Η Ολυμπία Οδός επεκτείνει τη χιλιομετρική χρέωση στον κόμβο Βάρδας με εκπτώσεις έως 68%

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Από την Παρασκευή 17 Ιουλίου τίθεται σε λειτουργία το σύστημα χιλιομετρικής χρέωσης και στον κόμβο της Βάρδας, επεκτείνοντας την εφαρμογή του στο νέο τμήμα Πάτρα – Πύργος. Η πρωτοβουλία της Ολυμπίας Οδού εντάσσεται στη σταδιακή ανάπτυξη του συστήματος που εφαρμόζεται από το 2021 στον αυτοκινητόδρομο Ελευσίνα – Πάτρα και από τον Μάρτιο του 2026 επεκτείνεται προς τον Πύργο.

Με την ενεργοποίηση των νέων πυλών, οι οδηγοί που χρησιμοποιούν πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS και κινούνται με οχήματα κατηγοριών Ι.Χ., ημιφορτηγών και φορτηγών θα καταβάλλουν διόδια ανάλογα με τα χιλιόμετρα που διανύουν, λαμβάνοντας αυτόματα επιστροφή μέρους του αντιτίμου.

Στη διαδρομή Μιντιλόγλι – Βάρδα, η τελική χρέωση για τα επιβατικά οχήματα διαμορφώνεται στα 2,60 ευρώ από 3,60 ευρώ, ενώ για τα ημιφορτηγά μειώνεται στα 6,50 ευρώ από 9 ευρώ και για τα φορτηγά στα 9,20 ευρώ από 12,70 ευρώ. Ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος, το ποσό της επιστροφής αντιστοιχεί σε όφελος που κυμαίνεται από 28% έως 45% σε σχέση με την αρχική χρέωση.

Για τους οδηγούς επιβατικών οχημάτων, το οικονομικό όφελος μπορεί να αυξηθεί περαιτέρω μέσω του προγράμματος επιβράβευσης VALUE, το οποίο παρέχει κλιμακωτές εκπτώσεις ανάλογα με τη συχνότητα χρήσης του αυτοκινητοδρόμου. Συνδυάζοντας τη χιλιομετρική χρέωση με το συγκεκριμένο πρόγραμμα, η συνολική έκπτωση μπορεί να φθάσει έως 58% στη διαδρομή Μιντιλόγλι – Βάρδα και έως 68% στη διαδρομή Κάτω Αχαΐα – Βάρδα.

Ενδεικτικά, οδηγός που πραγματοποιεί 40 διελεύσεις τον μήνα στη διαδρομή Μιντιλόγλι – Βάρδα, με αρχικό κόστος διοδίων 144 ευρώ, θα καταβάλει τελικά 70,85 ευρώ, μειώνοντας τη μηνιαία δαπάνη του κατά περίπου 51%.

Η χιλιομετρική χρέωση ενεργοποιείται μέσω του πομποδέκτη ΟΛΥΜΠΙΑ PASS, ο οποίος καταγράφει την είσοδο και την έξοδο του οχήματος από τον αυτοκινητόδρομο και πιστώνει αυτόματα την αντίστοιχη επιστροφή στον λογαριασμό του συνδρομητή. Ο πομποδέκτης διατίθεται δωρεάν, είτε ηλεκτρονικά είτε μέσω των σημείων εξυπηρέτησης πελατών της εταιρείας.

Παράλληλα, μέσω της εφαρμογής Olympia Odos mobile App, οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται τον λογαριασμό τους, να πραγματοποιούν ανανεώσεις υπολοίπου και να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις διελεύσεις και τις χρεώσεις τους.

Η επέκταση του συστήματος αποτελεί μέρος της στρατηγικής της Ολυμπίας Οδού για την εφαρμογή μοντέλου χρέωσης που συνδέεται με την πραγματική χρήση του αυτοκινητοδρόμου, δίνοντας τη δυνατότητα στους οδηγούς να πληρώνουν ανάλογα με την απόσταση που διανύουν, ενώ παράλληλα επιβραβεύεται η συχνή χρήση μέσω πρόσθετων εκπτωτικών προγραμμάτων.

Διαβάστε επίσης:

Αλέξανδρος Εξάρχου: «Η AKTOR επέστρεψε!»

ΕΖΑ: Μπαίνει στο ούζο και το τσίπουρο – Συνεργασία με την Πιλαβάς

Στρατηγική συνεργασία της CrediaBank με την BNP Paribas Asset Management στο Wealth Management