτιμάται ότι ανήκουν στον πατέρα και τη μία από τις δύο κόρες του, οι οποίοι είχαν εξαφανιστεί πριν από λίγες ημέρες, όταν έκαναν τζετ σκι στην περιοχή της Αλικαρνασσού στην Τουρκία.

Οι σοροί ήταν σε προχωρημένη σήψη και εντοπίστηκαν από το Λιμενικό. Η σορός του κοριτσιού θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο της Κω και του άνδρα στο γενικό νοσοκομείο Ρόδου.

Υπενθυμίζεται πως προ ημερών ένας πατέρας με τις δύο κόρες του ενώ έκαναν βόλτα με τζετ σκι στα ανοιχτά του Μπόντρουμ, όταν ανατράπηκε κάτω από άγνωστες συνθήκες. Η μητέρα της οικογένειας από το Ιράκ είχε ειδοποιήσει τις τουρκικές αρχές οι οποίες με τη σειρά τους ενημέρωσαν και τις ελληνικές. Η σορός της δεύτερης κοριτσιού της οικογένειας είχε και αυτή βρεθεί στα ανοιχτά της Κω.

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