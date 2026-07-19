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19.07.2026 11:35

Θεσσαλονίκη: 66χρονος πήγε στην αστυνομία και ομολόγησε πως βίασε την 60χρονη σύντροφό του

19.07.2026 11:35
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Ένας 66χρονος άνδρας ομολόγησε ότι βίασε την 60χρονη σύντροφό του στη Θεσσαλονίκη.

Πιο συγκεκριμένα, ο 66χρονος παρουσιάστηκε το Σάββατο (18/7) στο Αστυνομικό Τμήμα Κορδελιού και κατέθεσε ότι προχώρησε στη συγκεκριμένη πράξη.

Η 60χρονη δεν προσήλθε στο τμήμα να καταθέσει. Ο δράστης συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού – Ευόσμου αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα.

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