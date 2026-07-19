Εύβοια: Υπό έλεγχο η φωτιά στο Μηλάκι

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Υπό μερικό έλεγχο έθεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τη 1 το μεσημέρι της Κυριακής, 19 Ιουλίου, σε δασική έκταση στην περιοχή Μηλάκι Ευβοίας.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 20ης ΕΜΟΔΕ και 9 οχήματα, ενώ από αέρος επιχείρησαν 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερα. Επίσης τις πυροσβεστικές δυνάμεις συνέδραμαν υδροφόρες του Δήμου Αλιβερίου- Κύμης.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μηλάκι Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2026

Παράλληλα, στις 13:07 εκδόθηκε μήνυμα από το 112, για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Διαβάστε επίσης:

Καύσωνας: Συναγερμός στον ΙΣΑ – Μέτρα και οδηγίες για το τι πρέπει να προσέχουμε

Πανελλήνιες 2026: Οι εκτιμήσεις για τις βάσεις στις σχολές – Άνοδος σε Ιατρική και Πολυτεχνικές, πού αναμένεται πτώση, αναλυτικά οι πίνακες

Εξαφάνιση 15χρονης από τη Νάουσα – Missing Alert από το Χαμόγελο του Παιδιού



