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17.07.2026 09:16

Παύλος Γερουλάνος: Στο σχολείο σε κατέτασσαν είτε με τους έξυπνους, είτε με τους ηλίθιους

17.07.2026 09:16
geroulanos

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Μια διαφορετική συνέντευξη, όπου πέρα από τα πολιτικά αναφέρθηκε και σε πιο προσωπικές πτυχές της ζωής τους και της παιδικής του ηλικίας παραχώρησε ο βουλευτής Α’ Αθηνών με το ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος.

Μιλώντας για τα χρόνια του στο σχολείο, ο Παύλος Γερουλάνος έκανε λόγο για ένα σύστημα που, όπως είπε, εκείνη την εποχή σε κατέτασσε σε κατηγορίες. «Έλεγαν: Καλό παιδί ο Παύλος, αλλά δεν παίρνει από γράμματα», σημείωσε αρχικά, μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action24.

«Τότε δεν υπήρχε η αίσθηση του τι μπορεί να σε μπλοκάρει για να εκπαιδευτείς.

Οι μαθησιακές δυσκολίες, η δυσλεξία που πιθανότατα να είχα εγώ τότε και το ανακάλυψα μέσα από τα παιδιά μου.

Παρατηρούσα στα παιδιά μου πράγματα τα οποία έκανα και εγώ λάθος. Και ευτυχώς μπορούσε κάποιος να τους εξηγήσει.

Σε εμένα δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Εκείνη την εποχή σε κατέτασσαν . Είτε με τους έξυπνους, είτε με τους ηλίθιους.

Έλεγαν: Καλό παιδί ο Παύλος, αλλά δεν παίρνει από γράμματα. Όσοι ξέρουν καλή ιστορία το βλέπεις στις τοποθετήσεις τους.

Δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις πουθενά στην πολιτική. Υπάρχουν λύσεις που μπορείς να δοκιμάσεις και μετά θα τις κάνεις καλύτερες.

Η ιδέα ότι κοιτάζω αυτό που έχω φτιάξει και το προσαρμόζω στα χαρακτηριστικά της Ελλάδος και να υπηρετεί την ελληνική κοινωνία, αυτό δεν υφίσταται με την ίδια λογική που υφίσταται σε άλλες χώρες», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα σε άλλο σημείο της συνέντευξής του τόνισε πως στην «Ελλάδα έχουμε εφαρμόσει ένα εκπαιδευτικό σύστημα που δεν μας ταιριάζει».

Μιλώντας για τα χρόνια των σπουδών του στις ΗΠΑ, ο Παύλος Γερουλάνος αποκάλυψε ότι εκεί γνώρισε τον Γιώργο Παπανδρέου, κατά τη διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών. «Ναι, εκεί, στα μεταπτυχιακά», ανέφερε, διευκρινίζοντας ότι η σχέση τους προσδιορίζεται πλέον σε μεγάλο βαθμό από την πολιτική.

«Δεν θα άνοιγα μια προσωπική συζήτηση. Μου αρέσει να χωρίζω το προσωπικό από το πολιτικό. Η σχέση μας είναι εποικοδομητική και μακροχρόνια», σημείωσε.

Για τον ξάδερφό του Αντώνη Σαμαρά

Για τη συγγενική του σχέση με τον πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος είναι ξάδελφός του, ο Παύλος Γερουλάνος ανέφερε ότι αποφεύγουν να συζητούν συχνά για την πολιτική.

«Δεν μιλάμε πολύ για πολιτικά, γιατί μου λέει ότι ξεστράτησα. Του λέω εγώ ξεστράτησα; Εμείς πάντα Βενιζελικοί ήμασταν. Εσείς παντρευτήκατε κάτι Μεσσήνιους Σαμαράδες και πήγατε από την άλλη πλευρά», είπε, διευκρινίζοντας πως πρόκειται για πείραγμα. «Με πειράζει, δεν το εννοεί», πρόσθεσε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο Αντώνης Σαμαράς «έχει ένα ακροατήριο που τον ακούει», ενώ εκτίμησε πως αυτό οφείλεται, μεταξύ άλλων, στη στάση του σε κάποια εθνικά θέματα, αλλά και στο γεγονός ότι ασκεί, όπως είπε, «εύστοχη κριτική» στον Κυριάκο Μητσοτάκη σε αρκετά ζητήματα.

Ερωτηθείς αν θα μπορούσαν ποτέ να βρεθούν στο ίδιο κόμμα, απάντησε: «Δεν θα μπορούσαμε να βρεθούμε στο ίδιο κόμμα, εκτός εάν έκανε μια άλλη αλλαγή».

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