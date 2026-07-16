Ο Σαμαράς «τα είπε» με την Πατουλίδου

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Μπορεί ο πρώην πρωθυπουργός να αρνείται ακόμα να… αποκαλύψει το νέο κόμμα του, ωστόσο ο ίδιος ο Αντώνης Σαμαράς και οι συνεργάτες του βρίσκονται σε… πυρετό επαφών για τη στελέχωσή του, καθώς θεωρούν ότι οι εκλογές έρχονται ταχέως.
Στο πλαίσιο αυτό, δεν προκαλεί έκπληξη η πληροφορία ότι ο Α. Σαμαράς συναντήθηκε με τη Βούλα Πατουλίδου πριν από μερικές ημέρες. Ο Μεσσήνιος πολιτικός δίνει ιδιαίτερο βάρος στη βόρεια Ελλάδα, όπου η Ολυμπιονίκης «έχει ρεύμα».
Το τι είπαν δεν είναι γνωστό, ούτε το αποτέλεσμα της συνάντησης. Ωστόσο, οι κινήσεις Σαμαρά δεν αφήνουν πλέον κανένα περιθώριο αμφιβολιών: ο πρώην πρωθυπουργός έχει πάρει τις αποφάσεις του και η ανακοίνωση του νέου κόμματός του είναι απλώς θέμα χρόνου.
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