Θέση στο Διοικητικό Συμβούλιο της EGBA αποκτά η Super Technologies ενισχύοντας την ευρωπαϊκή επιρροή της

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Τη συμμετοχή της στο Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Παιγνίων και Στοιχηματισμού (EGBA) εξασφάλισε η Super Technologies, διευρύνοντας τον ρόλο της στις εξελίξεις που διαμορφώνουν το κανονιστικό και επιχειρηματικό πλαίσιο της αγοράς διαδικτυακού στοιχηματισμού και τυχερών παιγνίων στην Ευρώπη.

Η απόφαση ακολουθεί τη συμμετοχή της εταιρείας στην EGBA από τον Οκτώβριο του 2024 και αντανακλά, σύμφωνα με την Ένωση, την ενεργό συμβολή της στις πρωτοβουλίες και τις δράσεις του οργανισμού. Παράλληλα, ενισχύει τη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου με έναν από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους παρόχους του ευρωπαϊκού κλάδου.

Με τη συμμετοχή της στο ανώτατο διοικητικό όργανο της EGBA, η Super Technologies θα συμμετέχει στη διαμόρφωση της στρατηγικής της Ένωσης, καθώς και στην προώθηση πολιτικών που στοχεύουν στη δημιουργία ενός ασφαλούς, διαφανούς και πλήρως ρυθμιζόμενου περιβάλλοντος για την αγορά του online στοιχηματισμού και των τυχερών παιγνίων στην Ευρώπη.

Όπως ανέφερε ο Chief Global Affairs Officer της Super, Borut Petek, η ένταξη στο Διοικητικό Συμβούλιο αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την εταιρεία και επιβεβαιώνει την προσήλωσή της στην ενίσχυση ενός αποτελεσματικού κανονιστικού πλαισίου. Σύμφωνα με τον ίδιο, η περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αγοράς προϋποθέτει στενή συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, ρυθμιστικών αρχών και θεσμών, με κοινό στόχο την προστασία των καταναλωτών, την αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού και τη διατήρηση υψηλών προτύπων λειτουργίας.

Από την πλευρά της EGBA, ο γενικός γραμματέας της Ένωσης, Maarten Haijer, επισήμανε ότι η Super έχει αναπτύξει έντονη δραστηριότητα από την ένταξή της στην Ένωση, συμβάλλοντας ενεργά στις πρωτοβουλίες της. Όπως σημείωσε, η παρουσία της στο Διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τις προσπάθειες της EGBA για την προώθηση υψηλών προτύπων λειτουργίας και τη διαμόρφωση ενός ανταγωνιστικού και βιώσιμου πλαισίου για τον κλάδο.

Η συμμετοχή της Super Technologies στο Διοικητικό Συμβούλιο της EGBA αποτελεί ακόμη ένα βήμα στην ενίσχυση της παρουσίας της στις ευρωπαϊκές εξελίξεις του κλάδου, δίνοντάς της τη δυνατότητα να συμμετέχει πιο ενεργά στη διαμόρφωση των πολιτικών που θα καθορίσουν την πορεία της ρυθμιζόμενης αγοράς τα επόμενα χρόνια.

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