Με τόσες διαβεβαιώσεις για Άνοιξη πώς θα γίνουν εκλογές το φθινόπωρο;

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε κάθε δημόσια εμφάνισή του και με κάθε ευκαιρία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απαντά στο ερώτημα πότε θα γίνουν εκλογές. Και απαντά σταθερά και αμετακίνητα, με ένα αδιατάρακτο μοτίβο, ότι οι κάλπες θα στηθούν την άνοιξη του 2027.

Ο Μητσοτάκης μάλιστα το λέει αυτό ακόμα κι αν δεν ερωτηθεί σε διάφορες περιοδείες του, όπως χθες στην Εύβοια. Όπερ σημαίνει ότι θέλει να το λέει και να το επαναλαμβάνει – δεν αποφεύγει ούτε την ερώτηση, ούτε την απάντηση, μηδέ την επανάληψη.

Τώρα, το πώς αυτό μπορεί και είναι δυνατόν να αλλάξει, ουδείς μπορεί να το πει με σιγουριά. Και κυρίως πώς θα εμφανιστεί ένας άνθρωπος που δίνει τόσες διαβεβαιώσεις για ένα πράγμα, να δικαιολογεί το αντίθετο;

Στην πολιτική όλα γίνονται βέβαια και όλα επιτρέπονται.

Θα έχει ενδιαφέρον…

Διαβάστε επίσης

ΣΥΡΙΖΑ: Προπαγάνδα οι φήμες περί μη παραίτησης Φάμελλου από την ΚΟ του κόμματος

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Πολάκης ζητά την οικειοθελή απόσυρση της υποψηφιότητας Δούρου γιατί… μόνο ο ίδιος μπορεί

Ο Γεωργούλης είπε ότι θα μπορούσε να είναι υποψήφιος με τη Χρυσή Αυγή και μετά τα μάζεψε