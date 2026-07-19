Καλαμάτα: Προθεσμία για να απολογηθούν έλαβαν οι τρεις συλληφθέντες για τους εμπρησμούς στη Μεσσηνία – Τι υποστήριξαν

Takeaways by to pontiki AI Αθώοι δηλώνουν οι τρεις κατηγορούμενοι για τους εμπρησμούς από πρόθεση στη Μεσσηνία.

Ο συνήγορος υπεράσπισης ενός εξ αυτών υποστήριξε πως θα προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία κατά την απολογητική διαδικασία Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας κατήγγειλε τη διαρροή στοιχείων της δικογραφίας πριν από την πρόσβαση των συνηγόρων σε αυτήν.

Ζήτησε την παρέμβαση της Εισαγγελίας για τη διερεύνηση της παραβίασης του τεκμηρίου αθωότητας και των προσωπικών δεδομένων των κατηγορουμένων.

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Προθεσμία για να απολογηθούν την προσεχή Τετάρτη έλαβαν από την ανακρίτρια οι τρεις συλληφθέντες για τους εμπρησμούς στη Μεσσηνία.

Σε βάρος τους έχουν ασκηθεί διώξεις για επτά εμπρησμούς από πρόθεση, οι οποίοι φέρονται να τελέστηκαν κατά τα έτη 2024 και 2025 σε αγροτικές και δασικές εκτάσεις. Σύμφωνα με τη δικογραφία, οι πυρκαγιές μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, ενώ προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές σε περιουσίες. Παράλληλα, ορισμένοι από τους κατηγορουμένους διώκονται και για το αδίκημα της εκβίασης.

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στα Δικαστήρια Καλαμάτας, το πρωί της Κυριακής, κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας συνοδευόμενοι από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος.

«Θα αποδείξουν την αθωότητά τους»

Όπως έγινε γνωστό από τον Κωνσταντίνο Μαργέλη, συνήγορο υπεράσπισης ενός εξ αυτών και πρόεδρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, όλοι οι κατηγορούμενοι αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Μάλιστα, ο ίδιος επισήμανε πως κατά τις απολογίες τους οι κατηγορούμενοι θα προσκομίσουν στοιχεία που, όπως είπε, θα αποδεικνύουν την αθωότητά τους.

Αναφερόμενος στον εντολέα του, ο κ. Μαργέλης επισήμανε πως δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τις πράξεις για τις οποίες κατηγορείται και εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτό θα αποδειχθεί κατά την απολογητική διαδικασία.

Παράλληλα, κατήγγειλε τη δημοσιοποίηση στοιχείων της δικογραφίας και προσωπικών δεδομένων των κατηγορουμένων πριν ακόμη οι συνήγοροι υπεράσπισης αποκτήσουν πρόσβαση στη δικογραφία.

Όπως ανέφερε, ο ίδιος παρέλαβε αντίγραφο της δικογραφίας στις 11:11 το πρωί της Κυριακής, ενώ τα στοιχεία της υπόθεσης είχαν ήδη δημοσιοποιηθεί από την προηγούμενη ημέρα.

Ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας έκανε λόγο για παραβίαση του τεκμηρίου αθωότητας, του δικαιώματος σε δίκαιη δίκη και των προσωπικών δεδομένων των κατηγορουμένων, ζητώντας την παρέμβαση της Εισαγγελίας για τη διερεύνηση της διαρροής στοιχείων της δικογραφίας. Παράλληλα, υποστήριξε ότι οι διαρροές δεν προήλθαν από την πλευρά της υπεράσπισης, καθώς –όπως είπε– οι συνήγοροι δεν είχαν ακόμη λάβει γνώση της δικογραφίας όταν οι σχετικές πληροφορίες δημοσιοποιήθηκαν.

Τέλος, σημείωσε ότι, σύμφωνα με όσα γνωρίζει μέχρι στιγμής, ο εντολέας του αντιμετωπίζει αποκλειστικά την κατηγορία του εμπρησμού, αποφεύγοντας να σχολιάσει περαιτέρω την ουσία της υπόθεσης πριν από τις απολογίες της προσεχούς Τετάρτης.

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