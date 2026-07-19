Εύβοια: Υπό έλεγχο η φωτιά στο Μηλάκι

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Υπό μερικό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι της Κυριακής, 19 Ιουλίου, σε δασική έκταση στην περιοχή Μηλάκι Ευβοίας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερα. Επίσης τις πυροσβεστικές δυνάμεις συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Αλιβερίου- Κύμης.
Παράλληλα, στις 13:07 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.
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