Καύσωνας: Συναγερμός στον ΙΣΑ – Μέτρα και οδηγίες για το τι πρέπει να προσέχουμε

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Σε συνθήκες καύσωνα θα παραμείνει η χώρα έως και την Τετάρτη 22 Ιουλίου, σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr, με τη θερμοκρασία να σημειώνει άνοδο τις επόμενες ημέρες.

Σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ, τη Δευτέρα 20 Ιουλίου οι μέγιστες θερμοκρασίες αναμένεται να φτάσουν τοπικά τους 40-41 βαθμούς Κελσίου, ενώ την Τρίτη 21 Ιουλίου ο υδράργυρος θα ανέβει ακόμη περισσότερο, με τις μέγιστες τιμές να αγγίζουν τοπικά τους 41-42 βαθμούς και πιθανώς σε ορισμένες περιοχές τους 43 βαθμούς Κελσίου.

Την Τετάρτη 22 Ιουλίου αναμένεται πτώση της θερμοκρασίας στην Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, ωστόσο στη νότια χώρα ο καύσωνας θα συνεχίσει να επιμένει. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά δεδομένα, από την Πέμπτη 23 Ιουλίου προβλέπεται σημαντική υποχώρηση της θερμοκρασίας, η οποία θα συνοδευτεί από τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

ΙΣΑ: «Ο καύσωνας είναι σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία»

Με αφορμή τις υψηλές θερμοκρασίες, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών (ΙΣΑ) απευθύνει έκκληση στους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα προστασίας, προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία.

Ιδιαίτερη προσοχή, σύμφωνα με τον ΙΣΑ, απαιτείται για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όπως οι ηλικιωμένοι, τα άτομα με χρόνια νοσήματα, τα μικρά παιδιά, οι εγκυμονούσες, αλλά και όσοι εργάζονται ή ασκούνται σε εξωτερικούς χώρους.

Ο ΙΣΑ επισημαίνει ότι η έκθεση σε ακραίες θερμοκρασίες, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με υψηλή υγρασία, άπνοια και παρατεταμένη ηλιοφάνεια, μπορεί να προκαλέσει θερμική εξάντληση ή ακόμη και θερμοπληξία, μια κατάσταση που απαιτεί άμεση ιατρική αντιμετώπιση.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται και σε όσους λαμβάνουν φαρμακευτική αγωγή, όπως διουρητικά, αντιυπερτασικά, β-αναστολείς, αντιισταμινικά και ηρεμιστικά, καθώς ορισμένα φάρμακα μπορεί να επηρεάσουν τη θερμορύθμιση του οργανισμού. Οι ασθενείς καλούνται να βρίσκονται σε επικοινωνία με τον θεράποντα ιατρό τους και να ακολουθούν τις οδηγίες του.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, τόνισε ότι «ο καύσωνας είναι μια σοβαρή απειλή για τη δημόσια υγεία και απαιτεί από όλους μας υπευθυνότητα και εγρήγορση», καλώντας τους πολίτες να αποφεύγουν την έκθεση στον ήλιο και τη σωματική καταπόνηση κατά τις ώρες αιχμής.

«Η πρόληψη σώζει ζωές. Με υπεύθυνη στάση, αλληλεγγύη και έγκαιρη λήψη μέτρων μπορούμε να περιορίσουμε σημαντικά τους κινδύνους που συνεπάγονται οι ακραίες θερμοκρασίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι συστάσεις για την προστασία από τον καύσωνα

Ο ΙΣΑ συστήνει:

Παραμονή σε δροσερούς και κλιματιζόμενους χώρους

Αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων και παραμονής σε εξωτερικούς χώρους κατά τις ώρες υψηλής θερμοκρασίας, από τις 11:00 έως τις 17:00

Συχνή ενυδάτωση με νερό και χυμούς, αποφεύγοντας το αλκοόλ, την καφεΐνη και τα βαριά γεύματα

Επιλογή ελαφρών, ανοιχτόχρωμων και φαρδιών ρούχων, καθώς και χρήση καπέλου και γυαλιών ηλίου

Χλιαρά ντους και χρήση ανεμιστήρων ή κλιματιστικών

Ιδιαίτερη φροντίδα για ηλικιωμένους και ασθενείς, ώστε να παραμένουν επαρκώς δροσεροί και ενυδατωμένοι

Αποφυγή έντονης σωματικής άσκησης όχι μόνο τις θερμές ώρες της ημέρας, αλλά και τις νυχτερινές ώρες, όταν η θερμοκρασία δεν υποχωρεί κάτω από τους 32 βαθμούς

Τα συμπτώματα της θερμοπληξίας

Τα βασικά συμπτώματα που απαιτούν άμεση αντιμετώπιση είναι:

Πολύ υψηλή θερμοκρασία σώματος

Κόκκινο, ερεθισμένο, ξηρό ή ιδρωμένο δέρμα

Γρήγοροι και δυνατοί παλμοί

Έντονος πονοκέφαλος

Ζαλάδα και αποπροσανατολισμός

Ναυτία

Σύγχυση ή αδυναμία συγκέντρωσης

Πιθανή απώλεια συνείδησης

Σε περίπτωση θερμοπληξίας, συνιστάται η άμεση μεταφορά του ατόμου σε δροσερό και σκιερό σημείο, η μείωση της θερμοκρασίας του σώματος με δροσερό νερό ή υγρά πανιά και η άμεση κλήση του ΕΚΑΒ. Ο ΙΣΑ υπογραμμίζει ότι δεν πρέπει να δοθεί στο άτομο τίποτα να πιει σε περίπτωση σοβαρής θερμοπληξίας.

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