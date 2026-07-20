search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.07.2026 11:50
search
MENU CLOSE
BUSINESS

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.07.2026 10:59

To EFA GROUP εξαγοράζει το 100% της SSMART

20.07.2026 10:59
efa-group

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ο όμιλος EFA GROUP ανακοινώνει την εξαγορά του 100% της SSMART. Η εταιρία εξειδικεύεται σε συστήματα Radar, στην ανάπτυξη λογισμικού και στην ολοκλήρωση συστημάτων σε ναυτικές πλατφόρμες. Η επένδυση αυτή εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική του Ομίλου για διεύρυνση των δυνατοτήτων του σε τομείς υψηλής τεχνολογίας.

Η SSMART δραστηριοποιείται σε πληθώρα προγραμμάτων Radar και Combat Management Systems (CMS). Έχει υλοποιήσει έργα σε περισσότερες από 15 διεθνείς αγορές, συμπεριλαμβανομένων και των ναυπηγικών και εκσυγχρονιστικών προγραμμάτων του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ από το 2016 παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης στις κύριες μονάδες επιφανείας.

Ο όμιλος EFA GROUP αναβαθμίζει την τεχνογνωσία του σε συστήματα Radar, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία της SSMART. Μέσω της εξαγοράς επιδιώκει την ανάπτυξη σύγχρονων εγχώριων προϊόντων, ενισχύοντας τη στρατηγική αυτονομία και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας. 

Ταυτόχρονα, η πολυετής εμπειρία της SSMART στον σχεδιασμό, την παραγωγή, τη συντήρηση και αναβάθμιση λογισμικού για κρίσιμα συστήματα,όπως τα συστήματα Διοίκησης & Ελέγχου (Command and Control – C2) και CMS, είναι συμπληρωματική των υφιστάμενων εταιριών του Ομίλου, ενισχύοντας την ικανότητά του να προσφέρει ολοκληρωμένες, διαλειτουργικές λύσεις σε όλο το φάσμα των επιχειρησιακών απαιτήσεων.

Σύμφωνα με τον Δρ. Γρηγόρη Κουτσογιάννη, CEO του EFA GROUP «οι άνθρωποι και η τεχνογνωσία της SSMART μάς δίνουν τη δυνατότητα να επιταχύνουμε περαιτέρω την ανάπτυξη του EFA GROUP, ενώ παράλληλα να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις με τον ίδιο επαγγελματισμό και συνέπεια. Στόχος μας είναι να παραλάβουμε αυτή την πολύτιμη τεχνογνωσία και να την εξελίξουμε περαιτέρω σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Με άλλα λόγια, χτίζουμε την ελληνική αμυντική βιομηχανία που η χώρα επεδίωκε να αποκτήσει από το 1997 και μετά, με τη μόνη διαφορά ότι αυτή για να είναι βιώσιμη,  πρέπει να είναι πρωτίστως εξαγωγική και να βασίζεται στις νέες τεχνολογίες όπου μπορούν οι Έλληνες και Ελληνίδες μηχανικοί να διαπρέψουν».

«Η ένταξη της SSMART στον Όμιλο EFA GROUP αποτελεί ένα σημαντικό στρατηγικό βήμα που ενισχύει τις δυνατότητές μας στον τομέα της αμυντικής τεχνολογίας. Είμαστε βέβαιοι ότι η τεχνογνωσία και η εμπειρία μας θα συμβάλουν στην ανάπτυξη και παραγωγή καινοτόμων ελληνικών προϊόντων υψηλής τεχνολογίας, ενώ θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε με συνέπεια τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, με ιδιαίτερη έμφαση στο Πολεμικό Ναυτικό, συμβάλλοντας στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα», αναφέρει η Διοίκηση της SSMART.

Φωτογραφίες αρχείου των εγκαταστάσεων της SSMART στην υφιστάμενη κατάστασή τους, πριν από τη νέα τους αξιοποίηση

Διαβάστε επίσης:

Η ΙΛΥΔΑ επεκτείνεται στην αγορά αυτοκίνησης με επένδυση έως 4 εκατ. ευρώ και νέα ψηφιακή πλατφόρμα

Naval Group Hellas και PPC Inspectra συνεργάζονται για τη συντήρηση των νέων φρεγατών FDI του Πολεμικού Ναυτικού

Θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της EGBA αποκτά η Super Technologies ενισχύοντας την ευρωπαϊκή επιρροή της

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
houses_heatwave
ΥΓΕΙΑ

Έκθεση Greenpeace: «Θερμικές παγίδες τα ελληνικά σπίτια το καλοκαίρι- Τους 38 βαθμούς φτάνει η εσωτερική θερμοκρασία στον καύσωνα»

antetokounbo-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Είμαι ένας μαύρος Έλληνας – Μεγάλωσα χωρίς λεφτά, αλλά με την πιο πλούσια οικογένεια στον κόσμο» (Video)

ELIKOPTERO_FOTIA
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βοιωτίας – Οριοθετήθηκε σε 20 λεπτά

pappas_tsipras
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

«Τα έχωσε» στον Τσίπρα ο Παππάς για τις ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ

crediabank_etep_new
BUSINESS

Η ΕΤΕπ και η CrediaBank ενώνουν δυνάμεις για τη στήριξη επενδύσεων στους τομείς της ασφάλειας και της άμυνας στην Ελλάδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mitsotakis-mareva-tenni
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Στο ΟΑΚΑ ο Μητσοτάκης με την Μαρέβα, παρακολούθησαν τον τελικό της Σάκκαρη

Ryanair-Aircraft-on-Stand
ΕΛΛΑΔΑ

Νέος χαμός με την Ryanair – Πέταξαν επιβάτες εκτός πτήσης στη Μαδρίτη

delivery_new
ΕΛΛΑΔΑ

Τελικός Μουντιάλ χωρίς ντελίβερι: Απεργία σε Efood και Wolt την Κυριακή μετά τον θάνατο εργαζομένου στην Αγία Παρασκευή

dourou-geroulanos-davakis-tsiaras
ΚΑΛΧΑΣ

Ανασχηματισμός αποκατάστασης, παλιοί και νέοι της ΕΛΑΣ, ιδιότυπο τρίγωνο Δούρου – Παππάς – Πολάκης, τα ψάρια του Γερουλάνου, γαλάζιος εμφύλιος στη Λακωνία

1994
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ελλάδα - Αργεντινή: O αγώνας για την Ανεξαρτησία, οι... ιδρυτές της Μπόκα Τζούνιορς και ο ήρωας του 1821

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.07.2026 11:49
houses_heatwave
ΥΓΕΙΑ

Έκθεση Greenpeace: «Θερμικές παγίδες τα ελληνικά σπίτια το καλοκαίρι- Τους 38 βαθμούς φτάνει η εσωτερική θερμοκρασία στον καύσωνα»

antetokounbo-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Είμαι ένας μαύρος Έλληνας – Μεγάλωσα χωρίς λεφτά, αλλά με την πιο πλούσια οικογένεια στον κόσμο» (Video)

ELIKOPTERO_FOTIA
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε δασική έκταση στο Κυριάκι Βοιωτίας – Οριοθετήθηκε σε 20 λεπτά

1 / 3