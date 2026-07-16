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ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

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16.07.2026 09:15

Με τόσες διαβεβαιώσεις για Άνοιξη πώς θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο;

16.07.2026 09:15
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Σε κάθε δημόσια εμφάνισή του και με κάθε ευκαιρία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά στο ερώτημα πότε θα γίνουν εκλογές. Και απαντά σταθερά και αμετακίνητα, με ένα αδιατάρακτο μοτίβο, ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027.

Ο Μητσοτάκης μάλιστα το λέει αυτό ακόμα κι αν δεν ερωτηθεί σε διάφορες περιοδείες του, όπως χθες στην Εύβοια. Όπερ σημαίνει ότι θέλει να το λέει και να το επαναλαμβάνει – δεν αποφεύγει ούτε την ερώτηση, ούτε την απάντηση, μηδέ την επανάληψη.

Τώρα, το πώς αυτό μπορεί και είναι δυνατόν να αλλάξει, ουδείς μπορεί να το πει με σιγουριά. Και κυρίως πώς θα εμφανιστεί ένας άνθρωπος που δίνει τόσες διαβεβαιώσεις για ένα πράγμα, να δικαιολογεί το αντίθετο;  

Στην πολιτική όλα γίνονται βέβαια και όλα επιτρέπονται.

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ΠΕΜΠΤΗ 16.07.2026 09:31
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