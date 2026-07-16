Φετίχ με τους… κουβάδες έχει ο Δρυμιώτης – Τώρα προβλέπει και εξευτελισμό Σαμαρά

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Δεν του έφτανε που πήγε κουβά με τις προβλέψεις του για τον Αλέξη Τσίπρα, τώρα θέλει να κάνει και… συλλογή από αποτυχημένες προγνώσεις, ο σε μόνιμη πολιτική παράκρουση ευρισκόμενος Ανδρέας Δρυμιώτης.

Μετά από απουσία πολλών ημερών, λόγω κάποιων ακραίων δηλώσεων που είχε κάνει – και… «μαζεύτηκε» – αποφάσισε να εμφανιστεί για να κάνει… πολιτική ανάλυση επί του επικείμενου κόμματος Σαμαρά.

Και άρχισε την εσχατολογία και τις προφητείες, ανασύροντας ως και την… ΠΟΛΑΝ του 1993, για να στοιχειοθετήσει συμπεράσματα για το 2026 – ωραία μέθοδος!

Ήδη βέβαια ο Δρυμιώτης έπεσε έξω για την ΕΛΑΣ του Τσίπρα: Στοιχημάτιζε ότι δεν θα ξεπεράσει το 12% και ήδη ο πρώην πρωθυπουργός κινείται σταθερά – και πιθανότατα ακατέβατα – στο 17%.

Αλλά αυτό δεν πτόησε τον Δρυμιώτη. Ούτε όσους τον καλούν και πιστεύουν ότι θα ακούσουν κάτι σοβαρό.

Επιμένει λοιπόν τώρα ότι ο Σαμαράς δεν θα ξεπεράσει το 5% στις πρώτες εκλογές και στις δεύτερες εκλογές δεν θα μπει καν στη Βουλή, κινούμενος κάτω από το 3%. Και μάλιστα χρησιμοποιεί τη φράση «θα ξεφτιλιστεί παντελώς» για τον πρώην πρωθυπουργό.

Με τρεις τέσσερις εμφανίσεις Δρυμιώτη και προβλέπω – γιατί να μην προβλέψω και γώ; – και ο Σαμαράς θα χτυπάει διψήφιο ποσοστό σε λίγο…

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