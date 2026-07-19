Το Ισραήλ για πρώτη φορά μετά την εκεχειρία ενεργοποίησε το Iron Dome – Ο Τραμπ απειλεί με μαζική επίθεση το Ιράν

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Το ισραηλινό σύστημα αεράμυνας Iron Dome ενεργοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής, έπειτα από εκτόξευση ιρανικού βαλλιστικού πυραύλου.

O πύραυλος εκτιμάται πως είχε κατεύθυνση προς την Ιορδανία, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η κύρια πολεμική κεφαλή του πυραύλου καταρρίφθηκε από το αμερικανικό αντιπυραυλικό σύστημα Aegis, ενώ το Iron Dome ανέλαβε την αναχαίτιση θραυσμάτων που συνέχισαν την πορεία τους προς την περιοχή.

‼️🇮🇱🇮🇷 In southern Israel, above the city of Eilat, Israeli anti-missile defense systems were activated.



It has been reported that Iran launched ballistic missiles towards the Jordanian city of Aqaba, which were intercepted by U.S. missile defense systems. Since Aqaba is located… pic.twitter.com/nIPFf08oRi — Visioner (@visionergeo) July 19, 2026

Από την επιχείρηση αναχαίτισης προκλήθηκε πτώση συντριμμιών στη βόρεια περιοχή της Εϊλάτ, χωρίς ωστόσο να καταγραφούν τραυματισμοί ή σοβαρές ζημιές. Οι ισραηλινές αρχές έθεσαν άμεσα σε εφαρμογή τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα ασφαλείας, ενώ λίγο πριν από την αναχαίτιση είχαν εκδώσει προειδοποίηση προς τους κατοίκους των νότιων περιοχών της χώρας, καλώντας τους να βρίσκονται σε ετοιμότητα για ενδεχόμενη πτώση θραυσμάτων.

Την ίδια στιγμή, η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της κατέρριψαν τρεις ιρανικούς πυραύλους, επισημαίνοντας πως η επίθεση δεν είχε ως αποτέλεσμα απώλειες ανθρώπινων ζωών ή υλικές καταστροφές. Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει τον αυξημένο βαθμό επιφυλακής που επικρατεί στην περιοχή, καθώς οι γειτονικές χώρες παρακολουθούν στενά κάθε νέα κλιμάκωση.

Διαφορετικές εκτιμήσεις για τα συντρίμμια – Δεν εξετάζονται αντίποινα

Παρά τις αρχικές αναφορές περί πτώσης θραυσμάτων σε ισραηλινό έδαφος, οι πληροφορίες από τις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις παρουσίασαν διαφοροποιήσεις. Πηγές που μίλησαν στην Jerusalem Post ανέφεραν αρχικά ότι εξεταζόταν το ενδεχόμενο κάποια συντρίμμια να είχαν καταλήξει εντός του Ισραήλ, χωρίς ωστόσο να έχει πληγεί η Εϊλάτ από άμεσο πυραυλικό χτύπημα.

Λίγο αργότερα, δεύτερη στρατιωτική πηγή διέψευσε ότι υπήρξε οποιαδήποτε πτώση θραυσμάτων σε ισραηλινό έδαφος, αποδίδοντας τις σχετικές πληροφορίες σε λανθασμένες αρχικές εκτιμήσεις.

Σε κάθε περίπτωση, ισραηλινοί αξιωματούχοι εμφανίζονται να μην εξετάζουν, προς το παρόν, στρατιωτική απάντηση στο συγκεκριμένο περιστατικό. Η εκτίμηση που επικρατεί είναι ότι ο πύραυλος είχε ως βασικό στόχο την Ιορδανία και όχι το Ισραήλ, γεγονός που περιορίζει τις πιθανότητες άμεσης κλιμάκωσης μεταξύ Τελ Αβίβ και Τεχεράνης.

Η συγκεκριμένη επιχείρηση έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς αποτελεί την πρώτη ενεργοποίηση του Iron Dome απέναντι σε ιρανική εναέρια απειλή μετά την κατάπαυση του πυρός της 7ης Απριλίου. Παρά το γεγονός ότι τους τελευταίους μήνες συνεχίζονται περιορισμένες στρατιωτικές επιχειρήσεις μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών με τους συμμάχους τους, καμία ιρανική απειλή δεν είχε φτάσει τόσο κοντά στο ισραηλινό έδαφος για διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών.

Εξετάζεται νέα αμερικανική στρατιωτική κλιμάκωση από τον Τραμπ

Την ίδια ώρα, νέα δεδομένα διαμορφώνονται και σε επίπεδο αμερικανικού σχεδιασμού. Σύμφωνα με πληροφορίες του Axios, η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ενημέρωσε το Ισραήλ ότι προτίθεται να ενισχύσει σημαντικά τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή, αποστέλλοντας δεκάδες επιπλέον αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι, μετά από συνεδρίαση στην Αίθουσα Καταστάσεων του Λευκού Οίκου, παρουσιάστηκαν στον Αμερικανό πρόεδρο διαφορετικά επιχειρησιακά σενάρια για πιθανή επέκταση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά του Ιράν.

Μεταξύ των επιλογών που φέρεται να εξετάζονται περιλαμβάνονται επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές, νέοι βομβαρδισμοί πυρηνικών εγκαταστάσεων με στόχο την περαιτέρω καταστροφή των υποδομών εμπλουτισμού ουρανίου, αλλά και πλήγματα σε υπόγειες στρατιωτικές εγκαταστάσεις που, σύμφωνα με αμερικανικές εκτιμήσεις, βρίσκονται ακόμη υπό κατασκευή.

Αν και δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση για το εύρος των επιχειρήσεων, οι πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι η Ουάσιγκτον εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο εντονότερης στρατιωτικής πίεσης προς την Τεχεράνη, με στόχο τόσο τον περιορισμό των πυρηνικών της δυνατοτήτων όσο και την άσκηση πίεσης για τις εξελίξεις γύρω από το Στενό του Ορμούζ.

Στο πλαίσιο αυτής της προετοιμασίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν ήδη περίπου 60 αεροσκάφη ανεφοδιασμού σε δύο μεγάλα ισραηλινά αεροδρόμια, ενώ οι ισραηλινές αρχές εκτιμούν ότι μέσα στις επόμενες ημέρες θα αφιχθούν αρκετές ακόμη δεκάδες, επαναφέροντας την αμερικανική στρατιωτική παρουσία στα επίπεδα που είχαν καταγραφεί κατά την έναρξη της σύγκρουσης.

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