Τραγωδία στα Χανιά: Η στιγμή που το ασθενοφόρο τουμπάρει μετά τη σφοδρή σύγκρουση – Σοκάρει το βίντεο

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Σοκ προκαλεί το βίντεο από τη σφοδρή σύγκρουση ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ με Ι.Χ., το πρωί της Κυριακής, στη διασταύρωση έξω από τη ΔΕΥΑΧ, στον δρόμο που οδηγεί στο Νοσοκομείο Χανίων.
Το βίντεο, που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το zarpanews.gr, δείχνει το ασθενοφόρο -που μετέφερε άνθρωπο που είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή- να συγκρούεται με το αυτοκίνητο που φέρεται να οδηγούσε νοσηλεύτρια των ΤΕΠ του Νοσοκομείου, η οποία είχε μόλις τελειώσει τη βάρδια της.
Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο διασώστης του ασθενοφόρου, ο οποίος φέρεται να έκανε προσπάθειες καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης στον ασθενή που μεταφερόταν με καρδιακή ανακοπή και χωρίς τις αισθήσεις του, ενώ εκτός κινδύνου αλλά σε σοκ βρίσκεται η οδηγός του Ι.Χ.
Διερευνάται αν ο θάνατος του ασθενή ήταν από το τροχαίο ή είχε εάν είχε ήδη εκπνεύσει λόγω της ανακοπής.
Τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του τροχαίου διερευνά η Τροχαία Χανίων.
Αναφερόμενος στο σοκαριστικό τροχαίο, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, είπε πως οι δύο διασώστες και η νοσηλεύτρια είναι πολύ τυχεροί που ζουν.
«Ο 53χρόνος που μετέφερε ασθενοφόρο με ανακοπή αντιμετωπίζοντας πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας δυστυχώς έχασε τη ζωή του. Το ασθενοφόρο μετέφερε τον 53χρόνο στο νοσοκομείο Χανίων. Ένας διασώστης ήταν πίσω μαζί με τον ασθενή και έκανε ΚΑΡΠΑ. Σε διασταύρωση συγκρούστηκε στο πίσω μέρος με αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια η οποία σχόλασε από νυχτερινή βάρδια που είχε στο νοσοκομείο.
Από τη σύγκρουση το ασθενοφόρο έκανε τούμπες στην άσφαλτο. Δυστυχώς ο 53χρόνος ασθενής κατέληξε. Ο διασώστης είχε άγιο που ζει. Βέβαια νοσηλεύεται με πνευμοθώρακα. Τοποθετήθηκε Billow. Η νοσηλεύτρια και ο δεύτερος διασώστης που οδηγούσε το ασθενοφόρο νοσηλεύονται με τραύματα εκτός κινδύνου. Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από την τροχαία.
Τα ασθενοφόρα χωρίς να έχουν το δικαίωμα να παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας φροντίζουν ειδικά σε πολύ έκτακτα περιστατικά να μειώσουν το χρόνο παράδοσης του ασθενή στο νοσοκομείο» ανέφερε.
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